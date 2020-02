Dani Fontecha: "He jugado con futbolistas como Zidane o Hierro"

LLEVA CINCO años trabajando en las entrañas de uno de los programas de más éxito de la televisión. Dani Fontecha (Madrid,1978) es guionista en El hormiguero, pero hace tiempo decidió además dar el salto frente de la pantalla gracias a su sección de monólogos. La faceta cómica le viene desde que era solo un niño gracias a su padre, con quien compartió además otras aficiones como el fútbol. Ahora desembarca en Lugo con su particular humor, de estilo rápido y desenfadado, con el que seguro que sacará carcajadas a niños y mayores.

Es guionista en El hormiguero, ¿Cómo surgió esa oportunidad?

Todo surgió hace cinco años a raíz de unas grabaciones que hice para un programa que dirigía Vaquero. En ese momento en ‘El hormiguero’ estaban buscando un guionista y vieron un enlace mío y les gustó. Me trataron muy bien desde el principio y estoy muy contento.

He leído en redes sociales que fue futbolista profesional... (Risas)

Eso lo pusieron en las redes sociales del programa, pero tiene detrás una gran historia. Mi padre diseñaba botas de fútbol para los profesionales y gracias a eso he llegado a jugar con grandes jugadores del Real Madrid como Zinedine Zidane, Fernando Hierro, Paco Buyo... Por ese motivo he llegado a jugar con veteranos del Real Madrid durante muchos años, pero no en el ámbito profesional, era por afición y gracias a los contactos de mi padre.

¿De dónde le viene su pasión por lo cómico?

Surgió por imitar a mi padre, que siempre ha sido un chistoso de la vida. Así, desde pequeño me ha gustado el humor y cuando fui un poco más mayor me encantaba El club de la comedia. A raíz de ahí fui escribiendo alguna cosa, apuntándome a concursos de monólogos y metiéndome poco a poco. Hasta que fui conociendo a gente de la comedia y creciendo.

¿Humorista se nace o se hace?

Me he encontrado con los dos casos: gente que a los 30 años descubre de repente que el humor es su pasión; y otros que tienen una gracia natural desde pequeños. Y puedo decir que los dos han triunfado.

¿Cuesta mucho hacerse una cara conocida en el mundo del humor?

Yo creo que es algo que surge, en todo caso no hay que buscarlo. Lo fundamental es ir poco a poco, trabajando lo mejor que puedas y darlo todo en cada actuación. Si a la gente le va gustando lo que haces vas creciendo como artista y eso es lo que te llena. Obsesionarse en ser una estrella es el peor camino.

¿Quién es su referente en este mundo?

Tengo varios, por cercanía y admiración: J.J. Vaquero, Álex Clavero, Jesús Manzano... Y luego más mediáticos como Leo Harlem, Goyo Jiménez, Dani Rovira... Hay mucha gente muy buena en este mundo que nada más verlos te apetece escribir y ser mejor.

Grabó en el programa ‘Central de cómicos’ para Paramount Comedy. ¿Fue ese su debut en televisión?

Sí, fue uno de los primeros. También participé en uno de Mediaset llamado Sopa de gansos y en alguna televisión local hice grabaciones de monólogos en directo.

¿Que se va a encontrar la gente que vaya a ver su espectáculo en Lugo?

Tengo la suerte de ir a Lugo junto a dos de los mejores cómicos del país como son Vaquero y Nacho García. Haremos una parte juntos y después tres monólogos. Yo intento hablar de muchos temas, con ritmo para que la gente se ría muy seguido. La diversión está asegurada. Durante una hora y media van a pasárselo en grande. Estoy encantado además porque siempre que voy a Galicia el público gallego es encantador.

La actuación se enmarca dentro del programa 'Humor no Camiño’ ¿Ha hecho la ruta jacobea en alguna ocasión?

Pues yo no, pero tengo muchas ganas. Lo han hecho un montón de amigos y todos dicen que la experiencia es brutal. Estoy esperando a ver si algún verano trabajo un poco menos y puedo engancharme a hacerlo.

En sus monólogos aborda gran variedad de temáticas, desde su vida, a la actualidad... ¿Hay algún palo que no toque?

Intento hacer un tipo de humor blanco que no hiera a nadie. Hablo de mi familia, de mis viajes, de temas de actualidad, hasta de un accidente que tuve hago un chiste, pero siempre cosas que no hacen daño a la gente.

¿Cómo es por dentro uno de los programas de televisión de mayor éxito?

Es un programa muy familiar, con muchas secciones, donde trabajamos mucha gente para que todo salga bien. El ambiente de trabajo es muy bueno y la gente creo que eso lo percibe en sus casas.

Decenas de rostros conocidos han pasado por el programa. ¿Se resiste algún invitado a visitarlo?

(Risas) Se me viene a la mente Julio Iglesias, por ejemplo, que se resiste a venir. Pero han pasado muchísimas caras conocidas en el ámbito internacional: Tom Cruise, Will Smith, Denzel Washington... Y un montón de artistas del panorama nacional. Muy pocos se niegan a acudir. En general, todo el mundo acepta venir porque se sienten muy a gusto. Si estás a gusto y te tratan bien es un ambiente ideal para promocionarse en un programa de gran audiencia.

Uno de los programas más comentados fue cuando se fingió la decapitación en directo de Dani Martín, ¿no sería idea suya?

(Risas) Pues es verdad que fue una broma buenísima. Lo vi como espectador y disfruté, pero no fue idea mía, por aquel entonces yo aún no estaba en el programa.

¿Está casi todo guionizado o hay espacio para la improvisación?

Está todo guionizado, se improvisa muy poco. Si Pablo Motos se quiere salir del guion porque surge algo en la entrevista, por supuesto que lo hace, pero siempre con la tranquilidad de que todo está milimetrado.

Después de 14 temporadas, ¿cuál es el secreto del éxito?

Es un programa muy familiar que lo ven todas las generaciones. Desde el hijo hasta el abuelo se enganchan al formato porque arrastra a todo el mundo. Es además muy ‘blanco’, porque son contenidos que no escandalizan ni hieren a nadie. Es una mezcla de mucho trabajo y de que los invitados que son muy buenos. Además, cada programa es un mundo, ninguno se parece al anterior.

¿Cómo dio el salto a ponerse delante de la cámara?

En el programa si eres cómico o haces actuaciones fuera del formato te dan la oportunidad de estrenarte frente a la cámara. En realidad, fue Pablo Motos el artífice de esta idea. Que alguien que presenta un programa de éxito le dé pantalla a los cómicos está muy bien porque te ayuda a lanzarte y dice mucho de esta persona.

¿Qué tal se lleva con Pablo Motos?

Es una personas excepcional, te ayuda en todo lo que puede, te cuida mucho y todos aprendemos mucho de él. El buen ambiente se genera gracias a Pablo, que es quien dirige todo esto.