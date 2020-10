El Progreso 27/09/2020

PUBLICAR UN LIBRO de poesía es fruto de graves esfuerzos. Hacerlo el año 1936 en España, necesita el concurso de héroes. Y si el libro está escrito en gallego y aparece en tierras bajo el control del bando nacional, la explicación solo puede deberse a un milagro.



Pero sucede. Por aquello del milagro, digamos que lo consigue el sacerdote Daniel Pernas Nieto (Abadín, 1884), nacido el 25 de septiembre en el lugar de Os Carballiños, parroquia de Santiago de Quende. Le ayudan dos factores, su condición sacerdotal y el inocente lirismo de sus poemas.



Fala d´as musas, no es el único que ve la luz durante esos terribles 32 meses, y abre el camino a otros muchos que vienen detrás, el primer poemario en gallego que se publica tras la guerra será Cómaros verdes, de su paisano Aquilino Iglesia Alvariño, en 1947. Abadín, por lo tanto, como protagonista de ambos hitos.



Alrededor de 1890, cuando ha cumplido seis años, sus padres, Luís Pernas Prieto y Josefa Nieto Villagal, se trasladan a una casa de la calle Rigueira de Mondoñedo, donde estudia en su Seminario. Allí comienza a escribir poesía y a exhibirla de una forma u otra.



Aunque ya lo han hecho antes de forma más esporádica, como en 1908 en El Primitivo de Buenos Aires, a partir de 1917 sus poemas aparecen en docenas de publicaciones.



Siendo Pernas Nieto un espíritu puro ganado para la lírica e influido por la obra y el magisterio de Noriega Varela, llama la atención el hecho de que haya sido él también el autor de la noticia sobre el pago de las expropiaciones de las minas de lignito en As Pontes de García Rodríguez, bastantes años antes de iniciarse su explotación como central térmica. Pero así fue.



Daniel Pernas Nieto, párroco de Santa María de Vilavella, en As Pontes, ejerce también de corresponsal para El Correo Gallego y el 27 de octubre de 1922 anuncia dicho pago. “La villa de Las Puentes ve con todo esto un nuevo despertar en el risueño porvenir”, escribe. Un siglo después se ha convertido en una paradoja.



Le corresponde a Jesús Foxo, el impresor impulsor de La Voz de Ortigueira, la primera iniciativa para recopilar en libro los poemas de Pernas Nieto en sus Talleres Gráficos de esa localidad. Es una idea un tanto descabellada en la segunda mitad del año 1936, aunque es posible que los primeros pasos en ese sentido se diesen ya antes del 18 de julio.



El caso es que Daniel solicita autorización a las autoridades cívico militares y al obispo de Mondoñedo, el becerrense Benjamín de Arriba y Castro, para que dictaminen si allí pudiese existir algún inconveniente político, religioso o lingüístico que impida el nacimiento del libro. Arriba y Castro es contundente, nada hay contra la fe y las buenas costumbres.



Eso permite que el 23 de diciembre de 1936 exista el mencionado libro y lo haga con dos aportaciones mindonienses; la de un prólogo escrito a petición de Daniel por su convecino, el joven Álvaro Cunqueiro, que entonces es profesor de la Academia de Ortigueira y la de la portada, a cargo del artista Bernardino Vidarte, amigo de los dos escritores y autor también de otras portadas cunquerianas.



Fala d'as musas contiene 26 poemas de tipo religioso y sobre la vida campesina, que se encuadran en la estela de Antonio Noriega Varela, con gran influencia en aquellos años, máxime en la mitad norte de la provincia de Lugo.



Fala… se ha reeditado en fechas recientes por iniciativa de Armando Requeixo.