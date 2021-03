El Progreso 21/03/2021

DURANTE LOS ÚLTIMOS años del XX, mantuve irregulares comidas con Joaquín Díaz Moreno (Baralla, 1916). Yo sabía que había ocupado infinidad de cargos oficiales que le proporcionaron información sensible y aunque sólo fuese por curiosidad profesional, intenté tirarle de la lengua en cada ocasión.



Mi empeño y su resistencia suponen un constante juego de tira y afloja que a él le agrada y a mí me desespera, pero que a los dos entretiene.



En aquellas fechas, Joaquín es uno de los colaboradores locales más asiduos de El Progreso y en sus páginas han quedado informaciones y opiniones muy valiosas de un funcionario tan cercano a los secretos como él que deberán ser consultadas con lupa.



Cierto es que no todos los temas que él domina salen en aquellos artículos por una razón muy sencilla. Está sujeto al secreto. Otros, como Gibraltar y la política internacional, son habituales.



La vida de Joaquín Díaz Moreno, como la de su hermano Luis, comienza y termina en la Casa Torre de Basille, donde Fole quiso ver el hogar de Tello de Neira, el personaje de Lope de Vega para El mejor alcalde, el Rey, aunque sea una casa cercana.



Por allí habrá aprendido los chascarrillos de Odón Moreno Mouriz, su tío y padrino, ocurrente redactor de El Monitor de Becerreá, cuando lo deja Antonio Correa, y que reposa como él en Santiago de Pousada.



Díaz Moreno comienza siendo secretario del gobernador civil de Lugo y más tarde director general de Administración Local, José García Hernández, que será vicepresidente cuando Arias Navarro sustituya a Carrero.



Su trayectoria por instancias del Estado continúa como delegado-jefe de Policía de Tui y Vigo, de donde sale en 1961 tras un homenaje por su ingreso en la Orden del Mérito Civil, logrado allí por una labor de control y orden en torno a la frontera portuguesa.



Ese tiempo le sirve también para hacerse celtista hasta las cachas y en alguna ocasión _ por ejemplo, cuando gana al Real Madrid _, Joaquín emite unas cartas de felicitación tan entusiastas que no repara en su cargo público y en la conveniencia de rebajar su partidismo.



También se gana allí la encomienda de la Orden imperial del Yugo y las Flechas y nuevos destinos tan delicados como la secretaría particular y política del gobernador civil de Barcelona, Vega Guerra; la Comisaría de Mieres y la de Marbella, tan solo durante los meses de verano.



Nótese la sutileza del nombramiento. Invierno en Mieres, y verano en Marbella. Y no es por darle vacaciones, sino para garantizar que el nuevo atractivo turístico español esté tranquilo.



Ahora se gana la Cruz al Mérito Policial, con distintivo rojo, y en 1966 se convierte en jefe de la Frontera Sur de España y delegado de Orden Público en el Campo de Gibraltar. La sensibilidad de los destinos crece y se diversifica. La recompensa en este caso es la Orden de Isabel la Católica.



Desde Algeciras escribe una sentida nota necrológica a la muerte de su amigo Manuel García Portela.



Nuevo salto a las jefaturas de Policía de Zaragoza y Valencia, y nueva condecoración. Esta vez, caballero de la Orden de Cisneros, porque no la tenía.



Es nombrado consecutivamente subdirector y director de la Secretaría General de Seguridad del Estado, cargo desde el que vive, por ejemplo, el atentado de la calle Correo.



De ahí, a la jubilación en Lugo y a no contarme casi nada de lo mucho que vivió. Sin embargo, se le acusa de pasar información privilegiada a Fraga. A Fraga no sé, pero a mí, no.