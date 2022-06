El Progreso 02/02/2022



EN LOS PRIMEROS años sesenta, los hermanos Minuto dominan las pruebas motoristas de 250 y 125 cc que se celebran en Galicia. Jesús Castro Sanfiz (Lugo, 1935) y Carlos, siete años más joven, son Minuto I y Minuto II, un apodo heredado de su padre por partida doble, e incluso triple, porque Rubén Darío, un tercer hermano, también era conocido como Minuto.



Este último fallece en 1963 a los 24 años en un accidente de moto, cuando regresa de Rábade a Lugo y no puede esquivar un camión que se encontraba detenido en su misma dirección por una avería.



De chaval juega al fútbol en un equipo muy explícito, el Guardia de Franco, pero a raíz de un partido entre el Imperio y el Galicia, donde se le calientan los ánimos como espectador, lo suspenden dos meses y pierde las ganas de pelota.



A Jesús le ayuda en sus primeros pasos sobre las motos Manuel Martínez Castro, que es el representante en Lugo de las MV Agusta, la marca que gana el Campeonato de España de 1957. Su hermano también se interesa al verlo a él.



En esos años, las carreras del Premio San Froilán alrededor de la muralla tienen un atractivo especial para los lucenses cuando corren ambos pilotos, pues todos buscan con la vista los dorsales de los Minuto.



Un dato para la historia. Aquellas carreras se establecen a la distancia de 30 kms y Minuto I ganó una de ellas en 17´7´´, es decir, yendo por debajo de los cien km/h.



En Cataluña participa en el Campeonato de España de aficionados y queda cuarto. Hay algunos contactos para correr con patrocinio, pero al final no se decide.



También triunfan en el Gran Premio de Coruña el año 1963, y Jesús regresa a Lugo con cierto aire de superioridad. “Fue fácil y no quiero parecer soberbio”. Eso le valdrá para ser campeón gallego en 250 y su hermano, lo será en 125.



Minuto I, el veterano, reprocha a Minuto II que sea demasiado valiente. “Le sobra ímpetu”. Han utilizado otras máquinas, pero a estas alturas están ganados por Bultaco, cuyo gran competidor es Ducati. Cuando triunfa cualquiera de las dos marcas, se anuncian en el periódico. Detrás de la promoción está JOGAVA, otro alias de Garalva. A Cereijo le da igual, porque vende las dos.



En ese momento también hay un Cereijo motorista. Él y Juanjo Varela en Lugo, el vigués Enrique Varela y el coruñés Emilio Martínez Lesta son los principales rivales de los dos hermanos.



Casado ya con Filo Burgo García, Minuto I piensa en la retirada tras la victoria en A Coruña. La boda ha sido un homenaje del motociclismo lucense hacia el más destacado de ellos. Tras la ceremonia en San Francisco Javier, las Bultaco han escoltado a la pareja por las calles de la ciudad.



Ahora ya no quiere que ni ella, ni su madre, sufran como cuando se cae en la prueba de San Froilán, pues ya dice él que “todo lo que sea andar a más de cuarenta es peligroso”.



Minuto I pertenece a la Peña Tarato, nombre del bar de Fortunato, donde se reúnen. El piloto, que ahora es chófer de Frigsa, les trae de Madrid tres décimos del número 1.357 comprados en la calle Toledo y gracias a él les corresponde un millón de pesetas por barba.



Los otros afortunados son José Ríos, Pepucho, ex jugador del C.D. Lugo; Eloy Ríos, practicante del Sanatorio Pimentel; Antonio Luaces, panadero; Francisco Armas, industrial de la Plaza de Abastos; y Ángel Díaz Otero, repartidor de una fabrica de gaseosas.



Minuto se entera en su casa y se lo dice a Filo, pero como la mujer no se lo cree, se echa a la calle en busca de la peña para celebrarlo.