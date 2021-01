Benito Soto Linares

El Progreso 14/12/2020

ES TAL EL número de muertos que se registra cada año en la romería otoñal de San Lucas que el nuevo alcalde, Benito de Soto Linares (Chantada, 1852), decide cortar por la sano y la suprime. En 1902 solo habrá función religiosa. Es la única medida eficaz para que el campo no se riegue con la sangre de los mozos, como ha ocurrido en los cinco bailes anteriores.



Pero no será la lucha contra el vandalismo de los romeros lo que haga de su nombre un hito para toda Galicia, sino la creación de una entidad que él no llega a ver materializada, aunque es indudable que suyas son las primeras piedras, el Banco de Soto.



Benito es hijo de Luis Soto Martínez. Nace en el lugar de Quinteliña, parroquia de San Salvador de Asma. Pronto se inicia en actividades comerciales, como es la venta de paraguas de casa en casa, pero una vez que se hace con los rudimentos, sus negocios son cada vez de mayor enjundia, dentro de lo que se conoce como operaciones parabancarias.



Paga giros, es intermediario en compraventas de tierras, cobra efectos comerciales, vende alimentos y herramientas, presta dinero y financia los viajes en barco de los emigrantes.



Con ese bagaje se hace corresponsal del Banco de España, delegado en Lugo de la compañía arrendataria de fósforos y tabacos, y de la Cía Trasatlántica.

En todo este despliegue de operaciones, Benito cuenta con el apoyo de su mujer, Amadora Lemos, que participa de su mismo ímpetu, y poco a poco, de alguno de los ocho hijos que tienen juntos.



Se dice que más de 5.000 vecinos de la comarca de Chantada viajaron gracias a los préstamos de Benito. Quizá no sean tantos. Pero rentas, tierras o intereses de quienes reciben los créditos pasan a engrosar el patrimonio de la pareja, que así se convierte en la más pudiente de la zona.



En política, Benito milita en el Partido Liberal, dentro de la facción de Segismundo Moret, pero el año 1881 el comité moretista de Chantada hace pública una sorprendente nota en la que afirma que se ha declarado izquierdista. Cosas de la época. Han nombrado presidente honorario a Manuel Becerra y entre los que lo forman están Rodríguez Guerra, Joaquín Otero y él.



En 1900 los Soto se instalan en la casa del marqués de Valladares, el del famoso crimen, tocayo de su nuevo dueño, y en 1902 llega a la alcaldía. Estará dos años y su hermano Pergerto también dirigirá el ayuntamiento chantadino.



El año 1912 participa en la creación de la Liga de Amigos y en la comisión que se crea con el fin de abaratar las subsistencias. También es vicepresidente de la Eléctrica de Monforte y Chantada.



Él muere en 1914 y Amadora crea una Comunidad de Bienes para administrar la herencia hasta 1925, cuando pasa a manos de los hijos, sucesivamente, Antonio, Jesús y José.



La siguiente etapa hay que situarla en 1947, cuando el nieto de Benito, Leopoldo de Soto Rodríguez Otero, es director de la entidad, y aunque en 1948 se le deniega la solicitud de inscripción en el registro de bancos, la actividad prosigue de forma encubierta.



En 1964, Hacienda autoriza la creación del Banco de Soto S.A., con un capital de 15 millones de ptas. Ese año inaugura sus locales en Chantada y en 1966, en Lugo.



En 1971 se traslada el domicilio social de Chantada a Lugo (c/ General Franco, 10), y la razón social, pasa a ser Banco de Lugo, hasta que en 1974 se disuelve y se inscribe la absorción del Banco de Lugo por el Banco de Vigo. Tenía cinco oficinas con 13 empleados y 3.851 clientes.