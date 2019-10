Ángel Carro Crespo

El Progreso 07/10/2019

EL SÉPTIMO HIJO de don Manuel Basilio Carro Crespo, de nombre Ángel (Lugo, 1894) y de iguales apellidos que su padre, por haberse casado éste con Josefa Crespo, lo fue todo en esta ciudad, menos alcalde, y eso por muy poco, pues hizo de primer teniente de alcalde con varios de ellos.



Preside el Círculo, la Gimnástica, la Cámara de Comercio y una sociedad que se llamó Estadio Lucense S.A., con los fines que se pueden ustedes imaginar. También vicepreside la Diputación y figura en otras iniciativas ciudadanas por el camino que su padre, acreditado comerciante, le había mostrado.

Su etapa al frente del Círculo durante la guerra se recuerda siempre por la función que la sociedad realiza como hospital de sangre.



Además de Lugo, su recuerdo se encuentra fuertemente guarecido en la historia de Avilés, donde desarrolla una gran labor humanitaria y deportiva, y en Baralla, cuando todavía era Neira de Jusá, o de Rey. Al municipio, a la Torre de Basille y a los Pardo de Vera se liga vía matrimonial a través de la familia Díaz Moreno.



No obstante, el principal bastión del personaje en cuanto a memoria se refiere, va unido al del estadio futbolístico de Lugo, cuyo nombre se parece mucho al suyo.



Repasando papelotes para escribir este cromo del álbum, tropiezo con una joya toponímica que existe hoy en la ciudad, de la cual no tenía ni idea, como creo que será así en el común de los lucenses que por allí no vivan. Se llama Carril dos Miñóns y arranca de la calle Reverendo Xosé Fernández, ya saben, el tío de Manuel María.



Esa denominación hace referencia al antiguo barrio de los Miñones, que por allí se extendía y que a su vez sirve para bautizar el primitivo campo de fútbol, construido gracias a las donaciones de don Ángel e inaugurado el 7 de octubre de 1945, Domingo das Mozas en el calendario froilano, con él en el palco y con un 5-0 en el marcador a favor de la Gimnástica y en contra del Galicia de Ferrol. Se habían disputado tres jornadas de la Tercera División y éstos son los dos primeros puntos de la Gimnástica.



El de Los Miñones no podía arrancar con mejor pie, aunque en ese preciso momento era más habitual referirse a él como Estadio Lucense, en conexión con la sociedad que lo crea, aunque la denominación suena ampulosa por los cuatro costados.



Precisamente Pelúdez está presente en el partido inaugural y él lo define como “un prado grande a medio facer”, que indudablemente es más impreciso, pero que se ajusta mejor a la realidad.



Finalizando los años cuarenta, Rivera Manso escribe en El Progreso para protestar contra los colegas de otros periódicos que hablan del estadio lucense _ volvemos a lo mismo _, llamándolo Campo de Fútbol de la Avenida de La Coruña, cuando lo suyo es citarlo simplemente como Campo de los Miñones y punto.



El caso es que la sociedad Estadio Lucense y Carro al frente del proyecto habían conseguido normalizar la actividad futbolística con un club que se crea como Deportivo Lugo y una directiva en la que curiosamente, no figura el señor Carro.



El campo de los Miñones da paso al de Carro Crespo, así llamado durante los últimos meses de vida del personaje, y posteriormente, al Ángel Carro, hoy Anxo Carro y a veces, Estadio do Miño. De Miñones al Miño.



Teniendo en cuenta que el verdadero nombre de Ghengis Kan era Temuyín; o que los hunos, el pueblo de Atila, eran en realidad los hiong-nu, ignoramos la auténtica trascendencia de estos juegos identitarios, su conveniencia o su prohibición.