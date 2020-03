El Progreso 11/03/2020

FUE UNO DE los 54 cardenales que forman el cónclave del que Angelo Roncalli sale elegido como Papa con el nombre de Juan XXIII. Vuelve a integrar el de 1963 para la elección de Pablo VI.



Es decir, Benjamín de Arriba y Castro (Becerreá, 1886), fue tres veces papable y dos, elector, ya que Pablo VI promulga la disposición motu proprio por la que se impide a los cardenales mayores de ochenta años participar en el cónclave, aunque puedan salir elegidos sucesores de San Pedro.



Este recorte de atribuciones sigue siendo contestado por miembros del colegio cardenalicio que se consideran cardenales de segunda por razones de edad.



Pablo VI le escribe poco después una carta manuscrita agradeciéndole los servicios prestados, como se diría en la vida civil. Él mismo, en consonancia con ese espíritu de aggiornamento vaticano, dimite como arzobispo de Tarragona y se convierte en emérito de dicha sede, una figura nada frecuente en la Iglesia Católica, aunque no tanto como la de un Papa dimisionario, como fue Benedicto XVI.



Benjamín de Arriba nace en A Ferreira, parroquia de Penamaior, de donde marcha a Madrid siendo niño, pero siempre presumirá de sus orígenes. En el primero de los homenajes que le trae de nuevo a Becerreá, termina sus palabras recitando un poema de Noriega Varela como homenaje “á lingua da terra nai”.



Curiosamente, una de las autoridades nacionales que acude a este acto en Penamaior es el director general de Arquitectura, Miguel Ángel García Lomas, que años después será alcalde de Madrid.



En esa ocasión se descubre una lápida en la casa familiar de los Arriba y Castro para recordar su nacimiento en ella, y se le nombra hijo predilecto.



El abril de 1957, los vecinos de San Xosé do Cereixal deciden dedicarle por su 71 cumpleaños la antigua carretera general que atraviesa el pueblo. Y aunque todos la conocen como Avenida de Arriba y Castro, su verdadero nombre fue: “Avenida del eminentísimo y reverendísimo señor doctor don Benjamín de Arriba y Castro, cardenal arzobispo de Tarragona”, de tal forma que no haya error en el tratamiento.



Estudia en el Seminario Conciliar de Madrid y en el Pontificio Colegio Español de San José, de Roma, lo cual nos indica que pronto se descubre en él la categoría que puede alcanzar dentro de la iglesia.



Ordenado sacerdote el año 14 por el cardenal Merry del Val, se hace doctor en Roma y en la Pontificia de Toledo, para ser profesor del Seminario de Madrid hasta 1921, y ocupar luego otros cargos dentro de la diócesis.



El 1 de mayo de 1935, es nombrado obispo de Mondoñedo, en donde se distingue por su labor en pro de la Acción Católica y su dedicación a los trabajadores de los astilleros ferrolanos. Pasa después a ser obispo de Oviedo, en el año 1944, y arzobispo de Tarragona, en 1949. Será cardenal desde 1953.



Recibe las cruces de Isabel la Católica, del Mérito Militar, de San Raimundo de Peñafort, de la Orden de Carlos III y de Alfonso X El Sabio. También participa en el Vaticano II.



Entre sus obras, figuran Jesucristo, supremo educador (Madrid, 1918), Pequeño catecismo de Acción Católica (Gijón, 1946), El deber del católico en la hora presente, (Tarragona, 1950) y San Pablo en España (Tarragona, 1963).



Cuando fallece en Barcelona el año 1973, cinco después de su dimisión como arzobispo, es uno de los siete cardenales españoles, con Larraona, Tabera, Bueno Monreal, Tarancón, González Martín y Jubany. Ha sido, con Rouco Varela, el lucense que más cerca ha estado de ser Papa.