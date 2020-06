El Progreso 08/06/2020

EXISTEN ENORMES CONTRADICCIONES sobre lo ocurrido a Benito Prieto Coussent (Ribadeo, 1907) durante la guerra, pero antes de que los datos estrechen el espacio, digamos ya que se trata de uno de los grandes pintores gallegos de todos los tiempos, uno de los mejores retratistas españoles y un brillante escultor de escasas piezas perseguidas por el infortunio.



Procedente de La Bañeza, Benito Prieto Ferrero, su padre, establece el estudio Foto Prieto en Ribadeo dos décadas antes de finalizar el XIX. Con Nieves Coussent Centeno de las Heras tiene siete hijos, de los que Benito es el segundo. Los demás, Elisa, Ángeles, Gloria, Agustina, Encarnación y Luis.



A los doce es becado por la Diputación lucense para estudiar en Madrid y a los catorce es alumno de la R. A. de BB. AA. de San Fernando. De esta etapa se resalta haber sido compañero de Dalí, alumno de Cecilio Pla y ganador de los premios de Romero de Torres, Benedicto y Moreno Carbonero.



En 1933 es nombrado profesor de dibujo en el instituto de Tui y allí realiza una gran labor con sus alumnos, cuyos resultados se exponen en varias ciudades gallegas. También es cuando lleva a cabo las esculturas de Sócrates para Tui _ masacrada en el 36 y reproducida hace poco _, y de Valle-Inclán, para Pontevedra, aunque acaba en el mirador da Curotiña, en A Pobra do Caramiñal.



En el verano de 1936, según refiere con todo detalle Francisco Díaz-Fierros Tabernero, es detenido en su casa de Ribadeo y trasladado a la cárcel de Tui, acusado de connivencia con anarquistas. Allí realiza una serie de retratos a presos, entre ellos el de Augusto Barcia Trelles.



La mencionada fuente y otras aseguran que permanece prisionero tres años, y que se salva de males mayores por haber dibujado un retrato de José Calvo Sotelo y una pintura de Fray Rosendo Salvado, el introductor del eucalipto en Galicia.



Esos datos entran en franca contradicción con las referencias periodísticas del año 1938 que lo sitúan contratado para realizar una serie de obras, entre ellas las encargadas en plena guerra por la Oficina Central de Propaganda de Auxilio Social de Valladolid, y siendo incluso antes soldado de Franco del Batallón 530, con cuyo título firma un desaparecido cuadro del general en el que aparecía con Mola, José Antonio y Onésimo, baluartes españoles contra el comunismo soviético.

Una muestra de esa obra se inaugura en agosto de 1938 en el Círculo lucense, “realizada en Ribadeo, alejado de toda otra preocupación que no sea su arte exquisito”. ¿Ribadeo, Tui o Guadalupe?



La exposición está patrocinada por la Jefatura de Propaganda y a su inauguración acuden los mandos locales de Falange, lo que obliga a matizar las otras informaciones.



Se casa el año 1939 en el monasterio de Samos con la farmacéutica Antonia Rejón Delgado y la pareja se traslada a la localidad granadina de Padul. Solo vivirán juntos 17 años, por el fallecimiento de Antonia en 1957.



Ese mismo año realiza el Retrato del general Tella, gobernador militar de Lugo, que se expone en un escaparate de la calle de la Reina. Pero al margen de sus impresionantes retratos, como los de Menéndez Pidal, Marañón, Barcia o Bienvenida, Prieto Coussent va a alcanzar resonancias internacionales por sus cuatro Cristos y por la forma de representarlos, sentados en un tronco intermedio con las piernas encogidas.



El primero forma parte de la Exposición N. de 1948 y él mismo se lo explica en persona a Franco cuando la inaugura.





La pintura de Benito Prieto Coussent

Por Antonio Goy Díaz (El Progreso, 9 diciembre 1939)

Un día podrán admirar futuras generaciones ese cuadro, todavía desconocido para la casi totalidad de los españoles, que en el monasterio de Guadalupe, al lado de aquellos otros lienzos que rememoran la intercesión de la Virgen en los hechos heroicos de España _ batalla del Salado, ganada por el onceno de los Alfonsos con sus "omes de buenos corazones et en quienes hauía vergüenza", que juzgó el Papa Benedicto XII comparable solamente con el triunfo de David sobre los filisteos _, pintado por un artista lucense, un soldado de Franco, que en una esquina del lienzo puso con toda sencillez y grandiosidad a la par esta firma: "Benito Prieto Coussent, soldado del Batallón 530".



En la paz monacal de Guadalupe _ remanso en medio de la tragedia de España, a la que nos arrastraron los filisteos del siglo XX _ Prieto Coussent descansaba de las tareas de la guerra, plasmando en el lienzo su mística visión de la Virgen proyectando sobre España la luz de su protección divina. Monjes y guerreros llevaron por todos los rincones del mundo las glorias de España, y de los viejos monasterios salió la cultura latina; por eso Prieto Coussent encontró muchas veces inspiración para su cuadro paseando por los umbrosos jardines de Guadalupe, con un libro de versos en la mano y el sayal franciscano sobre su uniforme de guerrero.



Ahora, cuando nos relata sus emociones de aquellos momentos, su mirada inquieta, ansiosa siempre de más luz y color, centellea de entusiasmo, y con su ingenuidad de niño grande, magnífica e imponderable, nos va reproduciendo con trazos nerviosos sobre una cuartilla de papel la disposición del cuadro que guardan los monjes de Guadalupe inédito hasta que el Caudillo estampe su firma en el lugar que. para ello fue reservado en el lienzo.



Aparece en la parte inferior la bola del mundo, con Europa a la vista. De Rusia se levanta un monstruo apocalíptico que extiende sus garras por todas las naciones, rodeando con una de ellas a España. Nubarrones negros pintan el fondo de esta visión; pero de repente se rompen las tinieblas en aurora triunfal, con la figura del Caudillo Franco en primer término, empuñando su diestra de hierro la espada de la victoria, que dirige hacia España, y en la izquierda la bandera roja y gualda flameando al viento. Franco clava sus ojos en lo alto, y allá arriba surge la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, en la serenidad de una noche cuajada de luceros: José Antonio, Sanjurjo, Mola, Onésimo. Y un haz de luz sale del cetro de la Reina de los Cielos para caer sobre España, que queda envuelta en una claridad milagrosa, en medio de la negrura de Europa. Luego, a uno y a otro lado de la figura del Caudillo, se agrupan dignidades eclesiásticas con el cardenal Gomá bajo palio y conduciendo el Santísimo, todos los generales que colaboraron en el glorioso Movimiento, jerarquías de la Falange, y al fondo la masa del Ejército, de las Milicias, del pueblo».



Tal es el cuadro que Prieto Coussent ha dejado, en el claustro de los milagros del convento de Guadalupe, a donde iba a descansar después de sus andanzas guerreras por tierras extremeñas. La inspiración del artista ha sido grande: Franco, como Alfonso XI a orillas del Salado, salvó al mundo de los nuevos filisteos que ahora le amenazaban desde las estepas de Rusia, como antes desde los desiertos de África, porque en España no se acaban nunca los "omés de buenos corazones et en quienes hauía vergüenza"; y allí, en la penumbra de un claustro monacal, quedará como un nuevo milagro" de la Virgen el cuadro de Prieto Coussent, con los retratos magníficos del Caudillo, de Gomá y de todos los generales, cual en el Salado los de los Infantes de Castilla y de aquel arzobispo de Toledo don Gil de Albornoz, que hubo de gritar a su Rey en el fragor de la batalla, para contener su arrojo: "Estad quedo, et non pongades en aventura a Castiella, ca los moros son vencidos, et fío en Dios que vos seredes hoy vencedor".



La inquietud de Benito Prieto Coussent buscando el retomo a aquella escuela realista, tradicional en España, iniciada a mediados del siglo XVI en Sevilla por el "clérigo Roelas", que siguieron hasta cierto punto El Españoleto y Zurbarán y más tarde Velázquez, con una honradez artística acrisolada, porque el pintor más que creador ha de ser la verdad misma; esa inquietud de Prieto Coussent, repetimos se ha traducido en una serie de estudios _ labor callada de muchos días de esfuerzo y muchas noches de insomnio _, como sus "carbones" del Dr. Varela Santos, el organista del convenio de Guadalupe, un alférez del Batallón de Sicilia, _ el poeta Gamallo Fierros y tantos otros que muy en breve podrá admirar el público lucense, culminando en esa muestra de retratos agrupados del cuadro de Guadalupe, modalidad creada en España con la escuela de Velázquez en su cuadro de "Las Lanzas", y que desde tiempos de Goya no ha vuelto a cultivarse en nuestra patria. Son retratos serenos, sin violencias de color ni de forma, en los que el artista no crea sino que realiza el prodigio de llevar al lienzo la verdad de la luz, del color y de la expresión, tan soberbiamente lograda en su último trabajo, "Retrato del general Tella", en el que ha llegado a la máxima simplificación en la técnica de luces y sombras, sin perder por ello nada el realismo de la ejecución. Y ésta _ así podrán juzgar nuestros lectores _, es la misma escuela seguida en la interpretación de ese cuadro de Guadalupe, firmado por un soldado de Franco, mitad monje y mitad guerrero, en el remanso de paz de un monasterio de Extremadura.

(La Vanguardia 8, mayo 1948)

A la mayor altura que este año tiene la Exposición Nacional de Bellas Artes, hemos de señalar otro suceso venturoso: los comentarios, a veces convertidos en apasionadas discusiones que ha despertado el Cristo del pintor gallego Benito Prieto Coussent. Prieto Coussent no ha querido presentar a la Nacional una obra más de circunstancias. El pintor gallego —- que, buen catador de paisajes, si no para llevarlos al lienzo, sí para rodearse de ellos, tiene su estudio en Padul (Granada) —siente de manera tan honda, o para mejor decir, siente de forma tan mística la pintura, que ante el «Cristo» que hoy presenta uno no puede por menos de quedar sobrecogido. Aparte ello, no vaya a creerse que, a la manera de los iluminados, Prieto llevó al lienzo una idea — nacida en él hace tiempo, casi desde su niñez, según nos confesaba—llena de arbitrarios subjetivismos. No; el pintor gallego, del que hoy habla todo Madrid, al menos todo el Madrid que se interesa por las cosas del arte, ha estudiado durante más de tres años, se ha preparado de manera concienzuda, ha hecho uno y otro boceto, hasta llegar a la espléndida realidad de este «Cristo» que nos es dado admirar en el Palacio del Retiro.



_ ¿Tiene usted alguna otra obra religiosa? — le preguntamos.



_ Sí; precisamente en el monasterio de Guadalupe, en el claustro mudéjar, donde hay una serie de cuadros con la historia de los milagros de la Virgen, tengo una que cierra esta historia.



_ ¿Cuánto tiempo tardó en realizar el «Cristo» que hoy expone?



_Unos seis meses en hacer la materialidad del cuadro, ya que, como le he dicho antes, sólo en estudios me ha llevado más de tres años. Mucho más hemos hablado y mucho aún podemos hablar de esta otra en la que vibra toda la fuerza mística y emocional que él ha sabido llevar al discutido lienzo, que aparte su alto valor artístico, que los críticos estudiarán, ha tenido el valor humano de hacer viva, discutida y visitada más que nunca la Exposición Nacional de Bellas Artes. Queda aquí sólo la noticia, porque noticia gozosa en ésta de la discusión artística en el Madrid espeso de todos los días.





BENITO PRIETO COUSSENT en la Galería Bética de Madrid

Por Carlos Areán

Hace muchos, muchos años _ ¿treinta tal vez? _, que me asombré en una Nacional de Bellas Artes, ante el Cristo crucificado del maestro gallego Benito Prieto Coussent, joven pintor entonces.



Se asombraron también otros muchos españoles y criticaron a la obra por considerarla poco arqueológica. Después resultó que investigaciones más precisas le dieron la razón a Prieto y que lo verdaderamente arqueológico era sentar a Cristo en la cruz, tal como él lo sentaba. Lo curioso es que ni cuando le quitaron la razón, ni cuando después se la devolvieron, se puso en cuestión el problema de la pintura. Era algo así como si para juzgar la belleza de una mujer, se discutiese si debía estar sentada o de pie, pero no se dijese ni una palabra sobre la propia belleza. Ahora Prieto Coussent ha tenido el acierto de volver a exponer en la Galería Bética su Cristo, acompañado de todos los estudios preparatorios de dibujo igualmente recio, acusado y correcto. Expuso también muchas de las terribles figuras que pintó durante los últimos años. Son de un realismo lacerante, hiriente, casi macabro. Es verdad que, como compensación, hay algunas obras de manchas menos ceñidas y que permiten un principio de evasión. Hay también retratos en los que, sin exagerar la realidad, no hace, no obstante, concesiones Prieto a la posible gallardía o belleza de sus modelos.

​

Es difícil juzgar una pintura como esta porque era poco «actual» hasta hace muy pocos años. Es posible, no obstante, que el reciente triunfo del neodadaísmo, le devuelva una actualidad intensa. La consistencia de la factura es extremada: el microrrealismo, también, y esa es una cualidad a la que nos ha habituado el arte abstracto. La precisión fotográfica resulta a veces tan extremada, que se convierte en antifotográfica precisamente por exceso y no por defecto. El mundo interpretado es desagradable, pobre, con sabor a lepra y a pudridero. Se trata de una vieja constante española, una de cuyas cimas pueden encontrarse nada menos que en Valdés Leal.



Lo raro es que sea un gallego quien realiza esta pintura, pero cabría recordar a este respecto la escasa perdurabilidad de los caracteres nacionales y regionales o también que don Ramón del Vaile-Inclán era gallego y que las figuras de Prieto Coussent no desentonarían en Romance de lobos o en cualquiera otra comedia bárbara.

(La Estafeta Literaria, 1 febrero 1972)



Prieto Coussnet

Por Jesús Arias

Granada Hoy, 23 diciembre 2007

"Controvertido. Introvertido. Extrovertido". Así calificó el compositor y director de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, José García Román, al pintor Benito Prieto Coussent el 4 de febrero de 2001, el día en que murió, a los 93 años. Y no se equivocaba. Prieto Coussent dejaba tras de sí una obra brutal, impactante, llena de denuncias contra la sociedad. Extrañamente, y pese a la fuerza de sus cuadros, el artista, nacido en la localidad gallega de Ribadeo, ha permanecido casi en el olvido en los últimos años. En Granada, ciudad en la que vivió desde los años cuarenta nadie ha recordado que en 2007 se cumplía el centenario de su nacimiento. Pero ahí están sus cuadros.

"Benito Prieto Coussent siempre ha sido un pintor muy interesante y muy extraño", afirma por su lado otro pintor, Jesús Conde, un creador que siempre admiró al gallego. "Lo que sucede es que no estaba dentro de la escuela de los pintores que ahora se llaman modernos. Picasso decía que la Historia del Arte se compone de dos tipos: el de la novedad y el del retorno al orden. Prieto Coussent pertenecía a este segundo tipo. Pero el tiempo pondrá las cosas en su sitio y al final los grandes pintores del siglo XX serán Julio Romero de Torres, Zuloaga o Prieto Coussent. Era un pintor tremendamente serio".

Tan serio que puso en vilo al mismísimo Salvador Dalí. Eso fue en los años cuarenta. Benito Prieto Coussent, un creador humanista, rebelde y profundamente cristiano, hizo toda clase de estudios, desde arqueológicos hasta fisonómicos, para pintar a un Jesucristo crucificado lo más realista posible. Analizó cómo los romanos realizaban sus crucifixiones, qué materiales utilizaban, cómo era todo el proceso de la tortura. Incluso ensayó con cadáveres reales. Al final pintó un Crucificado que fue un impacto total en la España de su tiempo.

Un día, en el Museo del Prado, se le acercó un antiguo compañero de estudios: Salvador Dalí. El artista de Cadaqués había visto el Cristo de Prieto Coussent y se había quedado conmocionado. "Hagamos algo, Benito", le propuso. "Tú píntame una serie de Cristos como ése y yo les pintaré el fondo. Me llevo las obras a Estados Unidos y las venderé allí. Sacaremos mucho dinero".

No muy convencido por la propuesta, Prieto Coussent acudió a pedir ayuda a un antiguo profesor de arte. "Si le das tus Cristos a Dalí", le advirtió el maestro, "te quedarás sin Cristos y te quedarás sin dinero". Al oír aquello, Prieto Coussent decidió rechazar la oferta del pintor catalán. Éste se enfadó mucho. "Yo te he hablado de un genio a otro genio, y tú me hablas de un pintor a un marchante. Si crees que te hice la propuesta porque no sé pintar un Cristo Crucificado, te demostraré lo equivocado que estás", le espetó Dalí. Poco tiempo después, alumbró su Salvador. Prieto Coussent siempre se arrepintió de haber rechazado la oferta.

Aquella serie de Cristos de Prieto Coussent nació en Granada, concretamente en Padul, adonde el pintor gallego se trasladó a vivir cuando conoció a la que sería su mujer, la paduleña Antonia Rejón. Allí tomó como modelos para sus crucificados a los vecinos del pueblo, que comenzarona comentar que los Cristos no estaban clavados a la cruz, sino atados, y que la cruz eran dos trozos de palos. Los rumores llegaron hasta el cura del pueblo, quien se opuso a que Prieto Coussent siguiera pintando. Incluso amenazó con un "trisagio" por el alma del pintor. Al final tuvo que intervenir la curia diocesana que, tras consultar con los jesuitas, decidió permitir que Prieto Coussent terminara su cuadro.

El pintor, sin embargo, insatisfecho de su obra, decidió un día arrojarla por la ventana y se marchó a Granada. Su mujer aprovechó la ausencia para ordenar que la enviaran a Madrid, a la Bienal Iberoamericana de 1948. El cuadro obtuvo el segundo premio y despertó el interés del mismísimo Francisco Franco, cuyas tropas habían estado a punto de fusilar a Prieto Coussent durante la Guerra Civil de no haberse refugiado en el Monasterio de Guadalupe, en Cáceres, ocultado por los monjes.

"Era un pintorazo", recuerda por su parte otro artista granadino, Cayetano Aníbal González. "Su espíritu es el espíritu que se mantiene a lo largo de toda la Historia del Arte". Cayetano Aníbal González recuerda que en su juventud, en el viaje de fin de curso, había visto en el Monasterio de Guadalupe un cuadro que le había impactado muchísimo, un cuadro que mezclaba estrellas y submarinos. Muchos años después sabría que era de Benito Prieto. "Con él he tenido charlas muy jugosas. Tenía una memoria impresionante. Siempre fue de un expresionismo muy exaltado. Yo admiraba su forma de enfocar el arte".

"Benito Prieto era un artista de una radicalidad inusitada", recuerda José García Román. "Él entendía la crisis de los valores morales humanos y estéticos. Él percibía muy bien el dolor y la tragedia de los hombres". Prieto Coussent, precisamente, regaló a la Academia de Bellas Artes, uno de sus cuadros más famosos, un retrato del Padre Damián, el misionero que trabajó con los leprosos de la isla de Molokai.

"Yo recuerdo", rememora por su parte Jesús Conde, "que siendo niño vi la película del Padre Damián y no me gustó nada, me hizo vomitar. Después vi el retrato del Padre Damián y pensé que aquello sí era arte... No sabía que lo había pintado Prieto Coussent".

Gran parte de la obra del pintor gallego se encuentra hoy en la Facultad de Bellas Artes de Granada, como sus dibujos preparatorio del Cristo Crucificado. Poco antes de morir, el artista donó al Vaticano un cuadro de dimensiones mayores que el Guernica de Picasso titulado Pax Mundi. Juan Pablo II se había interesado personalmente por él. El profundo humanismo de sus cuadros, su concepción rabiosa de la justicia, han hecho de su obra todo un grito. Aunque él siga olvidado.





LOS DESGARRADOS CRISTOS DE PRIETO COUSSENT

El blog de Dagga Ramba

http://morenoruizignacio.blogspot.com/2017/09/los-desgarrados-cristos-de-prieto.html

“Realizando esa obra sudé sangre. Lloré y sangré con el alma y muchas veces pinté arrodillado. En cada pincelada , en cada sombra, hay una gota de mi propia sangre y mi sudor de esclavo sometido al yugo del amor y el esfuerzo. Mi Cristo es también mi calvario, y acaso mi gloria”

Benito Prieto Coussent (Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias de Granada, 1983)



Haber estado a punto de morir fusilado al comienzo de la guerra civil, y haber salvado la vida gracias, entre otras cosas, a la hospitalidad que le brindaron los monjes capuchinos del monasterio de Guadalupe, fue algo que tuvo que marcar para siempre la vida del artista Benito Prieto Coussent. Sabemos que poco después de acabada la guerra contrajo matrimonio con una granadina, y se fue a vivir con ella a su pueblo natal, El Padul. Allí transformó un viejo almacén familiar en su estudio de pintura e inició una nueva etapa de aislamiento e introspección, consagrada al que sería el gran proyecto de su vida.



Coussent era hijo de un fotógrafo establecido en Ribadeo, y de él heredó su predilección por el realismo, por los juegos de luces y sombras que se pueden apreciar en su pintura, calificada por los críticos como trágica y "tremendista".



Ya en su época como docente en Tuy, se advertía ese compromiso del artista con la cruda realidad, sin los filtros que suelen imponer los convencionalismos culturales imperantes; actitud que nos puede recordar no poco a la de su otro contemporáneo, el artista alemán Otto Dix.



Un alumno suyo del instituto de Tuy, Pedro Díaz Álvarez, comentaba lo siguiente sobre su profesor de dibujo: "Para nosotros en aquel tiempo venía a ser algo así como un artista del Renacimiento. Sabía de anatomía más que un médico, y en sus dibujos no se le escapaba ni una arteria digital. Su primera lección consistió en romper, con rabia y con razón, láminas con amanerados perfiles clásicos. ¡Esto es una mierda! Desde mañana dibujaréis las hojas muertas del otoño. ¿Sabéis? Las más hermosas y cromáticas son las de los nísperos... Y así aprendimos botánica y a dibujar del natural."



Tras la segunda condena (simbólica) a muerte de Sócrates, arrojado su busto a las profundidades del río Miño, naufragaron también los sueños de renovación pedagógica de Prieto Coussent, y se operó un cambio en su temperamento artístico, que le llevó a indagar en el alma profunda de las personas y las cosas. Esto se vislumbraba ya en la serie de retratos que hizo a sus compañeros de celda, mientras esperaban la muerte ante un pelotón de fusilamiento. En sus rostros se expresaba la tragedia y el sufrimiento de los condenados, con una visión que refleja el sincero humanismo cristiano del artista.



Al trasladarse a tierras granadinas le iba a poseer una gran obsesión: pintar una visión inédita y personal del Cristo crucificado, algo que se aproximara lo más fielmente posible a la imagen "real" de lo que debió ser, cruda y terrible, y que rompiese con la iconografía tradicional al uso. En alguna ocasión, el propio Prieto Coussent hablaba de un recuerdo de su infancia que se había vuelto imborrable, la visión de los cuerpos muertos de los marineros ahogados en la costa de Ribadeo. En cierto modo su Cristo debería de servir como figura expiatoria del sufrimiento humano.



Para este proyecto realizó muchas lecturas, investigó en muchas fuentes arqueológicas (aunque curiosamente no tuvo demasiado en cuenta la Síndone de Turín, cuyos negativos fotográficos se obtuvieron en 1898) estudió la antropomorfología y la anatomía forense, consultó a eminentes teólogos como al padre Juan Leal. Según sus propias palabras: "Tuve que quedar sólo como en un páramo para liberarme de la influencia de todas las pinturas y todas las versiones".



Sin embargo, es inevitable establecer un paralelismo entre los resultados a los que llegaría Prieto Coussent, y ciertas representaciones de finales de la Edad Media, como el espectacular Cristo de Colmar de Mathias Grünewald, que ya hemos comentado en otras ocasiones en este mismo blog:

http://morenoruizignacio.blogspot.com.es/2013/04/album-insolito-de-semana-santa-ilia.html



Realizó infinidad de bocetos, destruyó muchos de ellos con una actitud inconformista, y trabajó con modelos vivos y con modelos muertos, suministrados estos últimos por el doctor Guirao del Hospital de San Juan de Dios. Algunos del pueblo que habían colaborado con él empezaron a difundir rumores sobre el extraño pintor y la extraña pintura en la que andaba ocupado, y eso contribuyó a acrecentar su fama de "bicho raro" y a alarmar a las autoridades religiosas. El párroco de El Padul se enteró de que Prieto Coussent estaba representando a un Cristo colgado, y no clavado, en dos simples palos de madera, y no en una magnífica cruz de ebanista. Un Cristo cadavérico, sanguinolento y terrible, totalmente destrozado, que contrastaba con las piadosas pinturas que él conocía..."Blasfematorio y carente de toda divinidad", según diría más tarde.



Tanto es así que, para disuadir al artista, el cura le envió una carta en estos términos: “Don Benito, le ruego suspenda su Cristo; ocasiona escándalo, adolece del más puro materialismo”. A la que el artista contestó con otra misiva: “He leído con gran dolor su carta y le digo que seguiré pintando mí Cristo. O mi Cristo sale triunfante por las puertas de mi estudio, o yo salgo con los pies por delante y usted, detrás, cantándome el “gorigori".



Ante esto, se inició en la parroquia de El Padul una cruzada contra el cuadro, organizando el cura trisagios para que este fracasara y por la salvación del alma del pintor. El apoyo de Antonia Rejón, su mujer, en esos momentos fue decisivo, para que Coussent no abandonara el proyecto. Enterada la diócesis de lo que pasaba, el pintor fue convocado a presentarse ante un tribunal de teólogos y consultores, presidido por el cardenal don Agustín Parrado García, para que explicase o defendiese su cuadro. Finalmente, y para sorpresa de todos, y sobre todo del propio Prieto Coussent que estaba siendo sometido a aquella especie de proceso inquisitorial, el cardenal exclamó tras ojear uno de los bosquejos a carboncillo del Cristo, que se había presentado como prueba acusatoria: "Este hombre está iluminado por Dios". La Iglesia daba luz verde al artista para que pintara su cuadro.



Pero eso no significó que a Prieto Coussent cesaran de atormentarle sus dudas y vacilaciones. Una vez terminado el cuadro, lo arrojó por la ventana de su estudio en un acceso de rabia, insatisfecho con el resultado final. Fue de nuevo su esposa quien lo rescató, aprovechando una ausencia de su marido, y gracias a eso pudo ser presentado a la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid de 1948, donde produjo un enorme impacto social y suscitó una gran controversia en la crítica nacional e internacional. Pero fueron más las críticas favorables que las contrarias. El propio Generalísimo lo pudo ver, en compañía del director general de Bellas Artes, el marqués de Lozoya, y dicen que permaneció absorto durante largo rato para terminar, en un gesto de admiración insólito en el Caudillo, con los brazos y los puños en alto. Prieto Coussent obtuvo la tercera medalla, pero el artista renunció al premio para mantener la propiedad sobre su obra.



Ese mismo año fue expuesto el Cristo en las Galerías Layetanas de Barcelona, acompañado de sus bocetos y de otros cuadros de Zurbarán, Berruguete, Luis de Morales y Juan de Flandes. Ya se conectaba su estilo apasionado y rotundo con la mejor tradición de la pintura española. Se formaron largas colas de visitantes, y la visión de la obra allí tampoco dejó indiferente a nadie, sobre todo a Salvador Dalí, antiguo compañero de Prieto Coussent en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, quien al ver el cuadro exclamó: "Este Cristo... El torso pudo haberlo pintado Velázquez, los paños Zurbarán. este cuadro es un cheque en blanco".



Según dicen, el catalán quería llegar a un acuerdo con el gallego, para exponer juntos en los Estados Unidos. Coussent debería pintar varios Cristos como ese, y Dalí se encargaría de rematar los fondos y de venderlos allí. Decía el genio de Cadaqués que ambos ganarían una fortuna, pero Prieto Cousset se negó a aceptar ese extraño acuerdo, advertido por otros de los pocos escrúpulos que tenía Dalí a la hora de apropiarse de la autoría de obras ajenas, toda vez que Prieto Coussent nunca firmaba sus cuadros. Parece ser que a Dalí le enfadó mucho la respuesta, y le dijo: "Yo te he hablado de un genio a otro genio, y tú me habals de un pintor a un marchante. Si crees que te hice la propuesta porque no sé pintar un Cristo crucificado, te demostraré lo equivocado que estás." Pocos años después pintaría su "Cristo de San Juan de la Cruz", como muestra de esta rivalidad entre los dos grandes artistas.



El cuadro de Prieto Coussent fue finalmente adquirido por un armador de Barcelona, y hoy pertenece a una colección particular. Está considerado por los críticos como una de las piezas capitales de la iconografía religiosa y como la obra de arte religioso más importante del siglo XX.

Más tarde realizaría otras tres versiones más del Cristo, la de 1951 de cuatro metros de altura aún más impactante y exacerbada que la primera, fue destruida por el pintor, aunque reconstruida años después.



La tercera, llamada también el "Cristo de la Paz", introduce importantes variaciones, siendo de formato horizontal. A ambos lados del Crucificado aparecen dos representaciones medievales de la Muerte, portando sendas imágenes de las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Todo un símbolo del espanto de la humanidad que crea su propia destrucción. Hoy en día se desconoce el paradero de esta obra.



La última versión de 1963, el llamado "Cristo de Kennedy" fue un homenaje al presidente católico norteamericano, asesinado en extrañas circunstancias. A los pies del Crucificado aparece una revista de la época con la fotografía de Kennedy en actitud orante. Esta obra se conserva en la actualidad en la biblioteca-museo Kennedy de la Universidad de Harvard (USA).



A Prieto Coussent José García Román lo llamó "el pintor de la soledad reflexiva" y se le consideró como un "creador de fuerzas". Aunque no fuera un artista que dejara una obra muy prolífica, debido a su enorme autoexigencia e inconformismo que le llevaba a hacer, rehacer y destruir muchos de sus trabajos, lo cierto es que en todo lo que dibujaba o pintaba, ya fueran sus retratos al carboncillo o bodegones con los utensilios más modestos, irradiaba una energía especial, nada común.



En la población granadina de El Padul, donde vivió tantos años, trabó amistad con algunos personajes de la vida social de allí, a los que retrató con gran profundidad psicológica. Se hizo gran amigo del pintor Gabriel Morcillo, al cual admiraba, y que es autor de un famoso retrato del general Franco. Son especialmente destacables sus retratos al carboncillo de toreros, como el de Antonio Bienvenida o "El Cordobés". También pintó a Gregorio Marañón, a Antonio Vallejo Nájera y a Ramón Menéndez Pidal, entre otros... Pero también representó a personajes humildes y anónimos como "El Mendigo" de 1964.



Uno de sus cuadros más importantes lo dedicó al Padre Damián, el misionero que trabajó en la isla Molokai, en el archipiélago de las Hawai, atendiendo a los enfermos. Fue llamado por ello el "apóstol de los leprosos", y murió tras haber contraído él mismo la lepra. El cuadro, nada edulcorado y en la línea del mejor Prieto Coussent, nos muestra con todo realismo al personaje, pero sabe captar también su hondura humana con gran maestría. El artista era capaz de llegar al misticismo por la vía del realismo más crudo, aunque esto pueda sonar paradójico. Esta obra fue cedida por el artista a la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada.

​Artículos escandalizados por el Cristo de 1948

ORIOL BOHIGAS

Destino N 9585,23 Octubre 1948, Pp.3-5. En relación con la inauguración del “1 Salón de Octubre”, en las Galerías Layetanas. Comentarios a la exhibición de un “Cristo”, de Benito Prieto Coussent, en estas galerías, de carácter polemista y provocador, considerado “Impertinente a todas luces y anacrónico”.

Padre Monasterio, en Dígame.







O reloxo de Ribadeo

La Comarca del Eo sábado, 12 de marzo de 2016

Buscando no Arquivo do Concello de Ribadeo datos sobre algúns temas nos que estamos interesados, atopeime cunha serie de notas dende o ano 1563, sobre acordos que se fan na «casa del relojero» e reparacións dun «Relox» que había en Ribadeo, supoño que sería o da Torre do Reló, pois son pagos do Concello o Mestre Pedro, reloxeiro e cerraxeiro que fai as rutinas de darlle cuerda, limpeza, engrase e reparacións varias que se presentan ó ano.



Nin nos ‘Apuntes sobre Ribadeo’ de D. Servando Méndez Sanjulián (1884), nin nas ‘Efemerides Rivadenses’ de ‘Áhn- hón’ (1893) se fai referencia a este reloxo. Posiblemente porque ámbolos dous autores non lle deran a importancia que ten un reloxo do século XVI, pois coñecíano de tódolos días, pois eran contemporáneos da Torre do Relo que no século XIX aínda estaba en pé. Igualmente que nos pasa hoxe coa Torre dos Moreno que a primeiros do século XXI está aínda en pé e o pasar a mirámola sin fixarnos en detalles, e dá que se dirá nas súas Efemérides do século XXIII, o fermosa que era e o ben que lucía como edificio simbólico do noso pobo...!!



Das actas do Arquivo, despréndense notas como: un acordo do 3- Agosto-1563 na “casa del relojero” ante o alcalde maior Sr. Ribadeneira; o alquiler da «casa del relojero» (1564); un pago o reloxeiro o 19-Xaneiro- 1565; outro pago do salario anual de 2-Xaneiro-1566; pago o Mestre Pedro de Xances, Xauces ou Yances 20-Xaneiro- 566 donde se relata unha reparación importante que se lle fixo o reloxo, entre outras cousas, o amaño de nove dentes dunha roda e o amaño dun piñon, avería que levantou traballo ata o 18- arzo- 566, cuxo relato ocupa varios folios... e un longoetcétera de máis notas sobre aquel, sin duda, magnífico e caro reloxo, obra da mecánica máis fina naqueles tempos da forxa e da fragua.



Si entramos na Wikipedia, vemos que o primerio reloxo mecánico foi construido por Richard de Wallingford, abad de San Albano, Inglaterra 1326. O segundo construido en Padua, 1344, por Santiago Dondis... En España o máis antigo reloxo de torre con esfera data de 1378, na catedral de Valencia. Outro na catedral de Barcelona en 1393, o de Cuéllar (Segovia) de 1395 e o da catedral de Sevilla de 1396, que se inaugurou o 22 de Xullo de 1400 en presencia de Enrique III El Doliente (1390-1406) da Casa de Trastámara, primeiro Príncipe de Asturias.



Pois ben. ¿De dónde sacaba rentas o Concello de Ribadeo para o dispendio de comprar e manter un reloxo de torre no século XVI? pois non era barato e poidéramos decir que era un verdadeiro luxo ter un tamaño reloxo público. Hoxe en día sigue sendo un luxo, e só existe en Ribadeo un reloxo de torre mecánico, o da igrexa de Sta.María do Campo, que está totalmente «trucado» para que sone.



¿Verdadeiramente eran rentas as que entraban no Concello de Ribadeo no século XVI?. Na documentadísima obra ‘La Colegiata de Ribadeo’ de José María Rodríguez Díaz, hai un párrafo na páxina 13 que fai entrever unha posible historia: «D. Pelayo de Ceberia, obispo de Ribadeo, morre o 3 de Noviembrebre de 1218. Foi enterrado na Colexiata nun sarcófago de cantería bruta elevado a tres cuartas da terra sobre catro pedestales do mesmo material e situado no trascoro frente a porta principal. Na tapa do sarcófago había gravada unha cruz e un báculo... comentario do padre Flórez do ano 1764, que expresa e insinúa unha realidade afastada no tempo... testimonio da pervivencia dunha profunda devoción popular hacia a persoa do bispo Pelayo. Devoción que estivo latente no pobo de Ribadeo durante máis de cinco séculos... os fieis acercábanse o sarcófago a tocar “os rosarios e as súas cabezas dolientes e facer outras accións de devoción e piedade indiscreta e prohibida… O bispo de Mondoñedo, D. Manuel Francisco de Navarrete y Ladrón de Guevara, en visita pastoral a Colexiata de Ribadeo, de 3-Noviembre- 1701, entre os mandatos, dicta un, o 35, polo que prohibe estas expresións de adoración e ordena que se desterren estas costumes dos fieis... prohibidas polas bulas papales e o Santo Concilio. O bispo mandou abrir o sarcófago para ver si o corpo estaba incorrupto».



Naturalmente o cadáver non existía. Polo tanto, según o criterio daquel malévolo bispo Ilmo. Ladrón de Guevara, «non había proba evidente de santidade do bispo Pelayo». Gustaríame a min saber a cantos corpos incorruptos de santos lles rezaba «a súa Ilma». Por suposto, non lle rezaba a ningún, pero ben que se apurou a levarse o báculo de Pelayo (1199-1218), feito no obradoiro de Lemosín, de cobre dourado, esmaltado e con turquesas, que logo venderon a un marchante catalán, para facerse con cartos, e hoxe atópase no Museo de Cataluña en Barcelona. Tamén se levaron os zocos episcopais, feitos de madeira e pel de cabra e becerro, que hoxe se poden contemplar no Arquivo da Catedral de Mondoñedo.



Pero volvendo o tema do reloxo de Ribadeo, ¿tiña a Colexiata de Ribadeo tanta limosna pola devoción o bispo Pelayo, que o Concelloacumulaba rentas do «turismo» que chegaba no século XVI, que podía permitirse o luxo de comprar un reloxo de torre e atender o seu mantemento? Posiblemente í...ou non!!! pero para Ribadeo, aquel mandato do bispo de Mondoñedo, foi un feito garrafal para a economía do pobo, pois pasada a devoción polo bispo Pelayo acabado o peregrinaxe de xente, que era esencial para o comercio da vila que era quen pagaba impostos o Concello.



Por outro lado, ¿que foi do «Relox » da Torre do Reló? ¿É posible que cando se tirou dita Torre do Reló, e se pasou a devoción de Sta. María do Campo da Colexiata, para o Convento de San Francisco, pasara o reloxo para a nova torre que hoxe hai na igrexa de Santa María do Campo, sustituíndo a antigua espadaña do convento?



Si esto é así, temos un reloxo do século XVI na torre da igrexa. Quizais debera inspeccionalo alguén que entenda, para ver si tén algunha marca de fábrica. ¿Si non é así, que foi do antiguo «Relox»? ¿levou o mesmo camín que o báculo e os zocos?. Non sería extraño, nin raro que así fora, pois todas as «Antigüedades Ribadenses» que contemplan un riquísimo e amplísimo patrimonio, do que Ribadeo podería vivir folgadamente sóamente enseñandollo os visitantes, desaparecen do pobo polo arte de birlibirloque. ¿Cando será o día que o Concello se implique na construcción dun Museo etnográfico, marítimo, arqueolóxico, etc. etc...



Temos absolutamente de todo, pero desgraciadamente repartido por outros pobos donde se nos adelantaron na Conservación do Patrimonio. Hai por aí «seudomuseos», en lugares incluso máis pequenos dos que eu critico en Ribadeo, donde colgan un gadaño das patacas, outro de aterrar, un foucín do trigo e un lampo do monte, unha gadaña, unha serra, un tronzador e unha barrena, e xa teñen un museo etnográfico, cun montón de visitantes o ano. Nos temos: o báculo en Barcelona; os zocos en Mondoñedo; centos de útiles do neolítico de Louselas en Vilalba; os cuadros de Dionisio Fierros en Madrid; os de Benito Prieto Coussent en Granada; restos de naufraxios da Ría de Ribadeo, en Vigo, en Bueu, e a saber donde máis; un cañón de náufragos na Cruz Roxa en Lugo, a Diadema de Ribadeo no Louvre de París, o Carneiro alado de Ribadeo supoñemos que no Museo de Lugo… centos e centos de pezas expoliadas do noso patrimonio, en cerámicas, ánforas, cañóns, bolaños de fragatas, urcas e galeóns... ¿hasta cando vai continuar esto? e o que é máis grave ¿saberemos algún día esixir o que é noso, do patrimonio de Ribadeo? ou diránnos aquello de: «Si te he visto no me acuerdo» ¿hai algún órgano administrativo do goberno municipal donde se levante acta do que se están levando, sexa quen sexa o organismo oficial que os leve? ¿hai algún arquivo no Concello sobre o tema coa descripcióndas pezas levantadas, situación donde se atoparon e quen as leva, e para donde van, pois logo quédanse desperdigadas por aí… e quen o sabe?



¡Pois senón o hai, debera habelo, así que alguén debe poñerse o chollo, que non vai ser pouco, pois hai alo menos sete castros e máis asentamentos arquolóxicos nos terreos do propio concello, pecios na Ría de Ribadeo e asentamentos doutros restos arqueolóxicos submarinos onde se atoparán pezas de cerámica, de madeira, de ferro, de estaño, quizais de bronce, de plata, de ouro, e múltiples útiles de uso diverso, restos históicos cos que se poden facer coleccións de tódolos xéneros, pois hai para dar e tomar... ! ero non podemos deixar que «desaparezan»!







Benito Prieto Coussent e o Instituto de Tui

La Comarca del Eo. RIBADEO, sábado, 7 de febrero de 2004

Francisco Díaz-Fierros Tabernero

O pintor ribadense BenitoPrieto Coussent (Ribadeo, 1907 - Granada, 2001) mantivo unha teima durante toda a súa longa vida, un desexo que finalmente viu cumprido ós noventa anos de idade: devolver un pequeño retrato a lapis que fixera no cárcere de Tui a algún familiar ou descendente do retratado. Era o derradeiro que lle quedaba por entregar dos 24 que fixera a compañeiros da cadea, mentres estivo preso ó comenzo da Guerra Civil.



Os motivos polos que mantivo esa teima durante tanto tempo enténdense axiña cando un afonda na historia da súa relación con Tui e o seu Instituto, onde foi profesor de Debuxo e Modelado durante o período 1933 - 1936. Unha relación curta pero intensa, que deixou unha inesquecible pegada tanto en Benito Prieto como nas xentes que o coñeceron, e fundamentalmente nos seus alumnos (algúns dos cales contribuíron inestimablemente á realización deste artigo).



Benito Prieto Coussent naceu en Ribadeo o 3 de xuño de 1907, na súa casa de A Fontenova. Segundo conta o seu discípulo e profesor na Universidade de Granada, Luis Ruiz “fillo de pais sinxelos e sensibles á arte, o neno Benitín aprendeu do sei pai, o fotógrafo Prieto, os misterios da luz, a expresión dos retratos e a plasticidade das cousas”. E engade, “o primerio contacto coa pinturo tívoa na casa do pintor Dionisio Fierros, na que a viúva deixábao xogar cos utensilios do pintor. O impacto e a impresión dos cadros que alí veía, marcaron a imaxinación de Benito Prieto”.



Ós quince anos obtivo unha bolsa da Deputación de Lugo para estudiar na Real Academia de Belas Artes de San Fernando. A Madrid chegou moi novo e tivo que pasar o primeiro ano da súa estancia na capital de aprendiz doutro gran artista galego, o lucense Manuel Castro Gil, gravador e xefe dos gravadores da Casa de la Moneda. Ingresou na Academia no curso 1923-24, matriculándose na Escola Especial de Pintura, Escritura e Gravado onde coincidiu cun mozo Salvador Dalí (quen anos máis tarde louvaría o traballo de Benito como pintor e mesmo lle pediría colaboración) e baixo a titoría de Julio Romero de Torres.



No tempo que pasou na Academia destacou cedo na súa cualidade artística e humana, obtendo os primeiros premios da súa promoción en Colorido e Composición, en Pintura ó Aire Libre e en Debuxo Antiguo, estas últimas dúas habilidades que máis tarde desenvolvería con paixón na súa estancia en Tui. Naqueles anos Prieto Coussent era un mozo inquedo, de folgos lanzais e dotado de extraordinaria fantasía. Chamaba a atención pola súa independencia e orixinalidade, ademáis do entusiasmo e forte personalidade con que seguía o traballo a diario, constantes todas elas da súa persoa que xa non lle abandonarían xamais, nin sequera despois dos tráxicos sucesos da Guerra Civil que truncaron a súa carreira de profesor e supuxeron unha virada radical e amarga na súa vida.



O Instituto de Tui



Ó concluír a formación na Academia de San Fernando, e tendo no seu haber xa un brillante expediente académico, preséntase ás oposicións para ensino secundario convocadas no ano 1933 pola República. Gaña a praza de profesor encargado de curso de Debuxo, interino por un ano, tal como recolle a orde do ministerio de Instrucción Pública e Bellas Artes, do 31 de outubro dese ano. Tendo a posibilidade de ir a Madrid ou Barcelona el prefire Galicia, onde lle dan a escoller entre A Estrada, Monforte e Tui, optando finalmente polo Instituto de Segundo Ensino de Tui. Para a toma do posesión da praza, Benito elixiu a súa vila natal (xa que podía facelo en calquera centro de ensino secundario), tendo lugar no Instituto Local de Ribadeo o 4 de novembro de 1933.



Según lle confesou o propio Benito Prieto moitos anos despois ó lucense Andrés Pociña (antiguo decano da Facultade de Filosofía e Letras da Universidade granadina), escolleu Tui non sabía ben se pola vecindade con Portugal ou pola beleza artística da vila.O que si está claro é que naquel instituto de Tui de nova creación, podería o mozo Benito desenvolver as súas innovadoras inquedanzas didácticas e pedagóxicas cos rapaces, nunca circunscritas só ó eido das aulas de debuxo e modelado, senón espalladas polos máis interesentes recunchos da vila.



O Concello de Tui recibira de mans do Ministerio da Guerra o cuartel de San Domingos en marzo de 1933, para ser utilizado como centro de ensino subvencionado. Este vello cuartel de carabineiros fora durante séculos un convento dominico e un marco incomparable para levar á práctica os novos sistemas pedagóxicos impulsados pola República. O Instituto, creado como colexio subencionado xunto cos de Monforte, A Estrada e Betanzos e ós que habería que engadir os novos institutos elementais de Noia (con Álvaro de las Casas coma director) e Ribadeo, contaba xa en outubro con sete profesores no cadro de persoal. O director era o compostelán Manuel Losa Álvarez, profesor de Lingua e Literatura, e tiña entre o seu claustro a docentes como Xesús Ferro Couselo (profesor de Filosofía e Latín), Salvador Parga Pondal (profesor de Xeografía e Historia) e o propio Benito Prieto. Foi inagurado o 12 de novembro de 1933, iniciándose as clases o 17 do mesmo mes.



O centro foi elevado á categoría de Instituto Elemental por Orde Ministerial do 31 de agosto de 1934. No primeiro ano matriculáranse 131 alumnos, 184 no segundo e 267 no terceiro, dando cabida a mozos e mozas das 13 parroquias tudenses. Aínda así, e como fiel reflexo das tensións daqueles anos, a polémica tamén envolveu o Instituto. A principios dese ano 34, deputados conservadores solicitáronlles ás Cortes o envío dun novo batallón de ametralladoras para o antiguo cuartel, o que supoñía na práctica a desaparición do centro que tanto costara crear (que mesmo matricularan a nenos e nenas demasiado novos para o bacharelato para teren suficiente número de alumnos, segundo testemuña do antiguo alumno Pedro Rodríguez). Esta manobra política non tivo o respaldo esperado e a resposta popular foi inmediata, unificando moitas posicións arredor do instituto. A polémica que tardou en amainar só se esgotou coa concesión definitiva da categoría de Insituto Nacional, en outubro de 1935.



No Instituto a xornada lectiva era continuada, os deberes estaban prohibidos, e o bacharelato duraba seis anos con cursos que non tiñan máis de seis disciplinas por ano. Un deseño flexible que nacía dun clima de renovación pedagóxica inspirado pola Institución Libre de Enseñanza e o Instituo- Escola de Madrid, un verdadeiro espacio de convivencia, de liberdade e de cultura cun xoven plantel de profesores que ampliaba xenerosamente as clases cun abano de actividades extra académicas (excursións, obradoiros ou xantares) abertas á participación de toda a poboación (case douscentos traballadores e obreiros acudían ó centro para recibiren ensino gratuíto despois da xornada laboral) e que fixeron do de Tui un centro modelo e pioneiro nas novas propostas educativas aqueles anos.



O curso de debuxo e modelado



Benito incorporuse en novembro de 1933 como profesor encargado do curso de Debuxo e Modelado. Cando chegou a Tui tiña 25 anos de idade, o pelo negro brillante e revoltoso, ollos inquedos e vestía pulcramente. De seguida os alumnos decatáronse de que tiñan ante si a unha persoa extraordinaria. A orixinalidade, liberdade de expresión e independencia que caracterizaran os comezos de Benito como artista na Academia, tentou de llela transmitir ós seus alumnos nas clases.



O primeiro curso do Instituto empezou só con debuxo, ata que o segundo ano Benito mandou traer lama e arxila das gándaras de Budiño para comezar o modelado. Algo despois chegaría o granito de Pazos de Reis (Tui). As clases situábanse no primeiro andar do instituto, nunha aula a de debuxo e nunha ampla sala que ocupaba toda a beira sur do claustro de San Domingos, a de modelado.



Por riba de todo, Benito Prieto quixo que os seus alumnos creasen, fornecesen a súa inventiva e nunca tomaran como modelos copias. Sempre ó natural. Gustáballe sacar os rapaces das aulas (ó campo, á vella igrexa románica de San Domingos, á catedral, etc.) para despreguizar os seus sentidos e tratar de recoller o que a natureza, a paisaxe ou as marabillas artísticas de Tui podían ofrecerlles ás súas inmaduras imaxinacións. E os alumnos asisitían entusiastas e abraiados ás leccións do seu mestre, que pola súa mocidade e a familiaridade de trato cos alumnos era máis un compañeiro maior ca un profesor. Non sometía os alumnos a calcos de modelos ou copias de láminas, trazáballes unhas normais xerais e pouco máis. El ocupábase de corrixir sobre o debuxo, facer observacións xenéricas e leves, a menor intervención posible, mentres observaba o alumno e tentaba avivar ou despertar as súasposibilidades, guiándoo sen libros ou academicismos. Pero tampouco pretendía crear artistas. Segundo a súa opinión, era absurdo pensar nunha clase como incubadora de xenialidades; os artistas nacían, non se facían. Mais para descubrilos tiña que deixar que a liberdade e a espontaneidade actuara eficazmente sobre os rapaces.



Lembraba o seu antigo alumno Álvaro Álvarez-Blázquez que máis que respecto infundía un certo temor polo seu fondo ollar e as súas reaccións inesperadas, e referíame unha anécdota como mostra dese espíritu inquedo e ás veces inocente de Prieto. Nunha ocasión mandáralles pintar escudos e brasóns das casas señoriais de Tui e un alumno presentáralle varios debuxos moi ben feitos, oubados polo mestre, pero que non eran escudos reais, todos foran invencións do alumno. Enterado o profesor, alporizouse e quixo castigalo, mais mudou de opinión cando un irmán maior de Álvaro convenceuno de que aquello non era máis ca un exemplo do espíritu emprendendor e creativo que el mesmo lles fomentaba.



Benito Prieto dáballes clases de balde polas noites ós obreiros e artesáns da bisbarra, conseguindoel mesmo as pedras ou materiais necesarios para iso.