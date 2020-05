110 lucenses singulares

La necesidad lo quiere y las circunstancias lo favorecen. El jesuita Joaquín Salaverri de la Torre va a ser el redactor del primer mensaje que el Papa Pío XII envía a Franco tras el fin de la guerra.



Desde fuera puede parecer un trabajo sencillo, pero cuando se penetra en los pormenores del encargo descubrimos su compleja gestación a modo de encaje de bolillos. Por fortuna, en esta ocasión contamos con documentación suficiente sobre este singular personaje, teólogo de reconocido prestigio mundial.



Salaverri está en Roma desde 1932, aunque con períodos en España. El 8 de abril de 1939 el Vaticano le transmite el deseo de Pío XII de dirigir un mensaje de simpatía y aliento al general Franco, pero ante lo vidrioso del asunto, esperan que el jesuita mindoniense les saque las castañas del fuego. Después de todo, Franco y él pertenecen al mismo obispado.



Se le remiten dos esquemas, uno en italiano y el otro en español. Pío XII no está satisfecho con ninguno de los dos. El italiano, porque es tan genérico que valdría para referirse a Corea, en el caso de que la guerra hubiese sido allí. El español, porque es demasiado contemporizador con los nacionalismos secesionistas, prueba del miedo que inspira ya este tema.



Al mismo tiempo se le dice que entre ambos documentos se contienen las ideas que el Papa quiere transmitir a Burgos, la capital en esos momentos. A Salaverri le impone la importancia y la dificultad del encargo. “Si lo acepté fue por obediencia debida al Santo Padre, y también porque me ofrecía la oportunidad de hacer un servicio relevante a mi Patria”.



Se pone manos a la obra y el día 11, tres más tarde, le hace llegar su propuesta, ante lo cual el Papa lo cita a las 17,30 del día 12 para tratar del asunto. Es la primera vez que Salaverri habla con Pío XII, a quien describe como muy afable.



Le comunica que básicamente está de acuerdo con el texto remitido, aunque “había que mitigar algunas expresiones para no irritar a aquellos que, precisamente por estar alejados de Nos, son los que más conviene atraer a Nuestra confianza”.



En la segunda página remitida, el Papa escribe a mano: “mitigare per non irritare” y “esprimere piuttosto la fiducia” (más bien expresar confianza). En la 10, escribe al margen: ”Quelli che cercano como figlioli prodigui di ritornare alla casa del Padre, siano accolti con benevolenza ed amore”, en el sentido ya expresado anteriormente y que Salaverri incorpora al texto al final del mismo párrafo en castellano.



En total, las correcciones sugeridas afectan a cinco frases y a unas seis palabras. A continuación los dos sacerdotes hablan del tema que les reúne allí y Pío XII le pregunta: “¿Gustará este Mensaje a los españoles?” A lo que el de Mondoñedo responde que sí, “tanto por su unción religiosa como por su matiz hispanista”.



_ Eso es lo que Nos deseamos para el mayor bien de la católica España. ¿Es verdad que algo de esto estaban esperando?



_ Esperábamos de Su Santidad algo bueno, pero no nos hubiéramos atrevido a pedir un Mensaje tan expresivo y consolador para España.



_ ¿Y no se podría transmitir por radio?



La pregunta/sugerencia del Papa se concreta en el acuerdo de hacerlo el domingo 16 Domenica in albis, a las 11,00 horas de Italia, que son las 10,00 en España. Se interesa por saber cuándo estarán incorporadas las correcciones y al oír que al día siguiente, lo cita a la misma hora del día 13.



En efecto, al mediodía, Salaverri le envía copia del texto modificado y a la tarde, el Papa lo lee, con atención especial a las novedades. El jesuita le hace notar un añadido: “Unámonos todos de corazón... y en una plegaria de perdón y misericordia para todos los que murieron”. Y éste responde:



_ Su frase Nos parece acertadísima y oportuna.



También le complace que se expresen las personas a quienes se dirige la bendición: El Jefe del Estado y su ilustre Gobierno, el celante Episcopado y su abnegado Clero, los heroicos combatientes y todos los fieles.



Asimismo, Salaverri le indica cuál es la correcta pronunciación de cada palabra y comentan el antepenúltimo párrafo, “los principios inculcados por la Iglesia y proclamados con tanta nobleza por el Generalísimo: de justicia para el crimen y de benévola generosidad para con los equivocados”. Pío XII afirma: “Mi pensamiento en esto coincide con el del Generalísimo, que he oído muchas veces enunciado por Radio Verdad de Roma”.



Al día siguiente, 14 abril, _ un aniversario de la República que ya no se celebra, al menos en España _, el también jesuita alemán Robert Leiber, profesor de la Gregoriana y ayudante particular del Papa, le transmite al lucense que conviene tachar una frase alusiva a la Reforma protestante, y algunas palabras de otros párrafos, lo cual cumple al instante.



El 15, el propio Leiber añade otra lista de palabras que deben suprimirse o cambiarse, entre ellas, victoria, que debe desaparecer del primer párrafo. Salaverri lo lamenta. Según su criterio, no se puede omitir que ha sido una victoria. A las seis de la tarde es convocado para ensayar la lectura y así lo hacen durante media hora.



Luego, en la Curia Generalicia, comenta con el P. Asistente de España las modificaciones, pues el Papa desea conocer su dictamen. El Asistente también opina que todas ellas son acertadas, menos la supresión de la palabra victoria. Es muy doloroso que falte esa palabra. “Pero ¡el Papa lo había mandado!”, escribe Salaverri.



Llega el día 16 y muy temprano el de Mondoñedo redacta una carta en la que le narra la entrevista con el asistente de España y le hace saber su opinión de que sin mención a la victoria, le falta algo. “El triunfo es ahora un hecho consumado, y nadie razonablemente se podrá ofender de que Vuestra Santidad se congratule”.



A las 8, tres horas antes de la emisión, entrega la carta en las habitaciones privadas del Papa y tras una espera de siete minutos, Pío XII se presenta ante él para decirle que lo leerá sin omitir la palabra "victoria". También le agradece “esta oportuna indicación” y le transmite su preocupación por la influencia que los nazis iban adquiriendo en España, así como su malestar por la ideología racista introducida en Italia.



A las 11,00 horas la comunidad latina en la Gregoriana y algunos de otros países, unas 50 personas, escuchan el mensaje por la radio. Nadie, salvo Leiber, sabe que Salaverri es su autor. Los comentarios son muy favorables y algunos se refieren precisamente al tema de la victoria, lo que satisface al jesuita.



El lunes 17, Leiber comunica a Salaverri que los jesuitas vascos están disgustados porque ven una alusión a ellos en las palabras “a éstos engañado”. El español lo rechaza diciendo que esas palabras tiene un sentido más general y se refieren a todos los seducidos por el comunismo ateo. También protestan porque se habla de niños arrancados de sus hogares sin ser cierto, puesto que sus padres han consentido en llevarlos fuera de España. También era falso que estuviesen “muchas veces en peligro de apostasía”.



Salaverri contesta que los informes de monseñor Antoniutti corroboran lo que se dice y aunque se pudiese suavizar, el texto ya estaba leído y se había grabado en discos, por lo cual sería contraproducente cualquier modificación.



Pese a ello, el texto impreso en L'Osservatore Romano del 17 aparece con esos tres aspectos aminorados, lo mismo que en La Croix de París y otras publicaciones. No así en el Acta Apostolicae Sedis, publicación oficial de la Santa Sede, que recoge literalmente lo dicho por Pío XII. El Papa y el mindoniense son censurados por los vascos.



Radiomensaje de Pío XII



1. Con inmenso gozo Nos dirigimos a vosotros, hijos queridísimos de la Católica España, para expresaros Nuestra paterna congratulación por el don de la paz y de la victoria, con que Dios se ha dignado coronar el heroísmo cristiano de vuestra fe y caridad, probado en tantos y tan generosos sufrimientos.



2. Anhelante y confiado esperaba Nuestro Predecesor, de s.m., esta paz providencial, fruto sin duda de aquella fecunda bendición, que en los albores mismos de la contienda enviaba 'a cuantos se habían propuesto la difícil y peligrosa tarea de defender y restaurar los derechos y el honor de Dios y de la Religión'; y Nos no dudamos de que esta paz ha de ser la que Él mismo desde entonces auguraba, 'anuncio de un porvenir de tranquilidad en el orden y de honor en la prosperidad'.



3. Los designios de la Providencia, amadísimos hijos, se han vuelto a manifestar una vez más sobre la heroica España. La Nación elegida por Dios como principal instrumento de evangelización del Nuevo Mundo y como baluarte inexpugnable de la fe católica, acaba de dar a los prosélitos del ateísmo materialista de nuestro siglo la prueba más excelsa de que por encima de todo están los valores eternos de la religión y del espíritu. La propaganda tenaz y los esfuerzos constantes de los enemigos de Jesucristo parece que han querido hacer en España un experimento supremo de las fuerzas disolventes que tienen a su disposición repartidas por todo el mundo; y aunque es verdad que el Omnipotente no ha permitido por ahora que lograran su intento, pero ha tolerado al menos algunos de sus terribles efectos, para que el mundo viera, cómo la persecución religiosa, minando las bases mismas de la Justicia y de la caridad, que son el amor de Dios y el respeto a su santa ley, puede arrastrara a la sociedad moderna a los abismos no sospechados de inicua destrucción y apasionada discordia.



4. Persuadido de esta verdad el sano pueblo español, con las dos notas características de su nobilísimo espíritu, que son la generosidad y la franqueza, se alzó decidido en defensa de los ideales de fe y civilización cristianas, profundamente arraigados en el suelo fecundo de España; y ayudado de Dios, 'que no abandona a los que esperan en Él'. (Judit XIII, 17), supo resistir el empuje de los que, engañados con lo que creían un ideal humanitario de exaltación del humilde, en realidad no luchaban sino en povecho del ateísmo.



5. Este primodial significado de vuestra victoria Nos hace concebir las más halagüeñas esperanzas, de que Dios en su misericordia se dignará conducir a España por el seguro camino de su tradicional y católica grandeza; la cual ha de ser el norte que oriente a todos los españoles, amantes de su Religión y de su Patria, en el esfuerzo de organizar la vida de La Nación en perfecta consonancia con su nobilísima historia de fe, piedad y civilización católicas.



6. Por esto exhortamos a los Gobernantes y a los Pastores de la Católica España, que iluminen la mente de los engallados, mostrándoles con amor las raíces del materialismo y del laicismo de donde han procedido sus errores y desdichas, y de donde podrían retoñar nuevamente. Proponedles los principios de justicia individual y social, sin los cuales la paz y prosperidad de las naciones, por poderosas que sean, no puede sustituir, y son los que se contienen en el Santo Evangelio y en la doctrina de la Iglesia.



7. No dudamos que así habrá de ser, y la garantía de Nuestra firme esperanza son los nobilísimos y cristianos sentimientos. de que han dado pruebas inequívocas el Jefe del Estado y tantos caballeros sus fieles colaboradores con la legal protección que han dispensado a los supremos intereses religiosos y sociales, conforme a las enseñanzas de la Sede Apostólica. La misma esperanza se funda además en el celo iluminado y abnegación de vuestro Obispos y Sacerdotes, acrisolados por el dolor, y también en la fe, piedad y espíritu de sacrificio, de que en horas terribles han dado heroica prueba las clases todas de la sociedad española.



8. Y ahora ante el recuerdo de las ruinas acumuladas en la guerra civil más sangrienta que recuerda la historia de los tiempos modernos, Nos con piadoso impulso inclinamos ante todo nuestra fe frente a la santa memoria de los Obispos, Sacerdotes, Religiosos de ambos sexos y fieles de todas edades y condiciones que en tan elevado número han sellado con sangre su fe en Jesucristo y su amor a la Religión católica: “maiorem hac dilectionem nemo habet”, “no hay mayor prueba de amor” (Joan. XV, 13).



9. Reconocemos también nuestro deber de gratitud hacia lodos aquellos que han sabido sacrificarse hasta el heroísmo en defensa de los derechos inalienables de Dios y de la Religión, ya sea en los campos de batalla, ya también consagrados a los sublimes oficios de caridad cristiana en cárceles y hospitales.



10. Ni podernos ocultar la amarga pena que nos causa el recuerdo de tantos inocentes niños, que arrancados de sus hogares han sido llevados a lejanas tierras con peligro muchas veces de apostasía y perversión: nada anhelamos más ardientemente que verlos restituidos al verlos restituidos al seno de sus familias, donde volverán a encontrar ferviente y cristiano el cariño de los suyos. Y aquellos otros, que como hijos pródigos tratan de volver a la casa del Padre, no dudamos que serán acogidos con benevolencia y amor.



11. A vosotros toca, Venerables Hermanos en el Episcopado, aconsejar a los unos y a los otros, que en su política de pacificación todos sigan los principios inculcados por la Iglesia y proclamados con tanta nobleza por el Generalísimo: de justicia para el crimen y de benévola generosidad para con los equivocados. Nuestra solicitud, también de Padre, no puede olvidar a estos engañados. a quienes logró seducir con halagos y promesas una propaganda mentirosa y perversa. A ellos particularmente se ha de encaminar con paciencia y mansedumbre Vuestra solicitud Pastoral: orad por ellos, buscadlos, conducidlos de nuevo al seno regenerador de la Iglesia y al tierno regazo de la Patria, y llevadlos al Padre misericordioso, que los espera con los brazos abiertos.



12. Ea pues, querídisimos hijos, ya que el arco iris de la paz ha vuelto a resplandecer en el cielo de España, unámonos todos de corazón en un himno ferviente de acción de gracias al Dios de la Paz y en una plegaria de perdón y de misericordia para todos los que murieron; y a fin de que esta paz sea fecunda y duradera, con todo el fervor de Nuestro corazón os exhortamos a “mantener la uni´n del espíritu en el vínculo de la paz” (Ephes. IV. 2-3). Así unidos y obedientes a vuestro venerable Episcopado, dedicaos con gozo y sin demora a la obra urgente de reconstrucción, que Dios y la Patria esperan de vosotros.



13. En prenda de las copiosas gracias, que os obtendrán la Virgen Inmaculada y el Apóstol Santiago, patronos de España. y de las que os merecieron los grandes Santos españoles, hacemos descender sobre vosotros, Nuestras queridos hijos de la Católica España, sobre el Jefe del Estado y su ilustre Gobierno, sobre el celante Episcopado y su abnegado Clero, sobre los heroicos combatientes y sobre todas los fieles, Nuestra Bendición Apostólica.



Peripecia vital

1892.- (16 de febrero). Nace en Mondoñedo.

1904.- Alumno externo del Seminario de Santa Catarina.

1910.- Ingresa en el Noviciado jesuita de Loyola.

1913.- Da clases en el Colegio de Belén (La Habana)

1922.- Comienza Teología en la Facultad de Valkenburg (Holanda).

1925.- Órdenes sacerdotales.

1927.- Especialización en la Universidad Gregoria de Roma.

1929- Profesor en Comillas.

1932.- Profesor de patrología e historia de los dogmas de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma hasta 1940.

1939.- Redacta el mensaje de Pío XII a España con motivo del fin de la guerra.

1940.- Rector de Comillas.

1950.- Publica De Ecclesia Christi.

1979.- (20 de junio). Muere en Salamanca.