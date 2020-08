Francisco Parrondo

El Progreso 19/08/2020

LA HISTORIA SE desarrolla en 1928 cuando el campeón de España de lucha, Javier Ochoa Berastegui, alias el León Navarro, se defiende de las frases despectivas que le dirige el campeón de Europa de boxeo, Paulino Uzcudun, alias el Toro Vasco, tras una velada en el frontón Jai Alai. Para lavar la afrenta lo reta a una pelea de lucha libre.



Durante el espectáculo, Uzcudun había dicho: “No me quedaré a ver la lucha del cerdo de Ochoa, pues me aburre en extremo”.



“Sé quién es Paulino y conozco, como la mayor parte del público, los extremos verdaderamente grotescos a que le conducen con frecuencia su vanidad y su jactancia”, escribe Ochoa.



“Estoy dispuesto a oponer mi arte al suyo _ añade_, y por tanto, reto a Paulino Uzcudun a subir al ring y enfrentarse conmigo en un combate de lucha libre, en el que puede usar de sus facultades de la forma que desee, con guantes o sin ellos, utilizando toda clase de golpes ilícitos. Yo lucharé con él utilizando todas mis facultades en la forma que me sea posible”.



Los ingresos que se obtengan se destinarían a la Beneficencia, pero Uzcudun rechaza el reto. “Hubiera guardado silencio si la carta no hiciera apreciaciones injuriosas de carácter personal. (...) Es cosa de risa el reto que me ha lanzado. Sabe Ochoa y saben todos, por razones que comprende el más ignorante, que este desafío no puede llevarse a cabo. A mi juicio, esto no es más que un habilidoso reclamo con vistas a beneficios económicos, para la que sirve de cebo una entidad tan digna de consideración como es la Junta de Beneficencia”.



La prensa comienza a tomar partido por uno, por otro, o por ninguno. Aquello no parece serio entre dos deportistas de reconocido prestigio y títulos.



Para que todo se líe un poco más, aparece un tercero en discordia que no es boxeador como Paulino, ni luchador como Javier, sino un harrijasotzea, un levantador de piedras, de apodo Arteondo, que se suma al reto y se postula con mayor fortaleza física que los dos.



Y es entonces cuando el 19 de agosto de 1928 salta a la escena el cuarto hombre dispuesto a demostrar que les gana a todos en su afán por superar a Hércules. Se llama Francisco Parrondo (Lugo, 1890?) y es el mozo de cuerda número 347 de los de Madrid.



En el diario La Nación, Paco lanza un desafío a Uzcudun, a Ochoa, a Arteondo y “a todo el que se le ponga en gana”, con estas palabras: “Enterado de los retos de esos luchadores vascos, yo, que soy de Lugo y número “347” para servir a usted, mozo de cuerda con punto desde hace más de 15 años en la esquina de Noviciado, sin que nunca haya tenido una queja o reclamación, me apuesto con el Paulino, con el Ochoa, con el Arteondo o con el que sea, a que ellos no cargan un piano en la calle de Leganitos y lo llevan a la Avenida de la Plaza de Toros en veinte minutos, y a que yo sí. Sujeto por la frente y sin carro de mano ni cada. Me juego lo que quieran a que no lo hacen. No se puede parar más que dos veces a beber lo que sea. A mí, tinto. Sin más, ya sabe donde me tienen a su disposición, Francisco Parrondo, el 347”.



El campeón europeo de pesos pesados, el español de grecorromana y el mejor harrijasotzea se ven retratados por un mozo de cuerda que en su humildad los pone a todos en su sitio después de aquel derroche de chulería.



Nadie acepta el último reto. Además, un accidente automovilístico sufrido por Uzcudun logra echar tierra al asunto.



Eso sí, nadie duda de que el único en llegar con el piano habría sido Paco.