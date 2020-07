El Progreso 01/06/2020

SOLO LE HICE una entrevista en mi vida, pero tenía material para un libro. Enriqueta Otero Blanco (Castroverde, 1910), se sentaba en mi despacho a última hora de la mañana y me predicaba. Un día me cansé y le recogí la prédica. Lo que sigue es parte de ella.



“La tierra del Agro do Rolo está regada con mi sangre. Por eso solicité en su día que allí se construyese una escuela, pero no me hicieron caso”.



Enriqueta, alias María de los Dolores, maestra, secretaria de Dolores Ibarruri en la guerra y guerrillera, nace el 26 de febrero de 1910 en la casa Ribón de Miranda y cae el 14 de febrero de 1946, cuando, después de lanzar dos bombas a su perseguidores, es alcanzada en las piernas, detenida, condenada a muerte y conmutada la pena por 34 de prisión, que luego quedan en 19.



Su lucha, si fue violenta durante diez años, no pierde ardor en los tiempos de libertad. “Nosotros fuimos los honrados de la legalidad de España. Los que la defendieron hasta el final y no entregamos en bandeja el poder a Franco”.



_ Por eso propugno un homenaje a los resistentes. A Pepe Vicente Rodríguez, mi compañero, muerto a palos en la comisaría de Lugo, cuyo cadáver me llevaron al hospital cuando convalecía de mis heridas; a Julio Nieto, Emilio Golán, Marcelino Rodríguez Fernández, Ramón Vivero, “Marrofer", Jose Castro Veiga "O Piloto", Foucellas...”



_El sistema educativo español tiene muchos fallos. El principal es la tendencia a perpetuar las clases sociales, lo que significa asentarse sobre bases erróneas.



Enriqueta añora sus épocas en las que desborda energía. Cuando, acosada por las tropas de Franco, se descuelga por una cañería de la Escuela Central de las Milicias de la Cultura, o cuando escapa de Ventas con otras dos mil mujeres, imponiéndose a la vigilante: "O abres la puerta, o vas por la barandilla". Se considera víctima “de un alevoso ataque de trombosis", pero no desmaya en iniciativas, proyectos e ilusiones:



_ Mientras me quede un rescoldo de vida la utilizaré para favorecer a la sociedad, que es el ideario máximo de todo comunista.



Con ese bagaje y esa ideología, Enriqueta no puede tener buenas palabras para el partido en el Gobierno:



_ El PSOE no es socialista cuando fomenta el juego, cuando hace que la gente busque la ganancia por la Ganancia. González justifica todo eso diciendo que España debe contribuir a la defensa de la civilización occidental, y yo le preguntaría al presidente del Gobierno ¿a qué Occidente se refiere? ¿al de Reagan? ¿al de las drogas? ¿al de la exaltación del sexo? ¿al de la proliferación de las barras americanas?



_ ¿Las barras americanas? ¿porque son barras, o porque son americanas?



_ Déjate de coñas. Yo estoy luchando contra las barras americanas. Hoy, desde Sobrado do Picato a Lugo hay 16 barras americanas. Hay que combatir eso, hay que acabar con la prostitución, dar puestos de trabajo a la mujer. El PSOE es machista porque favorece todo eso, y ni Lenin ni Cristo aceptan la explotación tan ignominiosa que estamos viendo.



Esta "vieja joven" que camina con dificultad, arrastrando las heridas del 46 y la trombosis del 85, cree firmemente en la mujer como elemento revolucionario:



_ La mujer fue el alma de la resistencia española, pero el fascio, que es el enemigo de todo lo humano y bueno, aplastó su fuerza y la redujo a posiciones adormecidas.



En su zurrón se amontonan recortes, octavillas y documentos. Unos se refieren a su pasión por la educación de los jóvenes gallegos, la Universidad Popular O Carriño; otros, a sus recuerdos.