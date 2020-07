El Progreso 14/06/2020

ALEJANDRO SANTÍN DÍAZ (Lugo, 1926), cumpliría hoy 94 años. Cuando diez años después la Academia Galicia de los HH Maristas presenta sus 31 alumnos al examen de Ingreso, aprobarán los 31. A su generación pertenecen Filiberto Álvarez Marín, Juan José y Telesforo Gasalla, Jaime Tabernero, Liborio Revilla y Rafael Mora.



Había nacido en la avenida de A Coruña, hijo del matrimonio formado por Enrique Santín Girondo, cajero apoderado del Banco Pastor, y de Josefa Díaz Losada, cuando él tiene ocho años y es el más joven de los tres hermanos, con María Luisa y Enrique.



Juega al baloncesto en el campeonato de cadetes del Frente de Juventudes y en 1941 es subcampeón con el Imperio y segundo máximo encestador con 98 puntos. Le gana José L. Iglesias, y el tercero es Antonio Ameijide.



También se inicia en el fútbol con los maristas y llega al Iris a los catorce años. Él siempre dijo que se reserva el puesto de portero porque es más descansado, pero la verdad es que le va y pronto destaca como arquero.



En ese puesto lo ve desempeñarse Juan Manuel Yáñez, el entrenador de la Sociedad Gimnástica El Rayo que lo ficha el año 1940, para alinearlo con Melquíades, Michines o Zurdo, bastante mayores que él.



Las crónicas de esos partidos recogen “paradas inverosímiles” y “verdaderas proezas” de Santín que son comentadísimas por los aficionados.



El Rayo y el Lugo se fusionan para formar la Sociedad Gimnástica Lucense, de Tercera División, categoría en la que Santín debuta con solo 18 años, lo que le cuesta algún problema federativo.



Al año siguiente ficha por el Rácing de Ferrol, de Segunda División. Cuenta que jugando con el Dépor la Copa Galicia, “ganamos a goles, pero perdimos a los puntos”. La explicación es que habían metido más goles, pero a Pasteiro, un jugador coruñés, le hacen una herida de siete puntos y a él solo una de cinco.



En 1947 regresa a Lugo y permanece aquí tres años con la Gimnástica, hasta que el Rácing de Santander y el Zaragoza desean ficharlo. Se va al equipo maño porque paga más. 250.000 pesetas, una millonada.



Está otros tres años y suben a Primera. Después, el Osasuna de Pamplona. “Allí me hice el gallego más querido y famoso, pues me llamaban Santiño, hasta el punto de elegirme como torero en una corrida a beneficio de los huérfanos de los taxistas”.



De Pamplona a Avilés y allí, cuando frisa los 30 años, cuelga las botas. Cierto cansancio de estar fuera de casa y la soledad de su padre le hacen poner fin a una carrera que se había iniciado 16 años antes.



Como tiene el título navarro de entrenador, se pone al frente del Club Deportivo Lugo y en 1956 dirige el Lemos de Monforte, donde finaliza su trayectoria futbolística, porque los banquillos no eran para él.



Luego trabaja en la Unión Cristalera y más tarde, en el Banco de Madrid, hasta su jubilación en 1991.



Otra importante faceta de su vida es la fundación de la Agrupación Artístico Deportiva Alesandi, que agrupa a medio centenar de muchachos y que hace su presentación en enero de 1965, aunque nace varios años antes.



De la sociedad surge el grupo musical Los Alesandi, que acabará por ceder al Círculos, y el equipo de baloncesto de igual nombre, después de animar al RTR como propio. También se preparan en ella payasos, magos y equilibristas.

El repertorio de presentación es un reto a la nostalgia: Quinientas millas, Sapore di Sale, Ciudad solitaria, Qué noche la de aquel día...