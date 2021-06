El Progreso 06/06/2021



FEDERICA MONTSENY ESCRIBE en su nota necrológica que “todo lo que fue Carballeira lo fue por voluntad propia, leyendo y preparándose, incansablemente, como tantos miles de militantes nuestros, todos autodidactas”.



Montseny la publica en Espoir (8-IX-1963), la cabecera anarquista de Toulouse, donde dos meses antes fallece Ángel Carballeira Rego (Vilalba, 1907). En las líneas que le dedica al villalbés la primera mujer que fue ministra en España se reproduce el error que arrastran sus biografías, al menos la mitad de ellas, pues en unas se dice que el hijo de José Carballeira y María Ramona Rego, después de pasar los nueve primeros años de su vida en la parroquia de Lanzós, emigra en solitario a La Habana, y en otras, a la Argentina.



En unas, que tiene sus primeros contactos con las ideas anarquistas en Buenos Aires, y en otras, que tal encuentro no sucede hasta su regreso, los años treinta, en Barcelona. Otros errores hacen que se le cite como Rejo y no Rego.



No hagamos bola de todo ello y prosigamos, pues sí parece que el chiquillo, en un lugar u otro, fue tintorero, una actividad que le mina la salud y que acabará por ocasionarle una muerte temprana.



Esa salud que comienza a resentirse a los 21 años hace que regrese a España. El Ejército ya lo había reclamado en Lanzós para incorporarse a África, de modo que pasa a integrar la tercera compañía del Batallón de Barbastro núm 4, en Tetuán, desde donde solicita una madrina de guerra, es decir, una mujer que desee mantener correspondencia con él, sin que sepamos si su demanda tiene eco o no.



A continuación llega a Barcelona, y si no hacemos caso de Montseny, será aquí donde abrace el anarcosindicalismo y se integre en la sección de tintoreros de la CNT, dentro del barrio de Gracia.



Pertenece también a la FAI, dedicándose a la fabricación de bombas para la revolución del 34 y las huelgas alentadas esos meses, por lo que es detenido y se exilia diez meses en Béziers (Francia).



Durante la guerra forma parte de la 26 División de la Columna Durruti y en 1937 funda con otros cuatro militantes el periódico Alerta! en el ámbito de la organización Los Amigos de Durruti, cuya afinidad no es necesario resaltar.



Acabada la contienda pasa por varios campos de concentración franceses, hasta que en 1944, la policía lo entrega a los alemanes para que trabaje en la construcción de las fortificaciones del llamado Muro Atlántico, destinado a proteger la costa ante un posible desembarco, como el que finalmente se produce en Normandía.



Pero poco tiempo después, Ángel escapa del campamento de Mont de Marsan en compañía de Mariano Sorinas. Trabaja en la construcción y permanece ligado a las organizaciones anarquistas españolas en Francia. De hecho, en 1948 es delegado de la FAI en el plenario de Toulouse donde apoya las tesis de José Borras Cascarosa, enfrentado a las de Laureano Cerrada Santos. También en 1951 es elegido secretario de la CNT, responsable de la lucha antifranquista.



En esa época es uno de los pocos dirigentes que sospecha de Jacinto Guerrero Lucas, alias el Peque, identificándolo como un infiltrado, cuando ya había sido propuesto por varios sindicatos para ser secretario general en el exilio. Guerrero es el responsable de la detención de Granados, Delgado, Fernando Carballo y Stuart Christie.



Su pareja era la barcelonesa Eulalia Mombrio Prats, trabajadora de la seda y militante de la CNT del textil. Tuvieron tres hijos.