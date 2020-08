El Progreso 18/08/2020



HICE CON ÉL dos cosas para televisión, O ladrón de reliquias y Herexes. Vivía ya sus últimos años, pero transpiraba profesionalidad y pasión por actuar. Tanto de ladrón como de sumo sacerdote estuvo magnífico. “A ver cuándo preparamos otra cosilla”, me decía después. No pudo ser.



Antonio Penedo Pérez (Lugo, 1931), hijo de Antonio Penedo Gómez y de Herminia Pérez Varela, estudia Derecho, pero todo Lugo lo recuerda como Creón en Antígona, como Gran Espetón en el Entierro de la Sardina, o debajo de los más extraordinarios disfraces con los que durante años gana los concursos de Carnaval en el Círculo das Artes, o allá donde se presenta.



Son los rescoldos de una carrera de actor frustrada cuando ya se ha encarrilado hacia altas miras. El 15 de junio de 1961, el vespertino madrileño Pueblo, subdirigido por el periodista lucense Carlos Castro Losada cuando vive uno de los momentos de mayor tirada con Emilio Romero a la cabeza, publica en primera página que el actor Antonio Penedo está a punto de firmar un fabuloso contrato, y otros que lo involucran en proyectos musicales. Aquello revoluciona a la ciudad.



Otro Antonio y otro lucense, el periodista Domínguez Olano, está en el ajo de la cuestión y gracia a él los españoles leen que Penedo es un actor teatral que escribe y canta. “Nunca se había decidido a tomar en serio el teatro pero últimamente obtuvo el permiso de su familia para venir a Madrid y orientar su vida en este género del arte”.



La información de Olano señala también que su familia le ha concedido un margen de confianza. En ese tiempo Antonio hace amistad con Alberto de Paz y Mateos, un abogado de Ponferrada, hijo del presidente de la Audiencia de A Coruña. Desde el fin de la guerra Alberto vive en Venezuela, donde es uno de los principales directores de teatro y televisión del país. De hecho, a su muerte en 1967 se construye un teatro en Caracas que hoy lleva su nombre.



En este viaje a España, después de haber trabajado en Norteamérica para la NBC y la Warner Bross, tiene como objetivo realizar varios montajes con obras de Valle Inclán y Lorca. La familia de este último ya le ha dado permiso y en su horizonte están La dama boba, La casa de Bernarda Alba, Yerma, La zapatera prodigiosa y Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín.



Alberto de Paz le ofrece a Penedo un puesto principal en su compañía, pero este duda, porque está comprometido con el Español, uno de los teatros nacionales, para la próxima temporada.



También entra en contacto con Ruth Roman, la actriz norteamericana de Extraños en un tren (Hitchcock), que viaja a España acompañada de Pere Portabella, el productor de Films 59, que acaba de hacer Viridiana de Buñuel.



Portabella le ofrece un papel en su próxima película, pero Penedo antepone el teatro y el catalán comienza a tener problemas por el escándalo de Viridiana en Cannes.



Por si fuera poco, en esos mismos días, a Penedo lo tienta Nini Montián para presentarlo como cantante en la sala de fiestas Florida. Al parecer, la Montian lo escucha cuando a petición de unos amigos se arranca casi de espontáneo en la sala donde actúan Los Rivero. El lucense conquista a los presentes, que le piden bises y convencen a la artista.



El éxito asoma por todas partes, pues Alfredo Mañas, el autor de La Feria de Cuernicabra, lo quiere para el papel de molinero en el estreno de Barcelona, pero de repente todo se viene abajo y Antonio es reclamado desde Lugo, donde no abandona las tablas, pero no es lo mismo.