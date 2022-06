El Progreso 28/02/2022

UNA PANDEMIA HA acabado con la vida del ochenta por ciento de la humanidad. La causa un virus contra el que solo es eficaz una substancia llamada Absolon. Ese es el nudo argumental de la película homónima rodada en 2003 y cuya acción se sitúa en 2010. No se cumple con exactitud, pero con menos coincidencias Nostradamus se ha ganado el título de profeta.



La película tiene un director sorprendente, David de Bartolomé y Castro / Dave Barto (Viveiro, 1976), y un reparto de relumbrón, pues sus cuatro protagonistas son muy conocidos fuera de Hollywood: Christopher Lambert, Lou Diamond Phillips, Kelly Brook y Ron Perlman.



Finalizado el verano de 1993, el de la crisis económica jamás conocida, se presenta en la redacción de El Progreso quien dice ser Ricardo Bartolomé. Ofrece una tira cómica protagonizada por un personaje al que llama Xan Pirulo. La dibuja su hijo David y entre los dos se encargan de los guiones.



Ricardo se sale con la suya y comenzamos a publicarlas el 1 de octubre de ese año, cuando el periódico estrena diseño y el cambio facilita las novedades.



David estudia Bellas Artes en Barcelona y acaba de cumplir 18 años. Se le nota que aspira a picar alto, de momento, en el mundo del cómic. Admira al ribadense Suso Peña, que lo ha iniciado en ese arte, y a Mario Eijo, concejal de Cultura de Xove, que organiza una exposición de sus dibujos cuando él tiene trece años.



Ya está en contacto también con Miguel Anxo Prado y con Siro. Es decir, se mueve con soltura en los mejores ambientes. Xan Pirulo, un personaje basado en su abuelo Bartolo, no colma sus aspiraciones artísticas, pero le sirve para practicar y darse a conocer.



A los cuatro o cinco meses de publicarse, padre e hijo logran que el Ayuntamiento de Viveiro patrocine el libro ´Cousas de Xan Pirulo´, que ellos complementan con publicidad por emplazamiento, product placement, colocando letreros de tiendas de Viveiro en las diferentes viñetas. El libro está dedicado al que suscribe como agradecimiento por la acogida al personaje.



Un día Davo Barto desaparece de Lugo y de Viveiro hasta que resurge convertido en director de cine desde Hollywood. Quien haya seguido su trayectoria, sus contactos con el burelés Matías Nicieza y su viaje a Los Ángeles en 1999, no habrá experimentado como nosotros la sorpresa por el salto de Xan Pirulo a Christopher Lambert.



Esa parte de la biografía de David de Bartolomé está por escribir y no nos cabe duda de que contiene capítulos muy cinematográficos.



Antes de viajar rueda en España dos cortos, ‘Nunca es nunca’ y ‘Sussus’. El siguiente paso es la citada ‘Absolon’, que tuvo un presupuesto de ocho millones de dólares, y tras ella llegan colaboraciones con Guillermo del Toro, vídeos y cortos como ‘Work It Out’, ‘The World in Your Hands’, ‘The Picture (of Vayreda)’ y ‘La Incondicional’. Luego se le ocurre un proyecto muy querido por él como es ‘Viveiro Through Time’, un documental sobre la memoria de su ciudad en el que colaboran con sus testimonios infinidad de vecinos y nacidos a orillas del Landro. Con él colaboran su hermana, Claudia de Bartolomé y su primo Diego.



El proyecto, que se inicia en 2018, consta de dos versiones, una reducida de dos horas y otra extensa, de cuatro. Tiene el patrocinio del ayuntamiento de Viveiro y de la Diputación Provincial.



El guitarrista de Led Zepellin, Jimmy Page; la cantante Claudette Robinson en The First Lady of Motown y el largo titulado ‘Renko’, con Carlos Bardem, son los ejes centrales de otras producciones suyas.