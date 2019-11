Goyo Jiménez: "El humor en España, como género literario, entra por Galicia"

Viene de la inagotable cantera de humor albaceteño, pero Goyo Jiménez domina la retranca mejor que muchos gallegos.

Inevitable preguntar por la resaca electoral estando en la semana en la que nos encontramos.

Esto no va a cambiar hasta que no cambiemos el sistema. Deberíamos empezar a elegir quién se va. Nominarlos como en ‘Gran Hermano’ y que ya no se puedan presentar más. Porque si los que hay no funcionan, tendremos que empezar a desalojarlos.

¿Qué ha dolido más? ¿Las elecciones o la derrota del Albacete contra el Lugo?

Tengo zonas acotadas en el cerebro para que no duelan las cosas. Como cada vez soy más mayor, cada vez soy menos extremista y de calentón.

Tiene familiares en Galicia y comentó hace tiempo que el humor es un invento gallego.

Sí, tengo abuelos gallegos y asturianos. Sostengo que el humor, como género literario, en España entra por Galicia. Y basta con ver a Cunqueiro o mi más respetado, admirado y querido Wenceslao Fernández Flórez, para entender lo que es el humor. En estos tiempos en los que se marcan límites y se llama humor negro a según qué cosas, basta con leer El hombre que compró un automóvil de Wenceslao, para descubrir lo que era esa retranca, esa capacidad de bromear con todo con una seriedad enorme que tenéis los gallegos. Lo bueno de Galicia es que no se sabe si bromea o no. Esa delgada línea que decía Aristóteles entre la tragedia y la comedia, que el carácter gallego maneja como nadie.

Ahora que menciona la retranca, hay gallegos que no saben ni cómo definirla.

Yo utilizaría una terminología para la generación Z y diría que es el troleo perfecto. Y la defino siempre con una anécdota de gente de Sarria que trabaja conmigo. Cuando les pregunto qué tal va la cosa me dicen: "Al final se vendieron todas las entradas". Y me lo dicen en un tono que no sé si es bueno o malo, así que solo puedo pensar qué alegría putada.

Hace 10 años estrenó Aiguantulivinamérica y ahora vuelve con una segunda parte. ¿Qué pasa con los norteamericanos?

Galicia estaba romanizada en su momento. El resto del mundo ahora estamos 'romanizados' por los americanos. Comemos su comida, jugamos sus juegos, vemos sus películas, escuchamos su música. Mientras sigan marcando el compás de la vida, seguiremos hablando de ellos. Lo bueno de esto es que voy a Buenos Aires,o a Bogotá, o incluso a Sídney, y puedo hablar de las mismas cosas. Porque al final la cultura global es la cultura norteamericana.

¿Cómo le va al pequeño Timmy?

No quiero hacer spoiler, pero la gente que ha ido a ver el espectáculo ha comprendido por qué vuelvo a hablar de americanos. No es una segunda parte, realmente es una precuela. Hay más pequeño Timmy y, de hecho, hay el origen de todo esto. Como de Lobezno, pues igual. Y anuncio que dentro de no mucho tiempo haré la tercera parte para despedirme ya del asunto.

Será después de que viaje allí, porque todavía no conoce Estados Unidos, ¿no?

Exactamente. De hecho es el plan. Viajar a Estados Unidos, hacer un programa de viajes, que estamos viendo ahora con qué canal sería, y preparar el tercer espectáculo y probablemente del oficio, porque me quiero jubilar pronto y no quiero ir más allá de los 55 años trabajando. No tardaré más de tres o cuatro años en decir adiós a los escenarios.

¿Un último programa de despedida?

Hemos hecho la aventura por Australia y Nueva Zelanda que pronto se verá en la televisión y ha sido una experiencia muy chula. Fue una especie de experimento, y como ha gustado, haremos lo mismo en Estados Unidos. A ver si todo lo que cuento es verdad.

Si algo hacen bien los norteamericanos es hablar bien de sí mismos, cosa que los españoles no hacemos mucho.

Nos encanta machacarnos. Nos gusta hablar mal de nosotros mismos, pero siempre que nosotros mismos y no sean otros. La culpa siempre es ‘no nuestra’. Mira Rivera, ha dimitido y no lo ha hecho haciendo un ejercicio de autocrítica. Aquí nadie pierde y nadie es culpable de nada.

¿Cómo surge todo esto?

Con Felipe II, cuando manda la Armada Invencible, se la destruyen y dice: "Yo no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos". Aquí nadie dice 'me he equivocado'. Bueno sí, Juan Carlos (risas). Al final hay que reconocerle eso. Es de los pocos españoles que cuando se ha equivocado lo ha reconocido. Cuando la selección gana, ganamos todos. Cuando pierde, han perdido ellos.

Las nuevas generaciones de humoristas le tienen como referente. ¿Cuáles son los suyos?

Admiro a mucha gente. A Piedrahita, vuestro paisano; a Leo Harlem, a Mota. Hay muchísima gente muy buena en este país. Y de fuera, Seinfeld, Ricky Gervais o gente mucho más joven como Bo Burnham, que es un talentazo. Intento estar conectado con todo lo que se hace. Y lo veo todo con mucha candidez.

¿En Albacete hay alguien sin sentido del humor?

(Risas). José Luis Cuerda se crió en Albacete y desarrolló el concepto de 'cuajo manchego', que acaba curiosamente en Galicia. Somos dos caracteres que se asemejan mucho, los manchegos y los gallegos, en la manera de decir las cosas. Recuerdo a un señor que se quejaba, en un taller, de que le habían puesto ruedas recauchutadas y le decía el mecánico: "No, es que esa carretera por la que vas es una lija". Ante todo, calma y contestación con mucha sorna.