El Progreso 03/03/2022

SE MARCHA MUY joven a Madrid para engrosar la amplia nómina de panaderos lucenses, un gremio que por ser habituales de la noche, del alcohol, las garrotas y los cuchillos, exige de sus miembros pruebas constantes de habilidad para detener los golpes, aunque Eleuterio Vila (Lugo, 1879), los va a dar y recibir en abundancia.



Su peripecia vital habría sido como la de otros muchos panaderos si la casualidad no lo convirtiese en involuntario protagonista de la revuelta estudiantil de 1903 que hace caer al Gobierno Silvela, sustituido por su ministro de Gobernación, Antonio Maura.



Con Maura se produce una dura represión de la protesta, especialmente en Madrid y Salamanca y al político conservador, como vemos en la caricatura, le vale el apodo de Mauser, un juego de palabras con su apellido y la fábrica de armas alemana Mauser-Werke Oberndorf Waffensysteme GmbH.



La noche del martes 31 de marzo de 1903, el estudiante de Derecho de Salamanca, José Mariano Layta y de la Rica, discute con otro y dado el carácter violento de la pelea, los dos implicados son detenidos y citados para comparecer al día siguiente ante el inspector de vigilancia Serapio Benito.



Las protestas de Layta contra el procedimiento dan origen a una bola de nieve que crece en consecuencias. Los estudiantes se manifiestan, hay lanzamiento de piedras y todo se enrarece. En conflictos posteriores mueren dos estudiantes. En el piso superior de la Universidad fallece el alumno de preparatorio de la facultad de Derecho, Federico García Gómez y en la carga del Instituto, Hipólito Vicente, alumno de segundo curso de Medicina. En el vestíbulo de la Universidad resulta herido con un balazo en el estómago el estudiante de cuarto curso de Medicina, Emilio Carreras, además de otros de menor gravedad.



Conocidos los hechos en Madrid, los estudiantes de las distintas facultades se reúnen con el objeto de iniciar acciones de apoyo y de protesta. Terminada la reunión, se dirigen en manifestación hacia las dependencias gubernativas en donde se producen gritos y apedreamientos sofocados por las fuerzas de orden público. Uno de los heridos de gravedad es Eleuterio Vila, que recibe un disparo en la pierna derecha y es internado en la cama número 1 del Hospital. ABC lo fotografía como una de las víctimas.



Dado el perfil de Eleuterio, creemos que solo la casualidad es la culpable de que esté entre los heridos, no su ánimo de participar en la protesta, aunque todo puede ser, pues ésta degenera en un motín, con pedradas y todo tipo de “vidas y mueras”, como se dice entonces.



La gravedad de los encontronazos tiene lugar en la calle Lavapiés, donde es herido Eleuterio y donde muere un vendedor de fruta de 19 años llamado Asunción Martín, apodado Hospicia. El de Lugo, vecino de la calle de la Paloma, sufre una grave herida de Mauser en la pierna izquierda y en la cara.



Pero Eleuterio obtiene el alta para que cuatro años después pelee en la calle del Mediodía con un colega y le aseste una puñalada en la región glútea. En 1909 repite enfrentamiento, esta vez en estado de embriaguez contra Ángel Peña, también panadero, pero miembro de una Sociedad de resistencia, o sindicato, distinta de la suya.



Los tres garrotazos que logra darle en la cabeza lo llevan a la tumba, por lo que es juzgado de homicidio un año más tarde. Se le piden 14 años de cárcel, pero se estima la concurrencia de eximentes y sale absuelto. No deja de tener suerte este Eleuterio.