El Progreso 15/112/2020

NO FUE UN niño prodigio, pero sí un escritor precoz. Desde sus trece años se pueden leer trabajos de Arcadio López Casanova (Lugo, 1942) en muy diversas direcciones.



De él y de Marina Mayoral se dice que los pone en el disparadero literario su profesor Luis Quintela Ferreiro, que agrupa a los jóvenes escritores en la revista colegial Escritos, donde se foguean en el oficio. También están Neira Torviso y Pena Trapero.



Incapaces de abarcar la vida de Arcadio, nos fijaremos en esos primeros años, que son los más desconocidos, como es su primer título, Tío Mingos. Cuentos de Galicia, (Imprenta Palacios, 1958).



Ese año ya interviene en un acto académico con un canto a la vocación misionera e inicia sus colaboraciones en El Progreso y Radio Lugo. En la emisora habla de deportes y en el diario publica entrevistas, reportajes y artículos sobre S. Tomás, Juan R. Jiménez, o un tema muy querido, la unión España-Portugal.



En la radio inicia una campaña solicitando la medalla al mérito deportivo para Dardo, o sea, Francisco Rivera Manso. Al mismo tiempo participa en certámenes literarios y obtiene una mención de honor en el IX de la Delegación de Información y T. por su poema Hostia.



En la velada correspondiente, inmediata a la muerte de Pimentel, participa el grupo infantil de danzas Bazar, de la Sección Femenina, integrado entre otros niños, por Cheché Alonso Páramo, Merceditas Rueda, María Teresa L. Casanova, Yolanda y Joaquín Pedrosa Nogueira, Marimar Varela Suanzes y Mosé Pardo-Gil. En el recital poético interviene con García Rosales y Manuel María.



Dice que su primer lector y su mejor crítico es su hermano José Manuel, bastante más joven que él, pero al que tiene en la mayor consideración.



Con sus 17 años a cuestas llega a Santiago para estudiar Filosofía. Allí recibe el título de “nuestro poeta más adolescente”. Gana los Juegos Florales de Betanzos, Marín, Pontevedra y el del Corpus de Lugo, a los que pronto se sumarán el Universitario de Santiago y los nacionales de castellano y gallego, primer y segundo premio.



Surge el contencioso del idioma, pero Arcadio tiene claro que no ve necesidad de enfrentamientos: “Escribo en las dos lenguas. No me perdonaría apartarme de una de ellas”.



Se multiplican los recitales, casi siempre con Mayoral, Carro, Iriarte, Ricoy y Lorenzo. Escribe mucho. Pronto acabará Hombre último y Orestes, su incursión en el teatro que será leída y representada en Santiago y Barcelona.



El estreno se espera como un gran acontecimiento. Corre a cargo del TEU de Filosofía dirigido por Lolita Ferro y con Teresa García-Sabell entre las actrices.



En el público hay pesos pesados, como Otero Pedrayo, Méndez Ferrín y Manuel Rabanal, que la reciben con los brazos abiertos en la prensa.



Y es que Arcadio y los del nuevo grupo Gárgola participan de una Compostela clásica que tiene los días contados. Él y Marina hacen tertulia en torno a la mesa camilla de Ramón Piñeiro, donde cada día hay alguna sopresa: Fole, Casares, Paco Martín, Beiras, o el propio García-Sabell.



A veces la tertulia se traslada al domicilio de Isidro Conde Botas y su mujer Mercedes Pintos y en él conoce a Aquilino Iglesia Alvariño y a Pura Vázquez, que acaba de llegar a Santiago.



Pasa unos días en Lugo y entonces quien lo entrevista es otro joven colaborador de El Progreso, Fernando Ónega.



Pronto llegarán los libros por los que hoy es reconocido entre los mejores poetas actuales.