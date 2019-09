Amaro Álvarez González

CON LAS ACOSTUMBRADAS precauciones que el aparato de seguridad en torno a Franco cuida de su persona, pero también con la ingenuidad de un amateur en asuntos de custodia, la prensa coruñesa anuncia en septiembre de 1950 que al día siguiente, 21, se va a celebrar en el Teatro Colón una función de gala, a la que asistirán altas jerarquías del Estado. Español, por supuesto.



¿Qué altas jerarquías pueden ser ésas si no se trata del propio Francisco Franco, el jefe del Estado que esos días se encuentra precisamente en Meirás, a pocos kilómetros de donde va a celebrarse el acto? Que a nadie se le ocurra decir que es una alta jerarquía del Estado, porque deja de reírse para siempre

Sin embargo, la información se publica así, aunque ningún coruñés duda de que se está refiriendo a él, y sólo a él. La cita se establece a las once de la noche y la función ha sido organizada por el Ayuntamiento coruñés con fines benéficos. Consiste en la actuación del conjunto artístico del Frente de Juventudes de la Sección Femenina de Lugo, que pondrá en escena una versión de La Cenicienta, bajo el titulo "El cuento de la abuelita", estrenada en la capital lucense el 5 del pasado mes de mayo, y repuesta a petición del público el día 9.



Colabora en el espectáculo la Orquesta Sinfónica municipal y para redondear el acontecimiento _ “con la presencia en La Coruña de altas jerarquías del Estado” _, el Ayuntamiento organiza también una verbena popular, con sesión de fuegos de artificio y otros atractivos, que tendrá lugar en la zona de los jardines de Méndez Núñez, inmediata al Teatro Colón.



Cuando en mayo se estrena en Lugo salta la noticia de que Walt Disney está trabajando en un nuevo largometraje que titulará “La Gata Cenicienta”, aunque ahora ya sabemos que su título será más corto. Si tenemos en cuenta que la película se estrena en España el 19 de diciembre de 1952, la agrupación lucense, como ya había hecho Jacinto Benavente, se adelanta a Disney en su interés por recuperar el más clásico de los cuentos, con versiones por parte de todos los autores del género.



En este caso, la elección del tema y su guión se debe a Amaro Álvarez González (Lugo, ?), poeta, funcionario, político, hombre volcado con iniciativas caritativas y entusiasta del régimen surgido tras la guerra de 1936, cuya actividad teatral en los años cuarenta y cincuenta es muy intensa.



Amaro Álvarez es administrador de la estafeta de Pobra de San Xulián, luego de Ribadeo y finalmente, es nombrado jefe de Correos en Lugo. En el ámbito político fue delegado provincial de Organizaciones Juveniles el año 1937, y jefe provincial de Artesanía de Lugo, en el 1943. Participa en todas las veladas literarias que se celebran esos años, es tesorero de los Belenistas y colaborador de la revista Mirador Lucense, dirigida por Ángel de la Vega, como iniciativa de Pepe Garalva, entre otras muchas actividades.



En 1924, tras los crímenes del expreso de Andalucía, dedica el poema Caridad, a las viudas de las víctimas, Santos Lozano y Ángel Ors. Obtiene una mención honorífica en los Juegos Florales de 1923 en castellano, por su romance Lugo, cuando en gallego la gana Antón García Hermida por Rosiñas d'invernadeiro. En 1937 escribe un poema a Franco y rinde su admiración por Mercedes Sanz Bachiller, fundadora de Auxilio Social.



Casado con Asunción Marín Trigo, con domicilio en el Campo Castelo, es padre de otro lucense muy conocido, el delegado de Correos Filiberto Álvarez Marín.



El penúltimo día del año 1955 estrena el apropósito navideño, en verso, Sol de la noche en el Central Cinema, en funciones de 5 de la tarde y ocho a beneficio de las misiones franciscanas. También en noviembre de 1963 organiza la Operación Manta a favor de Caridad Urgente, que dirige el franciscano Casas, con alumnas de los cursos cuarto, quinto, sexto y preu de Instituto Femenino que asaltan bares, restaurantes, calles y oficinas, para adquirir mantas con destino a los pobres de la ciudad.



Amaro Álvarez recibe el 12 de enero de 1965 el título de Ciudadano Ejemplar de 1964 por su labor en Caridad Urgente. Se lo concede Radio Lugo a través de un jurado de periodistas y se lo entrega Paco Rivera Cela.



El 19 de abril de 1928, su amistad con el médico director del manicomio de Villapedre (Sarria), Ricardo Núñez, con quien comparte cargos directivos en la Sociedad Cultural de A Pobra de San Xiao, le lleva a emprender una colaboración literaria conjunta que va a merecer, el mes de octubre de ese mismo año, una de las críticas más implacables que jamás ha recibido obra alguna en Galicia. Y lo peor de todo es que la crítica es fundamentada.



Firmada por ambos, se estrena en A Pobra de San Xiao y se edita ese mismo año una obra a la que califican de comedia científica en dos actos y titulan ¿Alucinaciones?



Byblos firma la siguiente opinión en El Eco de Santiago:



“Estamos ante un caso de absoluto desconocimiento de las reglas más elementales de estética. No se puede llevar a las tablas semejantes asuntos, ni es lógico que en el primer acto de una comedia salga un personaje a endilgar un discurso de meteorografía sobre el Padre Secchi y los metros a que se está sobre el nivel del mar.



Todo ello es risible y más todavía que se presente a consultar una señorita llamada Higía por tener inflamado el dedo gordo del pie derecho, y que en lo mejor de la consulta pronuncie otro discursito de terapéutica y no pare hasta hablar de estreptoccocus de Fehleisen.



Todo ello es de una inoportunidad y un desgarbo tal, que ni siquiera como obra bufa podría pasar. Nosotros cumplimos con un deber de cortesía diciendo la verdad a los distinguidos autores de la comedia. No dudamos de sus conocimientos científicos, pero creemos que no son las tablas de la Puebla de San Julián _ donde se estrenó por la Sociedad Cultural _, el lugar más apropósito para esparcir esa misma ciencia, que el cielo conserve.



No, señores nuestros, no. Existe entre los varios ramos del saber humano uno muy interesante: la preceptiva literaria. Claro que es inútil cuando falta el genio, pero conviene conocerlo por las advertencias provechosas que nos hace. Entre ellas, la profundísima y misteriosa advertencia de la ley de proporcionalidad. Parece muy difícil, y quizás lo sea. Pero sin estudiar retórica, unos gramos de sindéresis pueden convencernos de que debe existir relación entre el fondo y la forma.



Y esto bastaría para enseñar a D. Amaro Álvarez que no hay relación posible entre la forma teatral y un fondo que es un tratado de Profilaxia, de Terapéutica, de Meteorografía, etc.



Sindéresis, señores, sindéresis. (Discreción, capacidad natural para juzgar rectamente).



Shakespeare no es meteorólogo, ni Esquilo fue terapeuta; ni Moliere habló jamás de profilaxis, como no fuese la disparatada medicina de su “Médico a Palos”.



Y ya se sabe, hay que atenerse a los modelos clásicos, (Horacio con su: Vos exemplaria Graeca nocturna versate manu, versate diurna. Los ejemplares mejores, cierto es que de noche y de día se manosean, y los malos viven intactos)”.



La colaboración no tiene continuidad en lo literario, aunque Amaro y Ricardo seguirán juntos en la directiva de la sociedad lancaresa, donde Amaro leerá tiempo después su obra Horas médicas.



El 29 octubre de 1935 participa en la primera emisión de Radio Lugo con la lectura de una poesía dedicada al centenario de Lope de Vega. Ramón Beberide reúne para aquella ocasión a artistas locales como Castita Garmendia, Miss Festera 1935, que tocó el piano; Agripina Cela, Miss Festera 1934, que recitó; los tenores Luis Novo y Alberto Cornejo; y los músicos Francisco Parra, Manuel Rodríguez y Eladio Íñiguez. En la misma emisora recitará en otra ocasión su poema Amores de estudiante.



Fue diputado corporativo en la Diputación el año 1929



-o-



Noticia del 10-XII-1927.



Desde Puebla de San Julián: El domingo 4 del corriente dio su anunciada conferencia en esta Sociedad Cultural, tercera de las organizadas por la misma, el secretario don Amaro Álvarez. Versó sobre el tema Cómo influye la educación del niño en el porvenir de las naciones.



Comenzó diciendo que atendiendo a los requerimientos de su amigo el presidente de la Sociedad Sr. Núñez, ocupaba aquel lugar al que no era merecedor, por su falta de conocimientos y su carencia de dotes oratorias. Definió lo que es Humanidad y como se compone diciendo que estaba integrada por Estados, éstos por familias, y éstas por individuos y que "era natural que los actos por estos realizados, tenían que repercutir en la familia y en el Estado o nación; que el individuo antes de ser hombre en el total sentido de la palabra, había sido niño y de ahí que fuera preciso educar al niño, de forma que fuese mañana un hombre de provecho.



Por desgracia, añade, la humanidad no quiere darse cuenta de esta gran verdad, y parece que tienda a la degeneración de la raza: ejemplos a millares, podrían citarse de esta afirmación, en los que se pusiera de manifiesto que los hombres, con la implantación de ciertas modas que dicen muy poco en favor de la virilidad de los individuos, con la devoción casi rayana en fanatismo hacia los protagonistas de ciertos deportes, dejando a un lado, como cosa baladí el cultivo de la inteligencia e ignoran los más elementales principios de los más elementales conocimientos. Hay una ciencia, dijo, la Puericultura, que trata de la forma de atender al niño en lo que a la parte física se refiere, no tan solo desde que vive por sus propios medios, si no ya en su vida intrauterina. Aludió a la ignorancia en que van las mujeres al matrimonio y lo sumamente importante que es acto de tal naturaleza, ya que; en el espacio de breve tiempo llegarán a ser la concepción más grande de la creación; llegarán a ser madres, y si para el ejercido de todas las carreras y oficios se necesitaba una amplia preparación, no debía ser menos la que requiere la augusta profesión de madre, y sin embargo, la inmensa mayoría de las mujeres, son profanas en los más elementales principios. Esto, continuó, exige una inmediata reparación, pues no está reñido el pudor con el conocimiento de estas materias.



-o-



Noticia del 24-III-1960



LUGO. _ Se ha conmemorado el "Día de la Poesía", que, desde 1955, por disposición del Ministerio de Información y Turismo, viene celebrándose en la jornada inaugural de la primavera. Por la mañana, hubo misa, en la capilla del Palacio Episcopal, que presidió el delegado provincial de dicho Ministerio, señor Pedrosa Latas, a quien acompañaban el presidente de la Diputación, señor Ameijide, en representación del Gobernador Civil; el Obispo auxiliar, Dr. Ona de Echave, y otras autoridades. Asistieron, asimismo, numerosos escritores y poetas.



Por la noche, a través de los micrófonos de "Radio Lugo", se celebró una emisión especial. Las palabras preliminares estuvieron a cargo del Sr. Pedrosa Latas, quien explicó el significado de la "Fiesta" e hizo una tierna evocación de los fallecidos poetas Pimentel, lucense y amigo, y Noriega Varela, el cantor de la Montaña.



A continuación, diversos poetas, bien por sí o con la voz de los locutores de la emisora, dieron a conocer recientes composiciones suyas. Recitáronse poemas de Luis García Rosales, Maruja de Córdoba, José María Ruiz Giménez de Vélez, Amaro Álvarez, Luz Pozo Garza y Pedro Pérez Rodríguez.



Al final, unos versos de Noriega Varela y de Pimentel pusieron áureo broche a la emisión, que fue seguida con todo interés en los hogares lucenses.



-o-



Noticia del 10-VI-1947 ESTRENO EN EL CÍRCULO DE LAS ARTES



El miércoles, día 11 del corriente, en el salón de fiestas del Círculo de las Artes, se estrenará por distinguidas señoritas un apropósito en tres actos y prólogo en prosa y verso; con ilustraciones musicales, original de Gustavo Freire, siendo autor del prólogo Amaro Álvarez, admirado poeta. El titulo de esta obra es "Evocación" y su representación va destinada a la conmemoración de los 50 años del local social del Círculo de Bellas Artes.



-o-

Noticia del 31-IX-1952 VELADA TEATRAL



En O Grove



El próximo sábado, día 4, a las once de la noche, se celebrará en el Teatro Cine El Marino una velada teatral que correrá a cargo de la Dirección Artística del Cuadro de Declamación de Lugo, en el que formarán parte distinguidas señoritas y niñas de la localidad. Se pondrá en escena el cuento fantástico en tres actos y un prólogo, con ilustraciones coreográficas, original de Amaro álvarez González, “Torneo de Príncipes”. La idea es hacer una gira por toda Galicia con actuaciones a favor de entidades caritativas de cada lugar.



Como fin de fiesta, se pondrá en escena "La invitación al vals" de Weber, por todo el conjunto de bailarinas del cuadro, así como una fantasía de carnaval por María del Pilar Tabernero y María Jesús Constenla.