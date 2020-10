El Progreso 28/09/2020

CUANDO ENTRA A formar parte del Ayuntamiento surgido de las elecciones de 1936, Arcadio Romero Boelle (Lugo, 1908), concejal de Izquierda Republicana, tiene 28 años y la cabeza llena de nuevas estampas gallegas. No se imagina que será movilizado y que los tres años siguientes los pasará pegando tiros.



La primera preocupación de Arcadio como gestor de aquel ayuntamiento de breve recorrido es la propia de un alma artística, pues toma la palabra para solicitar que se acuerde la motorización de los coches fúnebres, con el fin de evitar el espectáculo “que se dio hace días, al haber necesidad de llevar a hombros el féretro, por negarse los caballos a seguir adelante”.



El alcalde lo ve oportuno, porque en todo caso habría que comprar nuevos caballos, de lo viejos y astrosos que están. También su hermana Ada, casada con el militar Sánchez Felpeto, tiene los mismos sentimientos y será la fundadora de la sociedad de Animales y Plantas de A Coruña, que dirige hasta trasladarse a Madrid en 1956.



Otra de sus hermanas, Celina, se ha casado en 1934 con el alemán Rudolf von Drechsel, barón auf Deflstetten. Él lo hará con Marianela Quiroga y Quiroga, hija del diputado Luis Quiroga Espín y de Gertrudis Quiroga Vázquez Queipo, es decir, miembro de los Quirogas moretistas de Puebla.



En estos años anteriores a la guerra, el artista Romero Boelle había hecho Yunque con Fole y Lamas, y sus primeros linóleos. Es autor de una estampa festiva para promocionar el San Froilán de 1930 en el reverso de las cartas por encargo del ayuntamiento y en 1935 participa en el llamado Primer salón de Otoño con una fotografía que titula Crecida del Miño.



Con El Progreso va a desarrollar una fructífera colaboración en aras a aportar elementos gráficos en una época donde todavía era difícil obtenerlos. Ilustrará los artículos de Luis Manteiga con alguno de sus linóleos _ linóleum, en exacta denominación _, y su mano se dejará ver en adornos y secciones sin firma.



En 1943 muestra en la Diputación la serie que le ha dado más fama y por la que es más reconocido, Estampas Gallegas. Pimentel, Fole y Glicerio Albarrán, entre otros, se deshacen en elogios: “Preocupación por nuestro pasado, por las viejas piedras, las casas polvorientas, o las mujerucas, testimonio aun vivo de lo que fue”.



Había creado estilo y allí estaban Porta Miñá, Rúa d'o Miño, Rinconada d'o Miño, Pórtico d'o Norte, Rúa d'a Tinería, Carril d'os Loureiros o el Portazgo de Portomarín para certificarlo.



En junio de 1947 se celebra una muestra de pintores lucenses en el Círculo, que se presenta como la primera colectiva de todos ellos. Son ochenta cuadros de Fierros, Corredoyra, Minguillón, Castro Gil, Suárez Couto, Saturno Lois, Insua Bermúdez y él, acompañados de conferenciantes de prestigio nacional, como Lafuente Ferrari, Camón Aznar, Castro Arines, Lorenzo López Sancho y Gamallo Fierros, un plantel como no se ha vuelto a ver reunido en Lugo. La portada del catálogo es suya.



En noviembre de 1954 expone en el Méndez Núñez y en Vigo sus versiones de los grandes maestros de la pintura. Y en 1956, cuando se dirigía a Riazor para asistir a un Deportivo-Real Madrid en compañía de Antón Figueroa, su mujer Adela Panisse y el doctor Arias Vázquez, sufren un accidente en la curva del Batán de San Pedro de Nós contra un camión y fallece.



Era apoderado de Tabacalera, S. A. En El Progreso se comentará su muerte al lado de otras dos cercanas en el tiempo, las de Luis Pimentel y Arnaldo Moyer.