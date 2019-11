El Progreso 12/11/19

DURANTE UNAS SEMANAS de 1906, el maestro lucense Ángel González Fernández (Lugo, 1885), es un personaje popular en toda España. En él se hace realidad el dicho: Pasar más hambre que un maestro de escuela.



Al conocer la historia de Ángel, los lectores se agrupan en tres bandos. Hay quienes lo consideran un genio; otros, un tonto; y unos terceros, un caradura. Ésta es su historia.



Ángel, como decimos, es maestro de escuela y vive en Lugo, donde ha nacido en el seno de una familia de posibles, pues su padre es contratista de obra pública. Sin embargo, la relación con su progenitor es mala tirando a pésima. En el pecho del joven anidan ansias de aventuras y uniendo lo uno con lo otro, tras una discusión se larga a vivirlas con el dinero que logra reunir, 15 duros.



En su primer destino, que es Bilbao, se queda sin blanca, y eso que no permanece allí más de dos días. Con la calderilla se muda a San Sebastián, donde su situación se agrava hasta conocer las puñaladas del hambre. Abandona Donostia hacia el este. Piensa en Francia, piensa en estofados.



Cuando cruza Rentería, un cabo municipal le reclama la documentación y Ángel ve en aquel hombre la salvación para su vacío estomacal. “Soy el autor del crimen de la plaza del Matute”, le confiesa a las primeras de cambio. El guardia abre los ojos más allá del horizonte y lo detiene. El crimen citado se comete en Madrid el 12 de noviembre de 1902 y está pendiente de resolver. Ángel ha leído lo suficiente como para calcetar detalles que lo conviertan en sospechoso.



El fin es manifiesto: comer. Las primeras informaciones sobre la detención dicen que el cabo de miqueletes de Rentería detiene a un sospechoso que hace tiempo trabajaba en una fábrica de aquella localidad, pero que determinadas confidencias lo hacen autor de un crimen importante. Ángel dice llamarse Enrique Pérez y Pérez y declara que pensaba presentarse al saber que por su culpa pena un inocente. Lo pensaba, pero si estamos en 1906 y el crimen sucede en 1902, las cuentas dicen que lleva cuatro años pensándoselo.



_ ¿Se ratifica usted en que es el asesino del cochero de la plaza del Matute?



_ Sí señor, ya lo he dicho... Ahora háganme el favor de traerme la cena.



Ángel, alias Enrique, es trasladado en julio a Madrid. El director de la cárcel y padre del fundador de la Legión, José Millán Astray, duda que se trate de ningún criminal y al verlo lo califica de “infeliz rapaciño”. El ojo clínico de Millán Astray se confirma en el Gabinete Antropométrico de la cárcel, donde el detenido inicia su rectificación:



_ Me llamo Ángel González, y ya explicaré al juez los motivos que me han obligado a dar otro nombre.



Beneyto, el juez de instrucción, procede a ampliar la indagatoria.



_ ¿Conque usted es...?



_ ¡Yo qué he de ser!



_ Pero, hombre, ¿por qué ha hecho usted esa barbaridad?



_ Por un miserable plato de garbanzos, un panecillo duro y un poco de tocino. ¡No daban más, señor juez!



Beneyto lo pone en libertad y Ángel protesta. No hay derecho. Ahora que comía caliente.



Nada más se sabe de la vida de este hombre. Si alguien es capaz de añadir información, será muy bien recibida.



En 1906, Ángel es protagonista de artículos, chistes y chascarrillos. En éste, titulado La odisea de un hambriento, se cuenta con gracia su peripecia:



“El viaje lo realizó a semejanza del que efectuara otro paisano suyo, que cuando llegó a Madrid le preguntaban:



_ ¡Pobrecillo! ¿Habrá usted venido pidiendo?



Y dicen que contesta:



_ ¡No! ¡Que iba a venir dando!”