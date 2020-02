El Progreso 26/02/20

LA SUYA TUVO que ser una auténtica vida de película cuyo justo trazado está por escribir. Las pistas sobre Ángel López (Lugo 1902) que hemos encontrado son las briznas que deben animar a investigaciones más profundas que descubran las andanzas de este lucense fallecido en el Queens General Hospital de Nueva York el 13 de julio de 1968 tras haber sufrido un ataque al corazón cumplidos sus 66 años de vida.



En la noticia de su muerte el corresponsal de la agencia Efe en Nueva York destaca únicamente que era “copropietario del famoso club nocturno neoyorquino Chateau Madrid”, aunque al lector le interesaría saber en ese momento varios detalles más.



Ángel, al que otras informaciones citan como Angelo, llega a los Estados Unidos el año 1919 con 17 de edad. Hay que suponerlo en trabajos de poca monta mientras se hace con la ciudad y con el idioma, pero pronto se decanta hacia la rama de la hostelería. Luego hay unos años de silencio, y finalmente lo vemos al frente del club Havana Madrid en el 1650 Broadway (calle 51), que cierra sus puertas entre 1951 y el arranque de 1952.



En esa época abre el establecimiento que la dará mayor fama, conocido por todo el artisteo español y frecuentado por no pocos famosos de Nueva York, el Chateau Madrid, que se instala en la calle 48 y Avenida Lexington.



El nombre es heredero de otros dos establecimientos míticos, el de París, que sirvió de escenario al glamour parisino de las dos primeras décadas del siglo, y el Chateau Madrid de La Habana, que brilló en las noches de la capital caribeña desde que el promotor Fausto Campuzano abre sus puertas el año 1928 en la carretera de Arroyo Arenas, en Guanajay. Es un salón-jardín para 800 personas al estilo del cabaret Tropicana, con cena, baile y espectáculo. Tras una década convocando a la alta sociedad cubana, se cierra para ser reabierto en 1939, pero ya en manos de Albert Bouchet, el creador del teatro-restaurant en New York, y del espectáculo Villa Venice en Chicago y en Miami Beach.



El reto que tiene ante sí este tercer Chateau Madrid es grande. Del parisino se dice que a los corresponsales de prensa les basta acercarse a él para llenar cada día sus crónicas. Los comentaristas de moda se ponen al día de las nuevas tendencias echando un ojo a las damas que acuden.



Wenceslao Fernández Flórez se refiere a él en sus artículos como el centro social de París y en suma se hace merecedor del lugar más animado de la ciudad antes de la guerra y después de ella. Allí entrevista Ortiz Echagüe a Ramón Franco y éste le anuncia que dará la vuelta al mundo en septiembre de 1926.



El de La Habana hereda su glamour y el de Nueva York se convertirá en el polo de atracción de cuanto artista español llega a la gran manzana e incluso servirá de estudio de grabación para varios discos que llevan en portada el nombre del lugar como timbre de gloria musical. Son los casos de Aldemaro, Alfredo Sadel _ récord de catorce semanas en cartel _, el puertorriqueño Tony Moro y otros.



De los españoles, todos los folklóricos de los 50/60 pasan por el Chateau Madrid de Ángel López. Cuando termina su contrato el bailarín español Rafael de Córdoba, debuta Nati Mistral. Y así sucesivamente se reparten el año unos y otros.



Cristina Heeren (Nueva York 1943), mecenas del flamenco, es una incondicional cliente que no se pierde una actuación para perfeccionar el oído, según decía. Tal es la cantidad de artistas flamencos que acuden al Chateau Madrid que pronto se le denomina tablao sin que nadie lo bautice como tal.



Pilar López, La Chunga, Carmen Amaya, _ también Goyo Reyes y Pepita Ortega, separados de su grupo _, Lola Flores, José el Greco, Pedrito Rico... En Nueva York tienen un escenario que visitar y si reciben algún premio, como fue el caso de Nati Mistral por parte de la Asociación de periodistas norteamericanos-hispanos de Nueva York, el acto de entrega se celebra en la sala de fiestas española por antonomasia.



El Real Madrid, cuando acude a la ciudad para jugar un amistoso con el N.Y. Generals cena en el local de Ángel López, después de haber ganado 1-4 a los locales. Lo cuenta Gilera, que también estuvo en el Chateau. Pero alejados de la influencia española, el restaurante es elegido para eventos más neoyorkinos, como fue la entrega de una distinción de la Organización de Mujeres Feministas a la actriz Angie Dickinson por su labor en La mujer policía, como muestra de los estereotipos que se rompen en la serie.



Quizás el momento de mayor auge del Chateau Madrid lo marca la agencia de viajes madrileña Solymar, cuando ofrece en un mismo paquete diez días de estancia en Nueva York, alojados en el Hotel Commodore de 1ª categoría con TV y aire acondicionado, visita a la ciudad (Bajo Manhattan), excursiones opcionales a Alto Manhattan, a las Naciones Unidas, al Nueva York iluminado y cena en el Chateau Madrid, Washington (dos días), academia militar de West-Point, Bear Mountain y cataratas del Niágara, por 19.970 pesetas, “o si lo prefiere por 948 pesetas al mes”. Aún no estábamos para tirar cohetes.



Ya en los noventa, la crítica musical española se vanagloria de que ya pasaron al baúl de los recuerdos los tiempos de “folclore deprimente, de españoles que sólo podían triunfar en el viejo Chateau Madrid, de Nueva York. Hoy son sólo los grandes escenarios de los cincuenta estados los que nos acogen, y el público, entusiasmado, sigue jaleando el consabido pero emocionado ¡Ole!” Pues estupendo.



Hay otra cara de Ángel López, tan desconocida como la anterior, que lo sitúa en el mundo del boxeo y en estrecho contacto con la mafia de ese deporte. Fue manager del Kid Gavilán, el cubano Gerardo González, que llegaría a ser campeón del mundo del peso welter, y en alguna fuente lo citan también como agente de Kid Chocolate, otro famoso boxeador de la época.



En algunas de las historias del boxeo norteamericano se le relaciona con combates amañados en la última época de Kid Gavilán y en concreto en el pago de 50.000 dólares en el enfrentamiento con Ray Arcel. En todo caso, ésas son las lagunas que la actual biografía de Angelo López mantiene sin cubrir.