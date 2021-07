El Progreso 01/07/2021



EL POZO SANTIAGO en Moreda de Aller es una de las minas históricas de Asturias que permanecen activas. Hasta allí se va en busca de trabajo en la compañía Hullera Asturiana S.A. Eusebio Rodríguez (Lugo, 1939).



Estamos en 1949 y por lo tanto es un niño de diez años, pero cuando crece entre sus compañeros, gente de hierro en medio del carbón, se extiende su fama de forzudo. Lo apodan Jalisco, como el éxito de Jorge Negrete, “Ay Jalisco, no te rajes”.



Cuando se inicia el verano de 1961, el joven extrae un bloque único que es la admiración de todos. Unos dicen que pesa 137 kilos. Otros lo suben a los 162. En cualquier caso, es una piedra monumental e infrecuente.



Aquella tarde va a la cantina y allí solo se habla del pedrusco. Entre bromas y desafíos, otro minero sugiere que lo habrá cortado, pero que no es capaz de transportarlo. El reto le llega a lo más íntimo de sus entretelas, y Jalisco responde con uno mayor:



_ No solo soy capaz de moverlo, sino de llevarlo a Madrid en carretilla.



La bravuconada prende en Moreda y él la mantiene por aquello de no rajarse. Varias casas comerciales están dispuestas a patrocinar el desafío a cambio de publicidad: Almacenes Generales de Oviedo, el Bar Chiruca, los Chocolates La Cibeles y el diario Región. El Centro Asturiano de Madrid lo recibirá gozoso, porque está en juego la fuerza y la palabra de un paisano.



Así, a las doce de la noche del 17 de agosto de 1961, Eusebio da los primeros pasos de los 450 kilómetros que le separan de Puerta de Hierro, final del reto.



Comencemos por decir que esa semana será una de las más calurosas del siglo XX, con registros de hasta 39 grados en Lugo.



Cuando finalice el recorrido, contará que los tres momentos críticos fueron la subida al puerto de Pajares, cuando debe colocar la carretilla a sus espaldas para tirar de ella; la etapa de Los Ángeles de San Rafael, donde los pies y la rueda se le quedan pegados al asfalto por el calor que hace, y la bajada de Guadarrama, “que me hizo sudar tanto como Pajares”.



Hay quien se presta a apoyarlo, incluso con camiones, pero él rechaza todos los ofrecimientos porque sería tanto como rendirse. Sí admite que recibe ayuda para arreglar un pinchazo. “Estaba preparado para todo, menos para el calor”.



Una mujer de Villacastín le pregunta si vende algo, y él, señalando la piedra, le dice: “Sí, sardinas asadas”.



Duerme la última de las diez etapas en Las Rozas, y al día siguiente se planta en Puerta de Hierro mucho antes de la hora prevista. Allí están los representantes del Centro Asturiano, de Radio Nacional y de Cifra con pancartas alusivas: “Bienvenido, Jalisco. Los asturianos te saludamos”.



Entrevistas y brindis con sidra, antes de organizar una comitiva hacia Moncloa, Princesa, Sol y la calle Arenal, donde se encuentra el Palacio de Gaviria, sede de la institución.



Abre la marcha la bandera del Centro. Un grupo folklórico rodea a Eusebio y suenan vítores. El hombre sube la carretilla hasta el Salón de los Espejos y se asombra. “Parece un palacio”. No, lo es de verdad.



Tocado con el casco de minero y la linterna escucha extasiado canciones de la tierrina. Acabada la parte profana, comienza la sacra en la capilla con el canto de una Salve y el himno de la Santina. Al salir se cruza con un periodista y le plantea la pregunta que teme:



_ ¿Eres asturiano, Eusebio?



El hombre torea como puede:



_ Bueno, lo soy porque llevo allí 12 años y porque quiero a Asturias como a mi propia patria. Pero nací en Lugo.



El forzudo asturiano era lucense.