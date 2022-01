El Progreso 04/01/2022

SIN DUDA EL momento culminante de su trayectoria como cocinero es cuando Sophie Boulé, la encargada de relaciones internacionales de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, le impone en 2019 el Gran Collar de la Orden al Culto del Gran Maestro Paul Bocuse, padre de la nouvelle cuisine y uno de los mejores chef de la historia.



Fernando Blas Fontán (Cervo, 1957), Nando a efectos no oficiales, entra así en el olimpo de los fogones después de convertir la excelente cocina de su familia en el restaurante O Almacén, que consigue producir ecos muy alejados de su lugar de ubicación, en Cervo, camino de Sargadelos, a orillas del río Xunco.



De hecho, la Pousada sobrepasa entonces los 35 años de existencia y Fernando ya tiene el Plato de Oro y el Toque Blanche, de Radio Turismo de Soria, entre otros galardones.



Rafael Blas e Isabel Fontán son la generación anterior, o sea, los padres de Rafael, Santiago y Nando. Su casa de comidas gana fama en los contornos y su almacén es visita obligada a lo largo de la quincena o de la semana, para abastecerse de aceite o de los productos que no hay en casa.



Se come en la cocina, al lado de los Blas, y el menú consiste en lo que Isabel hace cada día. Siso me lo descubre siendo mozo.



Nando estudia Magisterio, pero cuando termina la carrera sabe que no la va a ejercer. Muy al contrario, marcha a Santiago y se prepara para dar el salto que O Almacén reclama, esto es, transformarse en un establecimiento pionero dentro del turismo rural gallego y acompañar toda esa operación con una imagen enxebre, a la par que moderna, del ritual de la queimada, con su traje de paja, la gaita, el correspondiente par de cuernos y el conxuro que en 1967 escribe Mariano Marcos de Abalo, el más conocido de los existentes: “Mouchos, coruxas, sapos e bruxas...”



En realidad su iniciación en la queimada arranca antes, con las experiencias internacionales de la fábrica Sargadelos, donde se las prepara en unas amasadoras a los asistentes, a unos turistas franceses que veranean por allí y en definitiva a todos los asistentes a la fiesta de Cervo. No tiene más de 15 años.



Tiempo después, en colaboración con la Asociación de Veciños y Airiños do Xunco se crea la Queimada Popular de Cervo como cita festiva anual que el próximo curso de 2023 cumplirá los cuarenta y cinco de existencia.



La actuación de Nando arranca con su entrada a los sones de la Marcha del Antiguo Reino de Galicia y el ánimo de los presentes, aunque no sean nacidos en la tierra, se sobrecoge. El conxuro, las llamas y el alcohol acaban por crear el efecto desinhibido y purificador deseado.



Con los Amigos da Cociña Galega, Nando llevará el ritual a muchas partes de España y de América, y actuará, por así decirlo, delante de múltiples personalidades, sobre todo a raíz de declararse Festa de Interese Turístico. Mientras vive, muchas de esas queimadas de Nando son fotografiadas por Jorge Víctor Sueiro, autor de un libro sobre el augardente.



Seguidores del Atlético de Madrid están convencidos de que sus queimadas ayudan a que el equipo gane los partidos. Moncho Vilas, el hostelero de Santiago, le pide una para que derrote al Real Madrid y Nando le contesta:



_ Moncho, está ben que o crean eles, pero nós...



Otra se la hace en directo a Luis del Olmo cuando está en la Cope, y también a los oyentes de Radio Caracol de Colombia.



En 2006 escribe con Julio Parga, Geni Pérez y Jesús Río, A Mariña Occidental / A Mariña Central, una guía de esa zona de la provincia lucense para Ciro Ediciones.