El Progreso 29/03/2022

EL PERSONAJE NO es ejemplar, pero es personaje. La vida de Andrés Vázquez Peña (Becerreá, 1851) se escribe a golpe de robos, extorsiones, asaltos a las casas de los curas rurales y quién sabe si delitos mayores.



El hombre, nacido en As Fontes, o Santiago de Nantín, se cree a medio camino entre Luis Candelas y Mamede Casanova; se dice protegido por la Virgen del Carmen, describe sus andanzas en versos y critica a los corruptos.



Dos veces ha sido detenido y las dos se ha fugado. En Becerreá se le teme porque jura matar a quienes declaren contra él. Su última fuga se produce en Sahagún, cuando es conducido en tren desde Lugo al penal de Ocaña, para cumplir allí una pena de ocho años. ¡Cómo se puede ser torpe conociendo al pájaro!



Semanas después se comenta en Baralla que han visto por allí a Andrés. Es decir, que ha vuelto a su provincia. Se sabe también que escribe otra carta al sacerdote don Julián. Le pide seis o siete mil pesetas, y le dice que solo así se librará de que lo mate. Incluso lo vigila cerca de su casa y come de sus cerezas, pero por miedo a ser visto, escapa hacia Sober con intención de pasar a Portugal.



Lo persigue el cabo de la Guardia civil José Copa, que lo localiza y detiene la tarde del 24 de junio en la casa de Dolores Castro, de Figueiroá (Sober). Dolores es una mujer de malos antecedentes a la que Andrés acude para cobrarle unos duros.



Cuando parece a buen recaudo, Andrés envía a El Norte de Galicia los versos en los que relata sus desventuras, un documento de excepcional interés en la criminalística lucense. Esta es una antología e la “Historia del tan nombrado en la villa de Becerreá Andrés Vázquez”, publicada el 17 de julio de 1901:



Día 8 de Diciembre / por ser día señalado / en Becerreá están diciendo / la iglesia nos han robado. / Padre mío San Antonio / padre mío San Antón / la puerta de la sacristía / se marchó al primer tirón. / Las alhajas que llevaron / fue el Cáliz y el Copón / y los ladrones han sido / Andrés y José Ramón. (…)



Al otro día me sacan / carretera de Nadela / todo el mundo me miraba / como si fuera una fiera. / Con objeto que no fuera / por Lugo tan conocido / me traen por la Alameda / y plaza de Santo Domingo. (...)



Día 22 de Agosto / día fatal para mi / que a la entrada de mi pueblo / yo mi libertad perdí. / Voy a decirles, señores / lo que en Becerreá he sufrido / con esposas y cordeles, / cepos, barras y grillos. / El día 3 por la mañana / se presentó el herrero/ a quitarle a Andrés la barra / que le habían puesto a fuego. / Los cordeles le quitaron / del cepo ya estaba fuera / y las esposas de las manos / a la carne se le pegan. / A poco rato llegaron / dos guardias con un sargento / y allí mismo lo ataron / dentro del mismo aposento. / Los presos de la prisión / todos estaban mirando / al ver al pobre de Andrés / cómo lo estaban atando. (...)



Ya nos vamos despidiendo / de Baralla y sus riberas / y ahora vamos a Lugo— a meternos en las celdas. / Ya hemos llegado a Lugo / al patio del redondel / y el primer jefe que vimos / se llamaba, D. Manuel. / El patio del redondel / tiene su garita en medio / donde afilian al entrante / para llevarlo al encierro. / He estado en Barcelona/ también estuve en Madrid / y no he visto tantas puertas / como las que vi allí. (…)



En Becerreá me han asado / y en Lugo me están friendo / vaya todo por la Virgen / lo que Andrés está sufriendo. / Adiós Lugo para siempre / capital de mi lugar / que pronto me embarcarán / en el coche celular.