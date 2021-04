El Progreso 21/04/2021

EN SU BIOGRAFÍA confluyen todos los ingredientes para un argumento de telenovela, e incluso de novelón, si el guionista los maneja con la maestría de un Dickens revivido. La columna vertebral de la historia sería más o menos ésta:

Jaime Veiga Chaos (Samos, 1962), nace en una pequeña aldea de San Cristovo de Lóuzara llamada Lampazas, reducida a la mínima expresión de tres viviendas y diez vecinos y cuyo topónimo hace referencia a la romaza, una planta poligonácea de uso en la medicina tradicional.



Estudia en el Seminario de Lugo hasta los 21 años, cuando decide hacer por la vida en Barcelona, ciudad que había visitado en un viaje de fin de curso tres años antes. Allí conoce al empresario de Lousame José Manuel Castro, propietario del restaurante Santiaguiño, y de su mano penetra en los negocios de la hostelería y el ocio nocturno, hasta el punto de ganarse el título de Rey de la Noche, al frente del Grupo Veiga.



Bajo ese paraguas reúne en un principio siete establecimientos, bares y discotecas, que se extienden por toda la ciudad, desde el Pippermint inicial, al conocido Mil Pasos. En la lista, Enjoy Club, Nayandei, Bacarrá, Spazio Martini y Golden Eye. El grupo no detiene su expansión y abre tres locales más en el centro Maremágnum del puerto barcelonés, ya cerrados.



Con el éxito en el bolsillo y reconocida con premios su labor empresarial, Jaime escucha la petición de su madre, que se lamenta de que Lampazas haya perdido desde hace años sus tradicionales fiestas de Santa Bárbara.



¿Perdidas? Se va a enterar España de cómo son nuestras fiestas. Y el hombre inicia una serie de contrataciones rutilantes que dejan chiquita cualquier comparación que se haga con poblaciones similares. Desde Manolo Escobar a Miguel Ríos, y de Soraya a David Bustamante, pasando por Los Limones, Juan Pardo, Norma Duval o Los del Río, sin que falte alguna polémica sonada, como con el rockero granadino.



Añadamos un campeonato de tute con más de 200 parejas, carpas para cenas multitudinarias, sombreros y pañuelos exclusivos como en los caucus norteamericanos, y un Ferrari a las puertas de la casa de Jaime. Santa Bárbara no podría haberlo sospechado.



Otro gran día de fiesta es el de su boda con su novia Begoña Sánchez, de familias de Quiroga y O Incio, que se celebra en el monasterio de Samos, donde reúne a 600 invitados con abundancia de políticos, empresarios, artistas y futbolistas. Una boda de las que no se tienen acordanza.



Las fiestas y otras atenciones para con Samos le valen para recibir en 2006 el título de Hijo Predilecto del municipio, “pola súa conducta exemplar, o profundo amor mostrado e profesado á súa terra”.



En 2013 diversifica sus negocios y crea una red de pulperías que homenajean a su lugar de nacimiento, Can Lampazas. El día de su inauguración acude media plantilla del F.C. Barcelona, como son Julio Salinas, Sergi Barjuán, Carles Busquets y Gerard López, así como el tenista Albert Costa. Muchos habían estado en su boda de Samos.



En la biografía de Jaime se viven ahora los peores momentos. Una caída de ingresos de un 40 por ciento previa a la pandemia, que él achaca al proceso independentista y a la competencia con el empresario Juan Balcells, prologa sus problemas con la Agencia Tributaria, que le multa con más de un millón de euros, y las acusaciones de coqueteos con la prostitución a través de los locales Darling, Nexus y New Bacarrá.



El culebrón atraviesa sus capítulos más movidos. Aguardemos el desenlace.