El Progreso 02/09/2020

CARLOS GONZÁLEZ REIGOSA (A Pastoriza, 1948) está hoy de cumpleaños y es posible que todavía ande por A Lagoa, Foz o Coruña, antes de regresar a sus cuarteles de invierno madrileños, donde mora muy cerca de la anterior sede de la Agencia Efe, en la calle Espronceda.



Hubo unos años, cuando la dirigía con Alfredo Sobrado Palomares en la presidencia, Carlos era el periodista mejor informado de España, lo cual no es mal título si se plasmase al pie de la letra aquel aserto que asegura que la información es poder.



Había entrado en la agencia en el arranque de los años setenta, con Franco en el Pardo y Arias al frente del Gobierno, para hacerse cargo de la información religiosa en unos años en los que Tarancón, arzobispo de Madrid, y Añoveros, obispo de Bilbao, entre otros eclesiásticos, ocupaban más espacio en las páginas de Nacional que en las propias del clero, por lo que no se sabía si Carlos era redactor político o hablaba con Dios.



Yo estaba en Local, a pocos metros, y claro, en los cafés de media mañana los periodistas gallegos hacían por coincidir, máxime los de Lugo.



Durante la transición los dos regresamos a Galicia. Yo, entre murallas, y él, como delegado de la agencia en Santiago de Compostela. Y es entonces cuando el periodista se asienta y se descubre como un excelente narrador, como era notorio que llevaba dentro.



Por orden de aparición hay que señalar a sus Homes de tras da Corda (1982), o Tras da Corda, que él inventa en parte, pues A Corda ya la tiene en las montañas, Allí rinde homenaje principal a dos de sus ídolos patrios; Fole, a quien pide el prólogo, y Cunqueiro, a quien se intuye en Tras da Corda, no en vano la sierra une o separa A Pastoriza y Mondoñedo.



Basta ese libro para que el nombre de Carlos pase a integrar con todos los reconocimientos la nómina de narradores gallegos, consagrados o a medio santificar. Pero si al neófito le pudo quedar algún pecadillo sin lavar en su camino al Parnaso, vino el I Premio Xerais de Novela en 1984 y Carlos sale inmaculado. Envía de prisa y corriendo la obra que acaba de pergeñar durante las horas libres, Crime en Compostela, y lo gana con suficiencia.



Con suficiencia no lo decimos nosotros por estar en el jurado, sino los miles de lectores que la novela alcanza y las sucesivas ediciones que hoy contemplan a Nivardo Castro y a su alter ego, el periodista Carlos Conde, así como la traducción al castellano que Crime... arrastra después su veintena de ediciones en gallego.



Hoy sigue siendo uno de los libros gallegos más vendidos de la historia y nada anuncia que deje de venderse, pues la pátina del tiempo le sienta bien. Parte de su éxito le corresponde a su paisano Primitivo Iglesias Sierra, actual alcalde de A Pastoriza, pues gracias a él Carlos es capaz de cumplimentar los trámites de envío del original de la novela la noche en la que se cumplía el plazo de presentación al premio. El transcurrir de Crime en Compostela habría sido otro de no llegar a tiempo para aquel primer Xerais.



Estamos terminando y apenas hemos comenzado a recoger ni el personaje periodista, ni el narrador, pero como dijo Gabriel García Máquez, “entre gallegos _ ya lo sabemos _, nunca se sabe”. Carlos siguió los pasos gallegos de Gabo, los de Pepa a Loba; de Foucellas, Gardarríos, O Piloto, el Rey Arturo, Hemingway, Orson Wells, Cortázar y cientos de personajes que le interesaron para contarlos o para imaginarlos más allá de la piel en la que los reconocemos. Y en ello sigue. Feliz cumple.