El Progreso 15/04/2021

PESE A TENER nombre de patólogo médico, Carlos Jiménez Díaz (Viveiro, 1971), era el gracioso de la clase, pero aquello no parecía servirle para ganarse la vida. Por eso, acabado el bachillerato, Carlos se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras con intención de acabar siendo un historiador.



Le atrae Egipto, pero un profesor le dice que para ser alguien en la egiptología debe trasladarse a Estados Unidos, o a Inglaterra, y Carlos piensa que no merece la pena dejar Galicia para irse a unos sitios donde se come tal mal.



No obstante, como es un hombre disciplinado, puntual y cumplidor, acaba la carrera en 1993, aunque eso sí, con la vista puesta en volver al terreno donde triunfaba siendo alumno en Viveiro, el humor.



Otro profesor le recomienda potenciar aquello que cada uno sepa hacer, o dicho de otra forma, dedicarse a lo que más le guste, y estaba claro que no siendo Egipto, Carlos se lo pasa bien haciendo reír.



Además está dotado para la imitación y la improvisación. Todo consiste en acercarse a ese mundo y confiar en que las intuiciones se cumplan, como así sucede.



Como actor de doblaje va a estar en dos versiones gallegas muy significativas, porque si en un momento se convierte en Paulo Mármore para hacer pareja de hecho con Pedro Picapedra, que es Antón Cancelas; a la vuelta de la esquina le espera Tacho González para formar otro dúo cinematográfico, el ogro Shrek y el burro. Él será el cuadrúpedo, que conste.



Una cosa trae la otra y Carlos va acumulando experiencias radiofónicas, siempre acompañado del éxito, como es el programa Corre Carmela que Chove, al lado de Siro y de Paco Lodeiro, con el que desde hace más de 25 años establece una relación profesional a prueba de convivencia mediante el espectáculo Risoterapia y otras colaboraciones.



Forman una de las parejas más sólidas del mundo del show business, que diría un cronista de Hollywood.



Otros títulos que se suceden durante estos últimos treinta años: Hai Que Mollarse, Botarse ó Monte, Cos Pés na Terra, Penalty y Expulsión, Nunca Tal Oíra, O Miradoiro y Un Día por Diante.

Por ellos merece los premios Galicia de Comunicación al mejor programa de radio y el Curuxa del Humor de Fene.



Desde 2009 hasta ocho años después se integra en el programa deportivo Galicia en Goles Fin de Semana, de la Radio Galega, y en estos últimos hace Deitate con Roi da Costa y Brais Doval.

En cuanto a la televisión, a Carlos se le sigue la huella en infinidad de programas, como son Palabras Maiores, Selección Galega, Salsa Verde, Tardes de Verán, Maniotas, Cos Pés na Terra, Polo Rego, Tardes con Ana, Bum bum bumerang, Air Galicia, Luar y Supermartes, casi siempre como guionista o colaborador en los diálogos.



En su faceta de imitador y cantante, la temporada 2012-13 lo vemos en Heicho Cantar Queridiña, de TVG.



En O show dos Tonechos y en Land Rober, también es actor, y como dice él, hace de hombre de la concha, o apuntador para los textos del dúo.



Con Risoterapia y otros espectáculos de imitación y monólogos ha recorrido toda Galicia. En su haber cuenta con 120 personajes reconocibles, así como otros acentos, dejes y voces características.



También ha sido presentador del programa de TvG Éxito y de la edición de 2001 del Festival de la Canción del Landro en Viveiro.



Está casado, tiene una hija de nueve años y ha aprovechado el confinamiento para ponerle todas las películas de Star Wars, a las que está enganchado.