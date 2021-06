El Progreso 12/05/2021



EN 2018 EL presidente Pedro Sánchez entrega a Cuba la particular silla de Antonio Maceo, el Titán de Bronce, esculpida en un tronco de palmera que el general Valeriano Weyler trae a Baleares. Se dice entonces que es suya por regalo del alcalde de Palma, Antoni Noguera, aunque los descendientes de Weyler y parte de la opinión pública cree que se ha cometido una prevaricación.



Pero ni en ese momento, ni en ninguno de los cientos de relatos que se escriben en la isla sobre la muerte de Maceo, el segundo jefe militar del Ejército Libertador, se cuenta la historia de Francisco Martínez Pardo (Navia de Suarna, 1876), cornetín de órdenes del batallón de San Quintín _ antes Peninsular núm. 7 _, que intervino en esa acción de guerra, y no un asesinato, como también se repite como dejándolo caer por si cuela.



Francisco nace en la parroquia de Santiago de Penamil el 10 de diciembre del citado año, de donde marcha en compañía de su madre para servir en el domicilio del teniente coronel del Estado Mayor Urbano Más y Abad, con cuya familia se trasladan ambos a Valladolid cuando el militar es destinado a esa ciudad.



Con 16 años, el 20 de junio de 1892, Francisco sienta plaza como corneta de órdenes en el regimiento de Toledo, donde se le tiene como un niño mimado por todos, apodándolo El Galleguito. Cuando se sortean los soldados que han de desplazarse a la España del Caribe, Pardo se presenta voluntario y en la despedida, según testimonios de sus compañeros, a todos manifiesta sus deseos de matar a Maceo, e incluso en sus cartas desde la isla ésa es su obsesión, pensando que el mayor beneficio a España es acabar con aquel líder.



Viaja con el contingente de tropas que se forma con los regimientos del Príncipe, Murcia, Luzón, Zamora, Toledo y cazadores de Reus y de la Habana.



Agregado allí al regimiento de San Quintín, que se forma con tropas de la séptima región, Galicia, Asturias y Castilla la Vieja, toma parte con él en la acción de Punta Brava, donde tras la batalla examina el territorio con el práctico del regimiento, un coruñés llamado Santana, y juntos encuentran los cadáveres de Antonio Maceo y de Pancho Gómez, identificándolos como tales.



Se hacen con sus objetos de valor e informan del hallazgo al comandante Cirujeda, uno de los oficiales de confianza del general Weyler que será marqués de Punta Brava. Es de suponer que a raíz de esta acción, Weyler se hiciese con la famosa silla recientemente devuelta.



La versión cubana de su muerte, al menos la más extendida, señala que los cadáveres de Maceo y del teniente Pancho Gómez Toro no son reconocidos por los españoles y que el coronel Aranguren los recoge y los entierra en secreto hasta que la isla consigue la independencia de España.



En la última carta que escribe a su madre desde Cuba le explica que si no tiene ninguna medalla es por no haberle correspondido en suerte, pero que esté tranquila, porque ha intervenido en tantas acciones como para merecerla. Se intuye que en Valladolid se critica a la mujer que su hijo no haya sido condecorado.



De hecho, tanto él como Santana, natural de Carnota y pariente del letrado de Corcubión Paulino Verea Quintana, son felicitados por Cijureda.



Santana se encontraba ya en la isla y se incorpora al ejército a raíz de perder la pequeña fortuna conseguida en un incendio provocado por los seguidores de Maceo. De ahí que por su conocimiento del terreno lo hubiesen nombrado práctico del regimiento.



Pardo también va a participar en la campaña de Melilla.