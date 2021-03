El Progreso 02/03/2021

EN LOS BAILES del Centro Gallego de La Habana, Aurora Latas Lafuente (Lugo, 1890) conoce al pontevedrés Claudio Bouzón y el 23 de septiembre de 1919, en compañía de otros gallegos, crean la Sociedad Artística Gallega, que aún existe.



Tras largo noviazgo, la unión artística acaba en unión matrimonial, al tiempo que Claudio se afilia al recién creado Partido Comunista de Cuba y a la Liga Antiimperialista.



Con motivo de la visita del presidente norteamericano Calvin Coolidge, que va a participar en la VI Conferencia Panamericana, el PCC organiza una campaña de protesta y Claudio recibe el encargo de repartir el manifiesto que escribe el poeta Rubén Martínez Villena, y pegar unos carteles contra Machado.



La noche del sábado 14 de enero, el marido de Aurora, el emigrante ruso Noske Yalob y otros dos son detenidos. Los cuatro son interrogados y torturados, antes de trasladarlos a la cárcel de la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña.



Luego, el sargento Duque mata a Claudio y a Yalob a golpes con barra de hierro, para embarcar los cadáveres y arrojarlos al mar. Quieren que los tiburones no dejen rastro de ellos.



Aurora trata de contratar a un abogado, pero no encuentra a nadie dispuesto a llevar su caso por el terror que les inspira Machado.



Así llegamos al 5 de marzo, cuando el pescador Ángel Prado Pérez se presenta en la Capitanía del Puerto para relatar un macabro suceso. Ha pescado un tiburón que en su estómago contiene un brazo humano y un gato.



Cuando Aurora lo lee en el periódico, siente el pálpito de que es el de Claudio. El 9 de marzo la mujer se presenta ante el juez y le solicita examinar el miembro y la ropa. Es un trago amargo, pero necesita salir de dudas.



En el cementerio de Colón, observa el brazo que ha iniciado la putrefacción y restos de una camisa que le suena familiar. Un gemelo se lo certifica. Es el de su marido.



Una vez identificado se le permite el enterramiento del brazo e imponer a su hija recién nacida el apellido de Claudio, un trámite para el que Aurora tendría dificultades al no estar el padre delante, ni obrar en su poder un certificado de defunción.



Aurora y Rosa viven unos años más en Cuba, pero iniciada la década de los treinta vuelven a Galicia, donde ha permanecido su familia, entre ellos, su madre, Antonia Lafuente; su hermano Manuel, peluquero, casado con Esperanza Puebla Pumariño, hermana de José María, el director e impresor de Las Riberas del Eo, en Ribadeo; y sus sobrinos, Lolita y Manuel.



La mujer se instala en Lugo para vivir con su madre y sus dos hijas. Cinco años después, en 1933, La Voz de Madrid recuerda el caso, pero dice que la familia Bouzón-Latas es coruñesa, un detalle que incomoda sobremanera a Aurora, por lo que escribe una carta al director:



“En el periódico del domingo día 15 (enero 1933), he leído un escrito refiriéndose a lo de un obrero español en Cuba, en el que decía que su señora estaría en La Coruña. Le pido encarecidamente que tenga en cuenta que la viuda del español Claudio Bouzón, que fue asesinado por el presidente Machado en Cuba, reside en España, sí; pero en su tierra natal que es Lugo, no La Coruña. (…) Si ustedes me necesitan para alguna cosa, estoy en la calle de San Froilán, 19 (Lugo), y me llamo Aurora Latas”.



Para contradecir el lucensismo tan reivindicado por su madre, su hija Rosa Purificación fallece en A Coruña el 11 de abril de 2012, a los 84 años de edad. Es enterrada en el cementerio de Santa Cecilia de Feáns.