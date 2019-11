"Lo de Bolivia es un golpe de Estado con todas las de la ley"

Devora los libros de Pasolini y marca el ritmo de la escena rap en España con Toni El Sucio. Nega responde desde Valencia días antes de visitar Galicia.

Han agotado las entradas en Santiago y A Coruña. ¿Están ya acostumbrados a esto?

Algún lleno habíamos hecho en giras anteriores, pero lo de este disco está siendo bestial. Cada vez es más difícil, cuesta más, estamos más mayores, ha cambiado mucho la escena pero estamos totalmente desbordados. Hemos ampliado aforo en muchas sala. Estamos alucinando.

Y encima cobran entrada, algo que no le gusta, por ejemplo, a C.Tangana.

No podemos vivir del aire.

Se les cataloga desde hace tiempo como un grupo polémico y sin embargo, bandas con letras eminentemente neoliberales no lo son. ¿Por qué?

Vivimos en un sistema neoliberal. Nosotros somos políticos y polémicos, como dices, por hacer letras en contra del sistema. Cuando en un videoclip de otro grupos sale un tío en una mansión tirando billetes, coches de lujo y chicas en bikini, a eso no se le califica de panfleto, propaganda neoliberal o música política, siendo también música política. Nos toca nadar a contracorriente.

La situación política les ayuda en vuestras letras, es innegable.

Claro, pero nos gustaría que el sistema, las circunstancias y la sociedad fueran de otra forma. Ahí cantaríamos sobre gatos, gastronomía, cosas más mundanas. Pero es el tiempo que nos toca vivir y hay que estar comprometidos.

Zapatero ha sido de los pocos que se atreve a catalogar de golpe de estado lo que está ocurriendo en Bolivia.

Es un golpe de estado con todas las de la ley, con todo el significado más peyorativo de la expresión, los militares están masacrando a la población digna en las calles. Pero como la señora que ha dado el golpe de estado es blanca y lleva una biblia, parece que no lo es para los grandes medios y las grandes mentes de nuestro país. Clama al cielo. Están convirtiendo a Zapatero en un rojo peligrosísimo. Parece que es el único sensato, el único expresidente que se atreve a llamar a las cosas por su nombre.

¿Lo de Bolivia recuerda a Ucrania, Libia, Siria y Venezuela?

No es nada nuevo. Esta forma de actuar con Estados Unidos en la sombra y la Unión Europea manejando los hilos no es nueva. Sabemos cómo ha terminado Siria y Libia, como terminó el Chile de Pinochet. Es tremendo lo que ocurre a nivel global. Basta con leer algunas cosas en determinados medios para darte cuenta de que está ocurriendo todo lo contrario.

Hace unos días se celebraron los 30 años de la caída del Muro de Berlín. En su anterior disco cantaban "Berlín molaba con la Stasi/No con la Merkel".

El mundo ha cambiado una barbaridad desde entonces. La caída del muro y del bloque socialista ha servido para apretar las tuercas a los trabajadores de una manera cómica. Veía el otro día imágenes de ese día con un amigo y decíamos «¡Todos a currar al McDonalds!». Habría que hacer un repaso y ver para para qué sirvió aquello. Para las grandes multinacionales ha sido clave.

Pablo Iglesias le entrevistó en La Tuerka y comentó que su vida es de película. ¿Lo ve así?

Qué va, en absoluto. Y cada vez menos. La carretera es durísima. Hay fines de semana de mucho frío en los que me quedaría en casa con una mantita y una peli. Pero tenemos que llenar la nevera y pagar la luz y el gas. Me ha hecho gracia Chris Martin, de Coldplay, diciendo que no van a hacer giras hasta que sean ecológicamente sostenibles. Joder, claro, si yo tuviera de sobra para comer también soltaría esa gilipollez. Es una medida completamente individual. Que tú dejes de hacer giras salva tu conciencia, no salva el planeta. Si no es aplicable al colectivo no deja de ser una estupidez de cara a la galería.

Dijo hace tiempo que el 95% del éxito del grupo es gracias a internet.

Somos hijos de internet, de los primeros foros. Pero también hemos tenido mucha suerte. Todo este rollo de la superación, si quieres puedes, es coaching de tercera para incautar a pobres ingenuos para que se hagan todos emprendedores. Diría que fue suerte y estar en el momento adecuado. Lo de la meritocracia, el talento y demás, es pura palabrería.

Muchos de los beefs en hip-hop han estado pactados. ¿Pactó el suyo con C.Tangana?

No estaba pactado y espero que no haya más capítulos. De momento no tengo nada más que decir al respecto.

Colaboran con Kase. O y con SFDK en ‘Comanchería’, dos referentes absolutos de la escena rap en España en las últimas dos décadas. ¿Era un objetivo?

No te lo planteas como objetivo. El otro día cuando tocamos en Zaragoza lo comentábamos; quién nos iba a decir que íbamos a estar ahora aquí cantando con Kase. ¿Objetivo? No. Es algo que ha llegado y es maravilloso. Y no solo con él, con Ana Tijoux, con Machete en Boca, con Monty, con Laura o con La M.O.D.A. No ha sido algo que nos lo hayamos planteado. Ni eso ni vivir de la música. Vino rodado, se ha dado y eternamente agradecidos, como diría Rosendo.

El sonido de sus primeras maquetas en solitario recordaba a Kase.

Nos pasa a todos cuando empiezas en el hip-hop en España. Kase.O y Violadores del Verso son referentes absolutos. Hemos hecho muchas referencias en canciones.

Y siguen haciendo. "Yo y mi yo y mis Rayban" en Los Pollos Hermanos, en referencia a "Yo y mi yo y mi Ballantines" de Doble V.

Claro. Y seguiremos.

He visto en Twitter que está leyendo a Pasolini estos días.

El otro día termine Vulgar lengua. Para mí Pasolini, aunque suene muy arrogante esto de citarle, es maravilloso. Es la cima de lo que es un intelectual de izquierdas. Pasolini dirige, escribe poesías, relatos, es crítico literario... es el paradigma. He empezado ‘La ciudad de Dios’ y lo estoy disfrutando muchísimo. Son relatos de la Roma de los años 50, esa Roma después de la Segunda Guerra Mundial y cómo se siente en lo cotidiano, ese chico que viene que vende castañas en invierno, esa mujer que lava en la fuente pública...me apasiona.

¿Qué le pareció la parodia del rap que el otro día hicieron Bisbal y Melendi en La Voz Kids?

Ni siquiera alguien que viene del hip-hop [Arkano estaba en el escenario] es capaz de parar los pies a esta patochada. Seguimos con las mismas gracias, las mismas patochadas, como si no hubiera un movimiento hip-hop desde hace 20 años que ha demostrado que el rap va mucho más allá de la payasada. Es lamentable y asqueroso. En este país mucha gente se ha dejado la piel por romper esos estereotipos de mierda, se ha creado industria. Parece que seguimos en el 92, muevo las manos, la gorra de color y de lado y las cadenas. Que no, tío, que ya pasó.