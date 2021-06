El Progreso 13/05/2021



MAÑANA ARRANCA LA VIII edición del Festival Bal y Gay, música á beira do mar, que se ha consolidado como una de las citas más originales e interesantes de A Mariña y que este año se desarrolla en mayo y agosto.



El Festival debe su existencia al interés de un grupo que encabeza Enrique Rodríguez Baixeras (Ribadeo, 1953), al frente de la Fundación que vicepresiden José Arnau Sierra y José Manuel Romero Moreno, con los vocales José Francisco Rivas Chavarría, María del Cielo Fernández Fernández, Antonio Rodríguez Baixeras, Luís Cámara Palomares, Nerea Rodríguez Rouco y Rafael Rodríguez Postigo, así como la clarinetista Alba Rodríguez Pérez, hija de Enrique y directora del festival.



Los cinco hermanos Baixeras están ligados a las siete artes y en el caso de Enrique, su juventud está más cerca del séptimo que del de Euterpe. Rafael, ya fallecido, era pintor; Antonio, narrador e historiador y Xavier, poeta.



Su padre, secretario de administración local nacido en Foz, se traslada de Pobra do Caramiñal a Ribadeo, y luego a Segovia. Su madre, a la que definen como “muy catalana”, hace por tener a alguno de sus hijos en Cataluña, como Xavier.



Su primer contacto con el cine, a los 15 años, es a través de José Ernesto Díaz Noriega, cuando éste tiene 56. Díaz Noriega, premiado con la Palma de Oro en Cannes, es el primer presidente de la Asociación cinematográfica de Galicia.



Estudia y se licencia en la Escuela de Cinematografía dentro de la generación a la que pertenecen los tres amigos que ruedan Ópera prima, Fernando Trueba, Óscar Ladoire y Antonio Resines. Enrique arrastra a los tres a Galicia y el viaje tendrá su continuación en otro que realiza Ladoire para rodar A contratiempo, en cuyos créditos Enrique figura dentro del extraño apartado “bueyes y ganado”, los de su granja de Nois.



Baixeras colabora con Díaz Noriega en varias películas e inmediatamente comienza a rodar en gallego, convirtiéndose en un pionero de la lengua, lo que le cuesta una visita a la comisaría por culpa del corto O documento, inspirado en un relato de Á lus do candil, de Ánxel Fole.



La película queda requisada hasta el año 1997, recuperada para las jornadas de Foz y el Día das Letras Galegas dedicado a Fole en Lugo. Posteriormente la exhibe la Asociación Francisco Lanza.



O documento está llena de anécdotas. Por ejemplo, el protagonista es el periodista de la agencia Efe y caricaturista ribadense Juan López Rico, y uno de los extras, Juan Antonio García Díez, será ministro de Comercio con Suárez, y vicepresidente y ministro de Economía, con Calvo Sotelo.



La escena del enamorado subido a un árbol, similar a otra de su coetánea Amarcord, sirve a Fole para decir que Fellini se la ha plagiado, siempre sustentado desde el humor y la broma.



Su objetivo es hacer una trilogía basada en Fole, pero luego sólo rueda O cadaleito, en Nois, Fontao y O Valadouro, con Trueba como ayudante de dirección. Es premiada en Bilbao.



Los cineastas gallegos Castelo, Simó, Gato Luaces y él colaboran en sus respectivos proyectos, como O pai de Migueliño o Fendetestas, en la que Enrique es actor. El grupo se llama Enroba _ las iniciales del ribadense _, y su fruto se llama Cuentos gallegos, exhibidos en Burgos, dentro de una de la extensiones del Festival de Valladolid.



Tras un tiempo como ganadero en Nois, se traslada a Madrid para trabajar en la Filmoteca y más tarde, a Teresa (Castellón), donde su mujer pone farmacia y donde él llega a ser alcalde dentro de la lista de IU.