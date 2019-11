Cartelera 🎞 'Frozen 2' congela los dramas de Mario Casas y Benito Zambrano

El cuento de amor fraternal que conquist贸 la taquilla en 2013 al ritmo de Let it go vuelve a la cartelera espa帽ola en Frozen 2, una cinta con dilemas existencialistas que se enfrentar谩 a un Mario Casas convertido en un padre protector y vengativo en Adi贸s, el nuevo largometraje de Paco Cabezas.

MIEDO A LA DIFERENCIA Y MADUREZ EN LA VUELTA DE 'FROZEN'

Seis a帽os despu茅s de convertirse en la cinta animada con mayor recaudaci贸n de la historia, llega la segunda entrega de "Frozen" con dos princesas m谩s maduras. Elsa deber谩 comprender el origen de sus poderes en una viaje emocional en el que la acompa帽ar谩 su hermana Anna, su reno Sven y el tierno mu帽eco de nieve Olaf.

La famosa princesa es "alguien con temor a usar sus poderes y que siente soledad por esa diferencia" seg煤n declar贸 en una entrevista reciente a Efe Jennifer Lee, que codirige la saga junto a Chris Buck.

EL 'ADI脫S' DE MARIO CASAS CONVERTIDO EN UN PRESO VENGATIVO

Mario Casas vuelve a ponerse a las 贸rdenes de Paco Cabezas nueve a帽os despu茅s de Carne de ne贸n en Adi贸s, un thriller dram谩tico ambientado en los bajos fondos sevillanos en el que forma un matrimonio con la malague帽a Natalia de Molina.

Se trata de una historia de justicia y venganza en un entramado de corrupci贸n policial y narcotr谩fico que queda al descubierto a ra铆z de la muerte accidental de la hija del matrimonio.

UN VIAJE PELIGROSO A LA 'INTEMPERIE' DE LA ESPA脩A DE POSGUERRA

Ocho a帽os despu茅s de La voz dormida, Benito Zambrano vuelve al largometraje con Intemperie, adaptaci贸n del libro hom贸nimo de Jes煤s Carrasco que cuenta la historia de un ni帽o de la posguerra que escapa de su pueblo arrasado por la violencia para cruzar una llanura 谩rida en la que coincidir谩 con un capataz (Luis Callejo) y un solitario cabrero (Luis Tosar).

'HISTORIA DE UN MATRIMONIO', EL AMOR QUE SURGE CUANDO LLEGA EL FIN

Scarlett Johansson y Adam Driver interpretan a una pareja en proceso de divorcio con un hijo en com煤n y un sinf铆n de heridas que se reabren en el nuevo filme de Noah Baumbach que podr谩 verse en cines antes de llegar a Netflix el pr贸ximo 6 de diciembre.

'ARA脩A', UNA INMERSI脫N EN LAS HERIDAS A脷N ABIERTAS DE CHILE

En la cinta que representar谩 a Chile en los Goya y los 脫scars de 2020, Ara帽a, Andr茅s Wood ha contado con Mar铆a Valverde y la argentina Mercedes Mor谩n para narrar la ca铆da del gobierno de Salvador Allende y ponerlo en relaci贸n con el ultranacionalismo a煤n presente en la sociedad chilena.

'LOS MISERABLES' DE V脥CTOR HUGO LLEGAN AL SIGLO XXI

La tambi茅n candidata a los 脫scars 2020 por Francia es la 贸pera prima de Ladj Ly. La cinta establece un paralelismo entre la ic贸nica obra de V铆ctor Hugo de la que toma el nombre y los disturbios de 2005 que se desataron tras la muerte de dos j贸venes musulmanes de origen africano mientras escapaban de la polic铆a en Montfermeil, el mismo escenario de la novela.