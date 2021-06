El Progreso 20/06/2021

FUE EL PENÚLTIMO alcalde republicano de Lugo, lo que le cuesta sufrir un año de destierro en Las Hurdes, en 1937, aunque volverá a su ciudad, donde morirá en 1963.



Camilo López Pardo (Lugo, 1896), estudia Derecho en Santiago y se establece en la ciudad de las murallas donde va a militar en la masonería y en el republicanismo, de hecho el año 1930 es uno de los promotores de la Alianza que pretende juntar a los que así se consideran. Los conjurados se definen de izquierda y hacen un llamamiento a todos aquellos que sientan lo mismo con el vínculo único de la fe republicana, “sin exclusión de matiz alguno”. Sobre el papel parece un planteamiento sencillo.



Con López Pardo dan la cara Rafael de Vega Barrera, el médico que será fusilado; el hermano de Ánxel Fole, Desiderio; José del Peso Sevillano y Avelino López Otero. Se cuece el Pacto de San Sebastián, que en Galicia toma las formas previas de Pacto de Lestrove para ofrecerse a Santiago Casares Quiroga con carros y carretas.



Si añadimos a José Cobreros de la Barrera, Carlos Vázquez Pimentel, Ramón Rodríguez Prieto, Cándido Fernández López, Manuel Becerra y Luis Díaz Gallego, nos encontraremos con el núcleo central del republicanismo lucense que habrá de afrontar el proceso electoral para las constituyentes, dicho todo ello con mucha prisa y con ausencia de otros nombres importantes, que tienen en el Círculo la base de sus obligadas reuniones y sus encendidas tertulias.



Ahí están Manoliño da Retorta, llamado con respeto, como dice Fole, Juan Manuel Bolaño y Curiel; el capitán de Infantería Rafael Trigueros, el propio Fole, a quien la prensa da el título de estudiante de Derecho, o Pedro Menéndez del Busto, ya saben, el hombre del apellido galleguizado en “Menéndez da Metade do Corpo pra Riba”.



Él mismo será candidato a Madrid, pero no consigue el acta. Camilo, que sufre un tipo de braquidactilia como su hermana Mercedes, se casa con Emilia Bonet Peñalver, hermana del comandante José y cuñada de Asunción Correa Calderón. Sus otros hermanos son Gumersindo, Celestino y el urólogo Ricardo López Pardo, casado con Mercedes, la hija menor del fundador de El Progreso. Su padre homónimo fallece en 1913 y su madre es Casilda Pardo y Pardo.



Como militante del lerrouxista Partido Republicano Radical, es secretario de su Comité provincial y miembro de la gestora municipal. En octubre de 1934 es elegido alcalde de Lugo.



Fue un mandato especialmente activo, con ganas de demostrar una administración distinta y con intervenciones en muchos campos no siempre bien entendidas.



Una vez que comienzan a funcionar los comedores de Asistencia Social que promueve el gobernador Artemio Precioso, prohíbe la mendicidad, tanto en las vías públicas, como en los domicilios particulares. Esto es, nadie podría llamar a las puertas de las casas pidiendo limosna, porque los pobres deben dirigirse a la Junta citada para recoger los bonos de comida correspondientes.



Los vecinos solidarios canalizan sus donaciones a través de la Junta y para que todo sea de gran simbolismo ciudadano, a las Hermanas de la Caridad se unen el primer día a servir las señoras e hijas de Precioso, López Pardo, Páramo, Vega Barrera, Basanta Silva, Casanova, Iglesias Oscariz, Fraga Losada, Torviso, Vázquez F. Pimentel, Díaz Requeijo, Gasalla, Yáñez, Carro Crespo y otras.



Además de obras públicas en la Plaza de Abastos, fábrica de la luz, y cuartel de Las Mercedes y apertura de nuevas vías urbanas _ como la de Lerroux, que no llega a llamarse así _, trata de regular censos y actividades.