El Progreso 07/06/21



FUE UNO DE los violinistas españoles con mejor formación, pues escapados del nazismo, los mejores músicos alemanes y judíos recalan en Buenos Aires como él. Fole lo saluda con un optimismo desbordante como al gran músico gallego del momento, aunque Cunqueiro rebaja las expectativas.



Hablamos de Félix Canoura Ramos (Foz, 1921), natural de la parroquia de San Acisclo do Valadouro, por lo que en algunas biografías lo hacen nacer en el municipio vecino. Cuestión de metros.



A los 16 años marcha de España, pues en Argentina lo espera un hermano que vive en Santa Fe. Con él se lleva un temprano amor por la música, ciertos conocimientos de solfeo y la experiencia de haber integrado pequeñas orquestas de Foz como violinista.



Consigue trabajo en una industria y el dinero que salva de la supervivencia lo invierte en los mejores profesores para superar la carrera de violín sin acudir a un conservatorio.

Se pone en manos del violinista croata Ljerko Spiller, que escapa a América huyendo del nacionalsocialismo. Spiller le cuenta que procede de una colonia de judíos españoles establecida en los Balcanes. El croata, un gran virtuoso y logósofo, tiene una destacada influencia en Félix.



Estudia composición con Adolf Busch, también huido de Hitler; y armonía y contrapunto con Donato Elenátola, alumno en Barcelona de Enric Morera, el autor de La Santa Espina.



Con ese bagaje inicia el estudio de Wagner con el gran director Wilhelm Furtwängler, en su caso, acusado de colaboracionista. También fue director de la coral del Centro Lucense.



Cuando en 1963 regresa a San Acisclo, declara al periodista Luis Rodríguez, recientemente fallecido, que está escribiendo canciones con ímpetu renacido y que prepara una leyenda sinfónico-coreográfica-coral que titula As meigas do Xistral, que espera terminar en 1965.



La divide en cuatro tiempos, el trabajo en el campo, el fiadeiro, la hora de las brujas y una alborada. También ha compuesto tres Pensamientos suevos y varias danzas cuyo argumento sigue la tradición wagneriana.



“Ante todo yo soy celta-suevo _ dice en una pequeña habitación que ha alquilado en la calle Cedrón del Valle _, y creo que la mejor música es la alemana. Con la música centroeuropea llegó a Galicia la gaita. Yo soy celta por todos lados, lo mismo que lo era mi padre”. También se declara en línea con Cesar Frank, Bach y Wagner.



Cree que a la música gallega aún no le ha llegado su momento y que la enseñanza musical está mal concebida, porque antes de solfeo hay que estudiar las formas musicales. “Empezar por el solfeo es hacer la enseñanza pesada y llevar al alumno al abandono”.



Canoura es por oposición primer violín de la Orquesta Nacional Argentina, una de las cinco sinfónicas que en esos momentos existen en Buenos Aires.



El zanfonista vallisoletano Germán Díaz, residente en O Arneiro (Cospeito), ha recuperado varias obras de Canoura, como Namorado do Orvallo, A Ninfa de Marzán y el Alalá de Foz d´o Masma: “Teño en Foz arredores / que me namoran / e pombiñas no peito / voa que voa”.



Estas composiciones y otro material, forman parte del legado del músico a José Luis Fernández Guerreiro, que a su vez lo entrega al CENTRAD de la Diputación lucense. Se trata de una grabadora Revox, carretes de cinta, un disco de vinilo, dos violines y partituras.



Cunqueiro considera que uno de sus poemas sinfónicos, Pardo de Cela, O Mariscal, Opus 2, es “unha cousa inocente”. En los últimos tiempos, Canoura pierde la cabeza y se cree propietario de las tierras del Mariscal.