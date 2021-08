El Progreso 03/08/2021

LA MUERTE DE Alfredo Deaño Gamallo (Ribadeo, 1944) priva a Lugo de contar con una personalidad intelectual de primer orden en plena transición, con lo bien que le hubiera venido en la incipiente democracia que se avecina y en estos convulsos años del nuevo siglo.



Si quieren, es una manera egoísta de analizar su desaparición, pero es verdad. En sus 34 años de existencia, Alfredo ofrece pruebas suficientes para anunciar el valor de sus palabras, desde aquel sencillo y humorístico planteamiento para sostener que “Lógica, como las madres, no hay más que una”, hasta sus profundas reflexiones sobre la filosofía analítica en España y Wittgenstein, campo en el que fue pionero.



Todo empieza en mayo de 1943, cuando Marita Gamallo Fierros, hermana de Dionisio, se casa en la capilla de San Francisco de Asis de Ribadeo con el joven funcionario de Aduanas, Alfredo Deaño Viso, siendo padrinos los dos abuelos del filósofo, Antonia Fierros, viuda de Gamallo, y Venancio Deaño. Dionisio actúa de representante de la ley.



Él nace al año siguiente y después de hacer los primeros estudios en Ribadeo, estudia el bachillerato en Ferrol, a donde es destinado su padre. Un nuevo traslado en 1956 a Gijón, hace que lo termine en el Real Instituto Jovellanos.



Su noviazgo y posterior boda con Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo es también una conjunción planetaria de apellidos ilustres de la intelectualidad y el verano ribadense.



Precisamente las páginas de El Progreso dedicadas a las fiestas de Ribadeo del año 1962 incluyen un precioso artículo suyo sobre las noches veraniegas, festivas y musicales. A su lado, las firmas de Dionisio, Amieiro y Cortezón.



Encauzado desde Gijón a las letras y la filosofía, el momento decisivo para su vocación se sitúa a partir de su encuentro con Gustavo Bueno en la Universidad de Oviedo el año 1961, confirmado luego con la elección de los cursos específicos de Filosofía pura, que era una manera de recalcar lo que ya estaba dicho en la primera palabra.



En aquella universidad consigue una de las tres matrículas de honor de Letras en el Preuniversitario, el premio extraordinario de Licenciatura y en Madrid, el premio nacional Fin de Carrera de Filosofía.



Después será ayudante en la cátedra de Lógica, cuyo titular, Leopoldo Eulogio Palacios, le dirige su tesis “Lógica simbólica y lógica del lenguaje ordinario”. Posteriormente, es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid.



El corazón no le da demasiadas opciones y desde 1977 sabe que le falla. Cuando el 24 de enero del año siguiente se encuentra en una consulta médica, fallece de un infarto.



Iba a ser el lógico en las “Conversaciones con la joven filosofía española”, donde Javier García Sánchez reúne a Sádaba, Savater, Rubert de Ventós, Albiac y otros pensadores españoles emergentes, pero no pudo ser.



No obstante, ya había hecho con Valeriano Bozal el número de la revista Zona sobre filosofía en la Autónoma y publicado, entre otros trabajos menores, “Introducción a la lógica formal. La lógica de enunciados y la lógica de predicados”, en Alianza Editorial, cuya segunda parte es póstuma, y “Las concepciones de la lógica”.



También lleva a cabo la edición y traducción de “El juego de la lógica”, de Lewis Carroll, donde radican las claves para entender al autor de “Alicia en el país de las maravillas”, a la luz de la filosofía.



Julián Hernández _ Siniestro Total _, reconoció la influencia de la “Introducción...” en la letra del tema “Bailaré sobre tu tumba”.