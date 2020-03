El Progreso 09/03/2020

EL CANTANTE ANTONIO Molina cumpliría hoy 92 años. Mucho más joven es otro artista que se hace llamar Juanito Molina y que centra toda su carrera en imitar a su ídolo, hasta en los rizos del pelo.



El 20 de julio de 1962, en pleno ferragosto capitalino, se anuncia en el Gran Teatro el espectáculo Fiesta española con sabor andaluz. Lo encabeza Juanito Molina con un elenco de dos docenas de artistas y músicos dirigidos por Ignacio Romaní Naranjo.



Hernández, que firma la crónica de El Progreso, dice que los lucenses aplauden a rabiar porque Juanito Molina se tiene por paisano y en la ciudad nace como cantante frente a los micrófonos de Radio Lugo el año 1950.



Había salido de la ciudad con catorce años. “Llevaba una gran ilusión de triunfar en el cante y treinta y siete pesetas en el bolsillo”.

Él se llama en realidad Antonio González Junco (Ourense, 1941) y llega a Lugo con cuatro años junto a sus padres, que siguen siendo vecinos de las murallas cuando Juanito Molina regresa para actuar a los 21 años, convertido en un profesional de la copla, aunque sea como imitador de la estrella.



En este punto mantiene una estrategia difícil de digerir, pues habiendo adoptado el nombre de Juanito Molina, declarándose fan de Antonio, dejándose rizos por todo su cabello, cantando como él... Afirma: “mi estilo se parece, desde luego, al de Antonio Molina, pero no trato de imitarlo. Mis condiciones artísticas son personales y yo procuro buscar un estilo nuevo, original”. Disimular, lo disimula.



Cuando Ángel de la Vega le pregunta de dónde dice que es cuando actúa por el mundo adelante, él responde rotundo: “Gallego. Es lo primero que digo, dejándolo bien sentado, pues estoy muy orgulloso de ser gallego. En todas las entrevistas que me han hecho yo siempre he dicho que soy de Lugo.” A excepción de Ourense, suponemos.



Precisamente después de Lugo tiene previsto actuar ese año allí, en A Coruña, Santander, Bilbao y San Sebastián. Otro de sus espectáculos se llamó Competición de estrellas.



Aunque hace alguna salida al extranjero _ Italia e Inglaterra _, la mayoría de sus actuaciones posteriores tienen lugar en locales de las cercanías de Barcelona, como el Selecto, de Gracia y el Versalles; también en Levante y Andalucía.



Entonces graba cuatro singles en una filial de Odeon llamada Regal, que también es el sello de Antonio Molina. La salida de su disco Estudiantina Toledana coincide con el de Antonio, Manuela la Soleares, lo que disgusta a algunos aficionados, que no entienden cómo el mismo sello promociona a los dos al mismo tiempo. De hecho, Juanito se anuncia como “la auténtica copia”.



También se le recuerda en un cine de Nou Barris llamado El Barco, donde canta después de que se proyecte la película Malagueña, de Antonio Molina, con Lolita Sevilla y Antonio Ozores.



Tras actuar en Lugo el año 1962, Gallego Tato escribe que ha cambiado su nombre artístico por el de Antonio Junco, pero fue una breve temporada, porque todas sus grabaciones posteriores se realizan como Juanito Molina.



Además de las citadas, hablamos de Mi jaca revoltosa, Morita de Alá, el LP “Juanito Molina” y un tardío CD “Juanito y Antonio Molina: mano a mano”, de 2002, que tuvo que ser muy satisfactorio para el cantante lucense, aunque Antonio había fallecido diez años antes.



Lo edita Mayofon, de Santiago de la Ribera (Murcia). De Antonio se incluyen, por ejemplo, Remordimiento, La hija de Juan Simón y Los cachetes de su cara. De Juanito, Tengo el corazón cansío, Con rumbo perdío y Mi copla cancionera.