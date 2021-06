El Progreso 21/06/2021



TODO EMPIEZA CUANDO el popular periodista Manuel Lozano Sevilla, director de El Burladero, publica en primera página de la revista dos fotografías de El Cordobés tras una corrida en A Coruña el verano de 1965. En una se ve al torero con los trofeos que el público le ha tirado y en la otra, a Jaime González López (Sarria, 1922), con un lacón en la mano, dispuesto a ofrendárselo acompañado de una “manda de nabizas”, como prueba de su admiración.



TvE también se hace eco del enxebre regalo, como se dice, no siempre con toda corrección, pues Lozano, que sabe mucho de toros, pero poco de cerdos, titula algo así como “El Cordobés y el jamón con grelos”.



Para el caso da lo mismo, porque aquella pata del animal sirve para que se produzca la conjunción planetaria entre Benítez y González, entre el torero y el taxista, entre Córdoba y Sarria.



Los dos se caen bien y en octubre de ese mismo año el conductor y pulpeiro _ conocido como Jaime de Luciano en Sarria, y como Tigre, en Palma del Río _, es recibido por el diestro, que lo invita a su cortijo. Para que persista el vínculo, Jaime es portador de otro lacón, el que aparece entre ambos en el cromo.



El taxista está dispuesto a hacer lo que sea para mantener aquella amistad y para conseguir que Benítez haga el paseillo en Sarria. El objetivo no parece simple, al menos a corto plazo, porque la agenda de El Cordobés está repleta por todos lados.



Lo único que se puede conseguir de momento es que ese año los toros sean de su ganadería, pero Jaime, el presidente de la Comisión de Fiestas, Germán Vázquez Losada, y el secretario, Mateo Robles Pérez, inician una persecución a medio camino entre la admiración, el acoso y el marketing, de la que no son ajenos ni José María Orol Balseiro, ni Luis Díaz López-Pallín.



Ahora tienen intención de regalarle una gaita grabada con su nombre y soltar una liebre en el ruedo para montar un buen pollo. Como la faena de Madrid es mala, tirando a fracaso, la operación se desplaza a Barcelona, donde El Cordobés está que se sale y la Monumental se viene abajo.



De no ser así, Jaime viajaría hasta Mallorca, donde se celebra la siguiente corrida, pero no hace falta. En Sarria se siguen los pasos de la liebre con la emoción contenida, esperando que salte donde menos se piensa, como mandan los cánones. La prensa y el NO-DO se hacen eco de la humorada.



Pero los planes no se podrán cumplir hasta el 21 de junio de 1969, hace hoy 52 años, cuando pisen la plaza el de Palma del Río, Palomo Linares y Manuel Rodríguez, sobrino de Manolete, que saldrá mal parado, pues debe ser operado por García Portela en Lugo.



El parto del espectáculo es complicado. El secretario general del Gobierno Civil de Lugo y gobernador en funciones, José María Fernández Rancaño, deniega el permiso preceptivo cuatro días antes de su celebración, por no considerar suficiente la seguridad de la plaza.



Aquello se toma como una afrenta y Sarria, con su alcalde Jesús Vázquez Rivas al frente, se presenta en la capital provincial para manifestar su protesta. Y en Vilapedre, más o menos donde comienza el norte municipal, colocan una pancarta que reza: “Aquí termina la provincia de Lugo”.



La mediación del médico de Carballedo, José Luis Taboada, delegado nacional de Provincias y superior por tanto de Rancaño, suaviza su negativa y hay permiso para el esperado acontecimiento a 200 pesetas la entrada.



Benítez y Palomo se fotografían con Jaime, Álvaro López, Niñé, Pallín, el alcalde y otros como recuerdo de la fecha.