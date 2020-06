El Progreso 30/06/2020

DECIR QUE AMANCIO López-Seijas (Chantada, 1955) es el emperador del sector hotelero, el otro gran Amancio gallego, o el hombre de los hoteles, son inexactitudes. Y no porque sean hipérboles exageradas, sino por lo contrario, ya que es difícil expresar con palabras lo que significan los actuales números de Hotusa, grupo nacido hace 43 años.



Pero no debemos saltarnos los previos, esos en los que Amancio es un rapaz de la parroquia de Santa María de Camporramiro, con escaso interés por el estudio, aunque con los cinco sentidos puestos en lo fundamental. Por eso dirá tiempo después que todo lo que puede resultar importante para la vida se aprende en casa.



Sus padres consiguen que estudie becado en los jesuitas de León, donde será condiscípulo de Mariano Rajoy, con el que hoy mantiene una amistad acrecentada durante los veranos de Sanxenxo.



Cuando en 2019 celebre el I Foro La Toja - Vínculo Atlántico, inaugurado por el rey Felipe, no le será difícil sentar en la misma mesa de ponentes a los dos expresidentes, Rajoy y González. El Foro roza la excelencia, tanto por la calidad de los ponentes, como la de los asistentes.

Después de León no hay más estudios, pero sí un salto a Menorca, donde tiene su primer contacto con el mundo hotelero. Despacha el trámite de la mili y se asienta en Barcelona, a la que llamará su particular ciudad de los prodigios, porque realmente lo va a ser.



Cuando acude a su primera entrevista de trabajo en Barcelona, en un test se le pregunta cuáles son sus aspiraciones y él dice que las máximas. Quiere llegar a director general. Gusta y lo contratan.



López Seijas cursa estudios de Empresa y el Programa de Dirección General de la Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA).



Hotusa se crea con un capital de 15.000 pesetas y toda la ilusión del mundo. “Nunca hemos repartido dividendos ni aportado más capital social”.



Son tres pequeños hoteles que se unen para hacer frente al empuje de las grandes cadenas, y así, de ser una fuerza de resistencia, se convertirá en una de las grandes, en concreto, el primer consorcio de hoteles independientes a nivel mundial, con actividad comercial en más de 130 países, y más de 3.000 hoteles en 50 países, como son los Eurostars y Exe, que dan origen a una facturación de unos 1.100 millones de euros.



Toda su familia está implicada en el grupo. Su mujer, Ana Sanjurjo, ha sido su directora durante años, y las dos hijas, Marina y Clara López Sanjurjo, son las responsables de las áreas de márketing y nuevas tecnologías, y de desarrollo e inversión, respectivamente.



2017 fue un año convulso para Cataluña, y Hotusa considera que lo conveniente es trasladar su sede a Madrid, donde ya cuenta con importantes activos. El independentismo se indigna sin darse cuenta, como siempre, de que el problema está en ellos, que son los que centrifugan.



“Creo que se tomaron las decisiones adecuadas y hoy, gracias a ello, crecemos más que los grandes países europeos”, opina Amancio.



Otra de sus iniciativas ha sido trasladar a Chantada en 2012, una central de reservas y el centro de atención al cliente de Hotusa, lo que supone pasar de unos seis primeros puestos de trabajos a más de doscientos, lo que supone una influencia muy positiva en el municipio, donde Hotusa adquiere un terreno de 80.000 metros cuadrados para sus instalaciones.



La presencia de Hotusa en la provincia se acrecienta con los Eurostars Gran Hotel Lugo y el Pazo de Sober, y el Exe Puerta de San Pedro.