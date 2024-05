AGENDA 📆 Este viernes en Lugo

LUGO

Misal gallego

▶ 11.30h. Una conferencia sobre el nuevo misal gallego, a cargo del delegado de Liturgia, Religiosidad Popular y Patrimonio Histórico Artístico de la diócesis, José Antonio Ferreiro, abre en el Seminario los actos de la festividad de San Juan de Avila. Después habrá, a las 13.00 horas, una misa en la capilla del Capilla del Seminario y serán homenajeados los sacerdotes que celebran el 25, 50 y 60 aniversario de ordenación sacerdotal.

Fibromialgia

▶ 12.00h. La Asociación Lucense de Fibromialguia, Alufi, instala una mesa informativa y lee un manifiesto con las demandas de los pacientes. Diputación.

Cinturón verde

▶ 16.30h. Caminata reivindicativa del PP por el cinturón verde de Lugo. Salida del Pazo dos Deportes.

Galán firma ejemplares

▶ 16.30h. Juan Galán firma ejemplares de sus libros en la librería Biblos.

Taller de instrumentos

▶ 17.00h. Taller sobre instrumentos musicales, para público infantil, en la ludoteca del centro comercial As Termas.

Mercado Medieval

▶ 17.00h. Abre el Mercado Medieval de Fontiñas, donde a las 18.00 horas habrá un acto inaugural y a las 19.30 habrá exhibición de cetrería.

Ritmo Lugo y lupus

▶ 17.30h. Se coloca una mesa informativa y se presenta una coreografía de Ritmo Lugo con motivo del Día del Lupus. Praza Maior.

Villalta, en la Biblioteca

▶ 18.00h. Acto sobre la figura de Luisa Villata, dirigido a niños de 6 a 12 años. Biblioteca Nodal

Charla de tinajería

▶ 18.00h. Conferencia 'Un viaje por la tinajería española. Las ámboas, una pieza con personalidad propia'. O Vello Cárcere.

Pilotos de motocross

▶ 18.30h. Los pilotos del Mundial de Motocross firmarán autógrafos a los aficionados en el salón de actos del edificio Multiusos de la Xunta.

Presentación literaria

▶ 19.00h. Presentación del libro 'Celso Emilio Ferreiro, nacionalista galego', de Luis Gonçales Blasco. Librería Trama.

Encontros en El Progreso

▶ 19.30h. Manuel Pimentel da la conferencia 'Sociedad europea, alimentación y agricultura ¿Qué pasa?' en una nueva cita de Encontros en El Progreso. O Vello Cárcere.

Charla sobre Altri

▶ 19.30h. Charla sobre Altri, con el biólogo Martiño Cabana y el ingeniero agrónomo Xoán Castro. O Vello Cárcere.

Facela Fest

▶ 19.30h. Facela Fest. Conciertos de Micah P. Hinson, Pablo Und Destruktion, Florent y yo, Sunfruits, Autosacramental y Carabela. Exterior del auditorio Gustavo Freire

Juega el Río Breogán

▶ 20.00h. Partido decisivo Río Breogán-Andorra en el Pazo.

Conferencia sobre Asorey

▶ 20.00h. La profesora María Isabel Iglesias Baldomero dará una conferencia sobre 'Francisco Asorey, escultor galego', que organiza LugoPatrimonio con motivo de estar este año dedicado al escultor. Salón de actos de la Diputación.

Concierto en el Clavi

▶ 22.00h. Concierto de Diego Guerrero. Club Clavicémbalo.

Fiestas en Astariz

▶ 22.00h. Fiestas de San Matías en Astariz. Churrascada popular y verbena con Gran Parada.

COMARCA DE LUGO

Teatro en el CPIP de Castroverde

▶ 20.30h. Salón del CPIP de Castroverde. Representación de la obra teatral 'Balbina a adiviña'.

A MONTAÑA

Exposición en Os Chaos

▶ 12.00h. Inauguración de la exposición 'Os soutos da Fonsagrada'. Casa de la cultura de Os Chaos.

RIBEIRA SACRA

Foro Cesuga en Sober

▶ 9.30h. Clausura del primer Encontro Sober

Malabares en Chantada

▶ 17.00h. Obradoiro de malabares con Ramón Gato en la biblioteca municipal de Chantada. Inscripción previa

Presentación en Monforte

▶ 19.30h. Presentación do libro Alma de Violino de Eli Ríos e Beatriz Maceda no Salón de Actos do Centro do Viño de Monforte de Lemos. Organiza Asociación cultural, educativa e social aulABERTA.

RaizameS de Taboada, II Encontro da Cultura do Viño da Ribeira Sacra

▶ 18.30h. Visita á exposición Fotografía Efímera 'Paisaxe Humana', paseo guiado co autor Abel Valdenebro (Rúas de Taboada)

▶ 19.30h. Acto de apertura na Casa Cuartel

▶ 20.00h. Proxección do documental 'Os Guardiáns das Cepas' (Auditorio da Casa Cuartel) e Cata guiada (Casa da Cultura)

▶ 21.00 a 22.30h. Retrátate (exterior Casa da Cultura). Estudio fotográfico ambulante con Abel Valdenebro

A CHAIRA

Charla de Beatriz Maceda

▶ 20.00h. La escritora hablará de 'Luísa Villalta: a palabra precisa, en una sesión promovida por el Iescha por el Día das Letras Galegas. En la casa de la cultura de Vilalba.

Concierto de corales

▶ 20.30h. Organiza la Polifónica Vilalbesa, junto a la que actuaran la coral polifónica del Área Sanitaria de Ferrol y la coral Luar de Vilalba. Entrada libre hasta completar aforo. En el auditorio municipal de Vilalba.

Foliada en As Pontes

▶ 22.30h. Las agrupaciones de gaiteiros locales organizan una nueva foliada en A Cova. Tocarán Os Dagora, de As Pontes, y Brixta, de Ferrol.

A MARIÑA

Visitas a As Catedrais

▶ 11.30 horas. Visitas guiadas al arenal. Reservas en el teléfono 654.99.68.57.

Danza en el Auditorio de Ribadeo

▶ 20.00h. En el auditorio. Representación de 'A bela adormecida' a cargo de la escuela de música y danza municipal.

Taller creativo en Foz

▶ 18.00h. En la biblioteca. Alba Farto imparte la actividad para niños a partir de 7 años. Actividad gratuita con aforo limitado. Inscripciones en el teléfono 982.14.06.75.

Un Mar de Tapas en Burela

▶ A mediodía y por la noche. A Lonxa, A Marquesa, A'Mares, Arenal, Boasmigas, Contraste, Nordés, Rompeolas, Salitre, Sargo, Vinoteca Ril y Vistalegre servirán tapas especiales. Los clientes podrán votar su favorita y así entrar en el sorteo de cuatro cenas valoradas en 100 euros.

Presentación literaria en Mondoñedo

▶ 19.30h. En el museo Álvaro Cunqueiro. Alfonso Armada presenta su libro 'Cuaderno de viaje a país natal'.

Festival de orquestas en Trabada

▶ 22.00h. Praza do Concello. Con el Grupo Beatriz y Montreal.

Concierto en Burela

▶ 16.00h. El grupo de cuerda de la escuela municipal de Burela ofrece el concierto de las Letras Galegas. En el salón de conferencias del Hospital Público da Mariña.