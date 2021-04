El Progreso 05/04/2021

EL 1 DE agosto de 1904, a propuesta del concejal García Gesto, el Ayuntamiento de Lugo aprueba la ampliación del Carril de la Ramella, desde Santo Domingo al cuartel de San Fernando, que ejecutará Segundo Losada en terrenos expropiados a Pascual Maseda.



El nuevo trazado, por el que se suspira desde 30 años atrás, sirve para rendir homenaje años después a dos destacados hijos de la provincia, Benigno Quiroga Ballesteros y José Bolaño Rivadeneira (Baralla, 1812).



Bolaño Rivadeneira, que nace en Santa María de Costantín, tierras entonces de Neira de Jusá, pertenece a la famosa familia de Diego Bolaño, el defensor de Lugo que dibuja Modesto Brocos lanzando a los sitiadores pan y un año desde la muralla. Hablamos de la casa-torre de Torés, en As Nogais y de la leyenda de los condes de Lugo.



Pero a él no se le va a premiar con una calle por sus ancestros, sino por sus propios méritos.



Estudia Derecho y se instala en Sarria. Va a adquirir muchas tierras procedentes de la desamortización, sobre todo las del monasterio de Samos, que serán subastadas a su muerte para dar cumplimiento a sus mandas testamentarias, siempre a favor de la beneficencia lucense.

Son tierras de Sarria, Láncara, Samos, Baleira, A Pastoriza, Cospeito, Castro de Rei... Media provincia. Las subastas tienen lugar en la notaría de Domingo Carvallo, en Ruanova, 13, donde nace el filósofo homónimo.



Castro López dice de él que era torpe en el uso de la palabra, pero que lo suple con su profunda formación jurídica. Siendo juez municipal, tal como era preceptivo en las órdenes de búsqueda, describe al sospechoso de un robo como un hombre de estatura regular, color moreno y una cicatriz en la cara; y a la yegua sustraída, con la cola y las crines recortadas, color negro y aparejos de albarda.



Publica en Madrid el Folleto sobre foros y subforos, su redención y modo de registrar la titulación antigua y anterior a la ley hipotecaria, (1878), reeditado y ampliado por Soto Freire.



El año 1841 actúa como comisionado por Sarria en las elecciones a diputados, y en 1852 consigue el acta de diputado provincial por Becerreá, como Manuel Vaamonde lo hace por Monforte, y Manuel Pérez Batallón, por Sarria.



Diez años más tarde integra la comisión provincial en pro de la vía férrea, con Pardo Montero, Camba, Pedro Pozzi y Pascual Silverio, entre otros. Es cuando impulsa la realización de una exposición agrícola-ganadera que tendrá lugar en el San Froilán de 1867.



Superados los 60 años de edad decide aprender piano e inglés, lo que refuerza la imagen que de él se tiene en Lugo como personaje extravagante, aunque sospechamos que entonces no son necesarias graves oposiciones para ganar tal título.



Tras su muerte, se sabe que lega a la Diputación Provincial una renta de seis mil pesetas anuales para crear y mantener la Escuela de Artes y Oficios. El Ayuntamiento aporta otras 1.500.



En 1903 se aprueban en paralelo los homenajes que van a recibir él y Quiroga Ballesteros, a través de sendas placas de mármol de Carrara a instalar en sus casas _ la suya, en la actual Praza Maior _, los nombramientos de hijos adoptivos y finalmente, la dedicación de sus calles.



El Colegio de Abogados de Lugo convoca un concurso de ideas para hacer más eficaz la Escuela de Artes y Oficios a la clase obrera. Otros organismos se suman a los homenajes. El panegírico público corresponde al periodista Francisco González Besteiro, el primo de Julián Besteiro que pronto fichará por El Progreso.