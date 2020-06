El Progreso 17/06/2020

El DEPARTAMENTO PERUANO de Ucayali se funda hace hoy cuarenta años. Su población pasa de los 170 habitantes en 1900, al medio millón actual. Mediado el siglo, marcha a aquellas tierras amazónicas el médico José Cabo Ramón (Cacabelos, 1929), vecino de Lugo desde sus primeros meses de vida.



Emilio Cabo y Elisa Ramón viven en la calle Ruiz de Alda y allí tendrán otros dos hijos, Emilio y María Isabel. José estudia con los HH Maristas y luego se hace otorrinolaringólogo en Madrid con los destacados especialistas Martín Calderín e Hinojar.



A los 23 años decide formar parte de la primera promoción de las milicias universitarias en la Legión Española. Los padres tratan de disuadirle, pero la decisión está tomada en firme.



En el campamento de Tauima vivirá una experiencia de la que sale satisfecho. Poco después viaja a la selva peruana. Tiene 24 años y desea volcarse con los habitantes de aquellos parajes, algunos todavía no explorados y donde será el primer médico en llegar.



Había que ser valiente, le dicen. Y él responde: “Nunca se dijo nada de los cobardes”.



Con ayuda de los Franciscanos, José Cabo construye un pequeño hospital-dispensario del que pronto se sienten orgullosos los nativos y que más tarde cede a los propios frailes establecidos en Alto Ucayali - Bajo Urubamba y Tambo, las tierras que en 1980 formarán el nuevo departamento. Se llamará Centro Sanitario de San Francisco.



Hasta ese momento el hospital más cercano estaba a 300 kilómetros de donde se encuentra.



Por sus trabajos en el Perú recibe de manos del Nuncio la medalla de oro Pro Ecclesia et Pontífice, instituida por el Vaticano para distinguir a clérigos y laicos de reconocidos méritos.



Se instala en la provincia del Coronel Portillo, donde los ríos Ucayali y Marañón se juntan para dar la salida al Amazonas. Allí permanece seis años, de 1955 a 1960.



Su población está formada por blancos, mestizos e indígenas, divididos en las tribus Picha, Picaturo, Seusa, Miaría, Sambuyaco, Bufeo, Sepa, Shiranta, Mapalja y Huan. Se comunica con ellos principalmente mediante canoa y a pie. Son viajes que pueden duran hasta tres semanas y en los que las dificultades saltan a cada paso.



Lluvias torrenciales o temperaturas de hasta 48 grados, remolinos, corrientes repentinas, enormes troncos sueltos por el río y mosquitos son algunas de ellas.



Los niños tienen toda clase de parásitos y a los adultos les afecta el mal de la Pirta, sarampión, paludismo, varicela, rubeola, gripe endémica, tuberculosis pulmonar y un largo etc. Le llaman brujo, claro.



A los jóvenes que se quieren casar se les exige que sepan pescar, cazar, hacer la "chaca”, que son los muebles, y la casa. A ellas, tejer y cocinar. Su plato principal es la carne de mono, una comida que al doctor no parece disgustarle.



Finalizado el sexenio peruano, Cabo decide continuar su periplo peligroso en otro lugar más extremo aún, el Congo, a donde va como miembro de la Organización Mundial de la Salud, lo que le obliga a guardar secreto según sobre qué asuntos.



En realidad regresa del Perú para formar un hogar, pero lo aplaza para irse a Lulu Abur, en la provincia de Pasai, actual República Democrática del Congo. Estando todavía allí, el año 1965 casa con Rosa María Freixedas-Bove, de Vilafranca del Penedés, con quien tiene cinco hijos.



Regresa a España en 1971 para trabajar en la Sección de Contaminación y Depuración de Aguas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fallece en Barcelona el año 2016.