El Progreso 05/08/2021



EN SEPTIEMBRE DE 1941 la prensa informa que por haber satisfecho totalmente la sanción económica impuesta por responsabilidades políticas, recobra la libre disposición de sus propiedades, Aníbal Otero Álvarez (Ribeira de Piquín, 1911). La nota se refiere a sus tierras de Barcia en San Xurxo de Piquín.



¿De qué responsabilidades se habla? Exactamente, ninguna. ¿Entonces? Aníbal es hijo de un militar presente en la guerra de Cuba, tiene 30 años y estudia Filosofía y Letras, a falta de Hebreo para acabar, aunque ya colabora con Américo Castro, Menéndez Pidal y Navarro Tomás.



Decidido a ser filólogo, los dos últimos cuentan con él como encuestador para la realización del ambicioso Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Tras recorrer A Fonsagrada y Os Oscos, se fijan 527 lugares para encuestar y se establecen tres equipos. Uno de ellos estará formado por él y el portugués Rodrigo de Sâ Nogueira, que es sustituido por su colega Armando Nobre de Gusmâo. Los dos se encargarán de 181 de esos puntos, localizados en el norte de la península.



Cuando finalizan su trabajo en Galicia, se trasladan a Portugal donde su actitud levanta sospechas. Se desplaza de un lugar a otro, interroga a los campesinos y realiza constantes anotaciones mediante unos signos ininteligibles a juicio de la Guarda Nacional de Oliveira Salazar.



Aníbal es detenido en julio del 36 en Valença do Minho y es acusado de espionaje a favor de la República. Tal día como hoy, 5 de agosto de 1936, es entregado en Tui a las autoridades españolas, que lo mantendrán cinco años en las cárceles de San Simón Tui, Vigo, Burgos y Figueirido. A todo ello hay que añadir una inicial condena a muerte porque se desconoce el código fonético de sus anotaciones. Durante ese tiempo escribe una novela que permanece inédita, “Daidiña”. También es autor de otra de carácter autobiográfico, “Esmoriz”, que se publica póstuma.



De nada sirve la intervención de Menéndez Pidal, Rafael Lapesa y el canónigo Xesús Carro García. Tampoco valdrán en su proceso las cartas enviadas por Tomás Navarro con asuntos referentes al ALPI, que exhibe su madre para demostrar que no es espía.



Xesús Alonso Montero, que mantuvo su interés por Otero a lo largo de los años, es autor de un libro esclarecedor sobre el personaje.



Para ser fieles a lo ocurrido es necesario incorporar a la historia la participación de un grupo de españoles que en Valença comparten hotel con Aníbal y que lo acusan ante la GN de ser comunista y de no estar en contra del asesinato de Calvo Sotelo.



El hecho de que use un coche oficial de la República, una carta remitida por Sánchez-Albornoz y otra dirigida a su madre en la que le confiesa su intención de permanecer en Portugal mientras no se confirme el triunfo del Gobierno, tampoco le ayudan a evitar que sea acusado de rebelión militar.



Rehabilitado en sus propiedades regresa a Barcia y se dedica a la agricultura, aunque no abandona el Atlas, ni su labor como filólogo, aunque él solo se considera dialectólogo.



Se casa con su prima hermana Asunción Álvarez y tienen un hijo, Horocel, nacido con espina bífida, que le reprocha su matrimonio como causa de la enfermedad. Es elegido académico de la Galega, pero no llega a redactar el discurso de ingreso, abatido por la mala suerte que se ha cebado en él. El colmo ocurre el 4 de enero de 1965, cuando se le organiza un homenaje en Lugo y es suspendido por culpa de una nevada. Muere en 1974.