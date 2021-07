El Progreso 04/07/2021



FUE EL LÍDER gallego de la derecha en la República al lado de Calvo Sotelo y se ganó por ello los ataques de la prensa socialista ferrolana, que no ahorra pólvora a la hora de afearle el nombre y la profesión.



Hombre de humor y buena pluma, Fernando Pérez Barreiro (Viveiro, 1896), es más recordado hoy por alguno de sus libros, como por ejemplo, el divertidísimo El Digesto no indigesto, un anecdotario forense que publica en la Celta de Lugo nada más iniciarse el año 1952.



Es hijo de Fernando Pérez y Elvira Barreiro y nace como la Lotería el 22 de diciembre. Estudia en el Colegio Insigne e ingresa en el Seminario de Mondoñedo, hasta terminar Filosofía. Luego, bachillerato en Lugo y Derecho en Madrid.



En Viveiro es presidente de Juventud Católica en 1915, con Luis Amat Donapetry en la directiva, y en 1917 conferencia en Vilalba sobre “Los heimatlosen: reflexiones jurídicas sobre los sin patria”, que es amenizada con temas musicales y resulta un éxito.



En 1920 lo encontramos como registrador de la Propiedad en Viveiro y dos años después es nombrado, director de El Correo Gallego en Ferrol, al mismo tiempo que publica su segundo libro, Andrómenas. El primero había sido el muy juvenil, Pavesas de la hoguera (1912).



De Andrómenas le dicen que son versos “saturados de un fino humorismo que se aparta en absoluto de las chocarrerías de algunos de nuestros poetas gallegos”.



También está al frente del Club Recreativo de Ferrol que organiza los carnavales de 1926, que es cuando se casa con Matilde Nolla López. Su hijo, Fernando P-B Nolla, trabajará en la BBC y será premiado como traductor.



En esos años es el abogado del sindicato agrícola San Vicente de Meirás, juez municipal y juez de instrucción interino, hasta que en 1931 forma parte de la candidatura monárquica en las primeras elecciones de la República.



También colabora estrechamente con el socialista Jaime Quintanilla para resucitar el Ateneo Ferrolán y conferencia en contra de la escuela laica.



Es el momento en el que pasa a presidir la Asociación de Derechas regionales gallegas con la intención de traer a Ferrol como conferenciantes a los líderes nacionales. La prensa socialista le zurra la badana y le acusa de valerse de su profesión para medrar en política, como si alguien no lo hiciese.



Comparte la candidatura de derechas de 1933 con Calvo Sotelo, Eduardo O'Shea, Benito Blanco Rajoy, Felipe Gil Casares, Antolín Sánchez Valeiro y Méndez Brandón, entre otros. Las gana Calvo Sotelo y él obtiene el segundo mejor resultado.



Ahora es director de La Verdad, como lo fue Francisco Mayor Gimeno, El periódico será prohibido por el Gobierno y más tarde incendiado por los recurrentes elementos descontrolados. En el 36 es el candidato de la CEDA en Galicia y en el 1937, ya con la guerra avanzada, se reanuda la publicación de La Verdad bajo su dirección.



Exalumno de Francisco Fanego, asiste al homenaje que se le rinde en Mondoñedo el año 1939.



Además de las citadas, publica Ducia e pique de fábulas; Virgen y Mártir, una novela humorística en las páginas de Heraldo de Vivero y el famoso Digesto, que prologa Otero Pedrayo.



Don Ramón destaca cómo los gallegos saben hacerse el parvo delante del tribunal y otros rasgos de ingenio, como aquel hombre de A Mariña lucense que describe su finca como limítrofe con Inglaterra, “mar en medio”, o la célebre causa de Serantes por el dolor psicológico que causa en los izquierdistas el sonido de la campana de la iglesia.



Lo ilustran Manuel Bujados y José González.