El Progreso 18/04/2020

LLAMADO A SER el V conde de Pallares por primogenitura, la mala salud hace que Germán Vázquez de Parga (Lugo, 1856) muera el 11 de abril de 1908, hace ahora 112 años.



Su fallecimiento se produce siete meses antes que el de su padre, Manuel Vázquez de Parga Somoza y Pallares, el más famoso de los que llevan el título, y por lo tanto lo hereda su hermano Ramón, a quien se lo otorga el rey el año siguiente, 1909. Precisamente Germán es una de las autoridades locales que reciben a Alfonso XIII en su última visita a Lugo el año 1904.



Entre la muerte de uno y otro se funda El Progreso que entonces milita en las filas liberales, enfrentadas a los conservadores representados por padre e hijo.



Su madre fue María de la Paz de la Riva Estévez y su esposa, Carolina Campuzano, con quien se había casado en 1897, por lo que ese matrimonio solo dura once años y no tienen descendencia.



Germán y su mujer tratan de mitigar los achaques de la salud con visitas al balneario de Cestona, cuyas aguas recomiendan al ilustre enfermo.



Cuando tiene 39 años es nombrado gobernador de Zamora, después de publicarse que va a ocupar ese mismo cargo en una importante provincia. Sin duda, su nombre forma parte de aquellas famosas combinaciones de gobernadores, en las que los candidatos cambian de destino cada cinco minutos hasta que se resuelven y encajan todos como un puzzle.



Entonces ya ha representado a Lugo en el Congreso de los Diputados, donde los años 1891 y 1892 pertenece a varias comisiones, como la de proyectos de ley para conceder derechos pasivos a las viudas y huérfanos de los subalternos del ejército; la de dispensa de contribución a los viñedos filoxerados, y la del ejército, entre otras.



Germán es licenciado en Medicina y Cirugía desde 1883, perito agrimensor y capitán de Infantería. Como militar, cuenta veintidós años de servicios, casi todos en batallones activos. Fue también oficial de Secretaría del Consejo Supremo de Guerra y Marina y de la Dirección General de Infantería.



Sus conocimientos le llevan a desempeñar el cargo de profesor en la suprimida escuela de clases y en la Academia de oficiales de Santiago.



Como decimos, por R. D. de 30 de marzo de 1895 es nombrado gobernador civil de la provincia de Zamora, tomando posesión del destino el 7 de abril del mismo año. Desde entonces se gana el afecto de los zamoranos, con iniciativas como la normalización de los pagos del magisterio, hasta conseguir ponerlos al corriente.



Esta dedicación en pro de los maestros le vale el reconocimiento del gremio, a él y al gobernador de Badajoz, Bartolomé Molina Andreu, como grandes favorecedores de la enseñanza.



Merece la Gran Cruz de Isabel la Católica y en 1903 es nombrado presidente de la Diputación de Lugo, como jefe de los conservadores en cuyo cargo muere cinco años más tarde tras un mandato de renqueante salud.



Nada más fallecer se conocen sus últimas disposiciones, contenidas en un sobre marcado por una cruz y que por curiosidad recordamos.



Desea ser amortajado por los PP Franciscanos con un hábito de su orden, los pies descalzos y sin que le sea mudada la ropa interior; que sus funerales no sean solemnes, ni se toquen las campanas mayores; que no asista música alguna a la conducción; que la caja sea sencilla y sin insignias, y que "no se utilicen a los colonos de la casa para nada”.



Dice el cronista que todo se cumple exactamente según sus deseos, y por eso no acude la Banda Municipal a las exequias, tal como le correspondía.