CUANDO FUIMOS A Marcelle para grabar animales, Gerardo Guitián Quiroga (Lugo, 1942), nos hizo una demostración de amor lobo-hombre como las de Félix Rodríguez de la Fuente, revolcándose a merced de las fauces de Rasca y Pica, que si hubiesen querido zampárselo, lo habrían hecho como el feroz a Caperucita.



“La clave es que están a gusto”, dice. Ya se lo oímos en otra ocasión y debemos pensar que es así. Gerardo se confiesa, también como Félix, amigo de los animales. Por eso se pasa la mitad de su vida pensando cómo estar a su lado y al mismo tiempo obtener un beneficio suficiente para el sostenimiento de la actividad.



Lo prueba siendo cazador y también taxidermista. Luego, con vacas, cabras, ovejas, faisanes, y después con avestruces. Por lo visto, con uno de los ejemplares del ave corredora no hace tan buenas migas como con los lobos y un buen día lo ataca, rompiendo para siempre la amistad avestruz-hombre.



De cualquier forma, en 1997 escribe el libro Cómo conocer a las avestruces, donde en 51 páginas resume su experiencia sobre la cría y cuidados del ave más grande que existe.

Es una época en la que llega a tener un centenar de estos animales y gracias a él muchos lucenses conocen la textura de su carne. Salvo algún entusiasta gastrónomo, todos opinábamos de ese plato que “Sí, pero...” y a continuación, cualquier cosa. “Sí, pero donde esté el buey”, “sí, pero tiene un retrogusto que no convence”, etc.



La familia de Gerardo son los propietarios de Filigrana, un referente de la moda lucense durante muchos años. Él trata todo el tiempo de explotar ese lado salvaje tan poco acorde con un negocio que se llame Filigrana.



La afición arranca en su infancia, pues recuerda tener en su habitación toda clase de animales, en contra del gusto de su madre, que se asusta ante cualquiera de ellos, máxime cuando descubre un lagarto entre las ropas de Gerardo y casi le da un síncope.



Después de unas cuantas intentonas decide instalar con una hija un zoológico en Marcelle, dentro de la parroquia de San Martiño de Guillar (Outeiro de Rei), donde reúne en un principio ejemplares de 22 especies para su disfrute. A partir de ahí, como a la gente le gusta, lo hacen público. Un lugar donde esos animales puedan ser contemplados en libertad como en ninguno otro lugar de Galicia.



Son 300.000 metros cuadrados de terreno, por lo que en el reparto, a alguno de los que en cualquier zoo disponen de 50 a 100 metros cuadrados, aquí le tocan 1.500. El récord de afluencia está en 50.000 niños a lo largo de cuatro meses.



Al principio Marcelle recibe más visitantes de las otras provincias gallegas que de Lugo, aunque probablemente hoy ya hayan cambiado las cifras. En ese momento se declara rendido ante los bisontes y espera que le lleguen linces boreales.



Desde entonces colecciona anécdotas, como la de unas australianas que por primera vez comen carne de canguro en Marcelle. Y hablando de comer, incorpora un restaurante que en su momento ofrecía un gran surtido de carnes exóticas, como las de cebra, gacela, reno, bisonte o la ya citada de canguro.



En este tiempo nace en Marcelle el oso Lugo, el cuarto de los existentes, que es llevado a la localidad francesa de Saint-Lary Soulan, una estación de esquí en el Pirineo, donde se habían quedado sin ellos y corren el riesgo de quedarse sin permiso para albergar estos animales.

Hoy su Maison de L’ours es un poderoso reclamo e incluso Lugo tiene una página en Facebook donde se recogen las muchas fotografías que los turistas le hacen al cabo del año. Bueno, cuando estaba abierto.