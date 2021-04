El Progreso 11/04/2021

TUVO POCO TIEMPO, pero hizo mucho. Francisco Javier Lorenzo Oroza (Viveiro, 1958) era hijo de Gloria Oroza Fernández y Antonio Lorenzo Vilar, casados el año 1953 en Santa María do Campo.



Antonio es natural de Xove e hijo a su vez del maestro José Ramón Lorenzo Fernández, pero lleva a cabo varios negocios de éxito en Viveiro, como la cafetería y bolera Las Vegas de A Misericordia, en Covas, y el comercio Las Marías, de la avenida de José Antonio (Travesía da Mariña), uno de los suministradores de butano en los años de máximo auge del gas.



Así las cosas, el niño se convierte pronto en “Javier das Marías”, un nombre que alude a sus tías, María Fernández Fernández y Maruja Oroza Fernández, amén de otras mujeres de la generación anterior.



Javier das Marías es socio del club infantil de Radiotelevisión Española y en abril de 1967 su nombre aparece por primera vez en un medio de comunicación, al recibir un mecano como premio de dicho club que le entrega el alcalde Hermes Varela y Álvarez de Toledo.



Premonitorio o no, Javier va a encauzar su vida hacia los medios de comunicación, el periodismo y la literatura. Pertenecerá a varias redacciones de los medios asentados en Viveiro, tanto de prensa como de radio, televisión y distintas revistas.



Es miembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE), como corresponsal acreditado del grupo Aurora en la U. E., el único diario israelí en castellano. Precisamente será la editorial Aurora la que le publique su novela Una habitación en el Bósforo, con prólogo de Ramón Pernas, galardonada luego por el Instituto de Estudios Viveirenses con el premio Pastor Díaz de novela.



También lleva durante tres años la delegación del Instituto Latinoamericano Israelí de Cultura, para Iberoamérica, colabora con Jerusalem Post y coordina en España el Ciclo cultural itinerante Jerusalem 3000, del Ministerio de Cultura Israelí.



Toda esta actividad se enmarca en afán por establecer lazos con el mundo judío, como demuestra su designación en 1996 como presidente de AGI, Amistad Galicia-Israel, con sede en A Coruña.



También será colaborador de El Correo Gallego, El Correo Español del Pueblo Vasco y El Progreso, miembro del Consejo de redacción del semanario Mundo Hispánico en Suiza y de la Televisión Helvética en programas culturales.



En 1997 realiza un ciclo de conferencias en los diversos centros gallegos de ese país “para tratar de paliar el desarraigo de la emigración”, como me escribe desde Yverdon-les-Bains para confirmar que cita a El Progreso en todas sus intervenciones.



También es autor de literatura infantil y juvenil en gallego, con obras como As Gaivotas do Cabo Morás y O Porco Espiño Xeremías, que publica Ediciós do Castro en un mismo volumen y A Viaxe de Irina y O Paxaro do Danubio, en otro. También escribe La Sierra Mágica.



Teniendo como base estos cuatro cuentos, Javier Lorenzo realiza un centenar de experiencias Libro-Forum en colegios de España e Israel, así como encuentros organizados por la Consellería de Cultura en Escuelas y Bibliotecas de Galicia.



Su amigo Jaime Vándor, filólogo judío de origen austro-húngaro, refugiado en Barcelona tras la persecución nazi, y Arie Avidor, presidente del grupo Aurora, son dos de los valedores de su novela Una habitación en el Bósforo.



De ella dicen que describe a la mujer del nuevo milenio, el que estamos viviendo, en el personaje de Silvia.



Javier fallece en A Coruña en 2001, a los 43 años de edad.