El Progreso 08/03/20

EN TODAS LAS biografías de Elisa Lamas, es decir, de Elisa Maseda y Arango, figura 1929 como su año de nacimiento en Mondoñedo. Sin embargo nuestros cálculos nos permiten sospechar que tiene lugar ocho años antes, en 1921, uno después de la boda de sus padres, María Arango Lamas y Antonio Maseda Bouso, a quien ya le dedicamos un cromo de esta colección.



Ocurre que el 24 de junio de 1932 se informa que en el Instituto de Aranda de Duero, donde Antonio Maseda era registrador de la Propiedad, aprueba el primer año del Bachillerato, “con tres sobresalientes y otros tantos notables” la niña María Elisa Maseda Arango, y salvo que se trate de una hermana con el mismo nombre, la niña tendría que haber superado los exámenes bachilleriles a la tiernísima edad de tres años, lo cual habría merecido la atención de la prensa de España y del mundo entero.



Por otra parte, la acusadora hemeroteca nos informa que en septiembre de 1929, cuando supuestamente viene al mundo Elisa, don Antonio y su esposa doña María emprenden un viaje a Baleares, que en aquellos años era casi como hoy cruzar el Atlántico. No encaja especialmente bien que si la señora Maseda acaba de parir, o sea inminente el parto, inicie un recorrido de más de mil kilómetros por tierra y mar, y su correspondiente regreso.



Pero como todo esto no son más que cábalas, estamos dispuestos a comernos el artículo si se nos demuestra que efectivamente Elisa Lamas nace en el 29 y no en el 21 como proponemos. Por otra parte, el rebaje de ocho añitos en la edad de una mujer no era entonces un pecado especialmente grave, así acabase siendo Elisa la Roja, o Elisa de los Rosarios. Cualquier lectora talluda conoce más de un caso donde las cuentas de la edad sufren un considerable recorte sin necesidad de decretos gubernativos, cuando no es ella misma la que recurre a un drástico rejuvenecimiento por vía de un documento administrativo traspapelado.



Por todo ello pondremos una interrogación detrás del año de nacimiento de Elisa Lamas (Mondoñedo, 1921?).



El detalle puede ocupar buena parte del cromo de la mujer, entre otras razones, porque su vida es bien conocida y de fácil acceso.

Católica practicante, no por serlo dejó de luchar por reivindicaciones que creía justas en los tres ámbitos, político, religioso y judicial. Famosa es su anécdota frente al Tribunal de Orden Público (TOP) cuando juzga a su cuñado, un cura-obrero acusado de dar cobijo a sindicalistas de CC.OO. Elisa recrimina a los magistrados que impartan justicia con un crucifijo sobre la mesa. Lo agarra y se lo lleva.



El cura era hermano de su marido, Manuel Jiménez de Parga, al que conoce el curso impartido por Xavier Zubiri y que será presidente del Tribunal Constitucional, ya en la primera década del XXI.



También se recuerdan sus opiniones a favor de la píldora anticonceptiva, cuando su uso era objeto de controversia diaria entre la Iglesia, el Gobierno y parte de la opinión pública.



El ayuntamiento de Mondoñedo le rinde homenaje hace dos años con motivo del Día Internacional de la Mujer, con participación especial de Martín Vizoso, a quien a lo mejor le corresponde darme a comer el artículo.



Su sobrenombre literario, ya saben, es homenaje a su abuela, Elisa Lamas Illade, vecina del Pasadizo de la Plaza (Noriega Varela) mindoniense.



Además de los miles de artículos firmados así, es autora de Once historias perversas y una ejemplar, una de las cuales se desarrolla en Mondoñedo.