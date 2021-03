El Progreso 09/03/2021

LOS ASTRUD GRABAN una canción que parece inspirada en Antonio Rosón Pérez (Becerreá, 1911). Se titula Hay un hombre en España que lo hace todo. Les recomiendo que la escuchen. Es divertidísima.



Nos negamos a reproducir la lista de motivos que relacionan la cancioncilla con Rosón. Basta saber que pasan de la veintena los cargos ocupados por él sin contar otros cometidos que doblan ese número. De lo contrario nos quedaríamos sin espacio.



Nos centraremos en el episodio más amargo de su vida, el panfleto de 1977 que acusa a la familia de tener las manos manchadas de sangre, convertido en reportaje de Interviú firmado ahora por el periodista canario José Luis Morales, en cuyo currículum se destaca que es el profesional “más represaliado de toda Europa”.



Vaya por delante que mis relaciones personales con Rosón no fueron buenas, salvo en su recta final, cuando por diversos motivos cenábamos solos en Casa Camilo de Santiago y juntamos las mesas dos o tres noches. Allí llegamos a la conclusión de que él había sido el político más poderoso de la provincia y yo era director de su periódico.



Lo de Interviú ocurre unos ocho años antes y es una bomba, en consonancia con las reales que otros utilizan para escribir a diario las primeras planas. Ésta retumba como las de verdad, especialmente en Galicia, porque pese al parón inicial, circularán las fotocopias como en la edad de oro de las sátiras contra los validos.



El 6 de mayo de 1978, Rosón convoca a la prensa en el Hostal para decirles que los muertos que Morales le lanza “no son míos”, e incluso alguno “me saluda hoy con un ´Buenos días, don Antonio´”.



Los resucitados son Octavio García Fernández, Antonio Bao, Enrique Rodríguez, Nicasio Rodríguez, Benjamín de Balderada, José Arrojo Otero... Mal pinta el reportaje.



“No he sentido la tentación de dimitir como presidente de la Xunta de Galicia, porque me siento limpio”, dice contundente.



El acto tiene un prólogo simbólico, porque Rosón se encuentra en la cafetería del Hostal con el dirigente del PC, Santiago Álvarez y charlan como viejos amigos. Aquello está plagado de fotógrafos que tratan de conseguir la imagen del día, pero Álvarez, autoritario, se lo impide. Es increíble, pero no hay foto del encuentro. Mal pinta la libertad de expresión.



Está presente Morales y Rosón le invita a marcharse. Lo hace, pero dice que no se retracta y que aquello va contra la mentada libertad. Pues sí que.



Rosón explica que Interviú se niega a concederle la réplica y se ganan el trato. El de El País también protesta. Cosas de la época.



El convocante invoca su legítima defensa contra las injurias del panfleto y relata las peripecias cerca de Asensio para la retirada del reportaje, su levantamiento por parte del director y la posterior siembra de fotocopias. “Se llega a decir que un Rosón ha pagado 50 millones para evitarlo”, como “acusatio manifesta”.



Ahora, abril de 1978, vuelve a publicarse. Lo denuncian y la revista se secuestra. Aparece una nueva edición. La de “Por Rosones”. Segundo secuestro. Mienten, dice el presidente.



Niega ser el defensor de Pepe Benito Pardo en 1936, ni haber participado en lo que se le achaca, muy al contrario, defiende a centenares de acusados por el régimen. “Yo fui buscado por todo tipo de marxistas para que llevase su defensa”. Explica sus movimientos durante la guerra y pide la absolución.



Ya no se discute si las acusaciones son o no verdad _ que a la vista quedan sus graves mentiras _ sino si habían causado o no el daño apetecido.