AGENDA 📆 Este sábado en Lugo

LUGO

Hospitales veterinarios

▶ 10.00h. La Asociación de Hospitales Veterinarios de España celebra su asamblea. Facultad de Veterinaria.

Taller de tejido

▶ 10.00h. Taller de tejido con Luis Castro y Mario Lombardía. Pepa Arte (Ronda da Muralla, 36).

Juegos de Rol

▶ 11.00h. Segundas jornadas de juegos de rol de Ludus Gallaeciae. Rúa Doutor Gasalla, 15.

Nuevo libro de Sabina Urraca

▶ 12.00h. Presentación del libro 'El celo', a cargo de su autora, Sabina Urraca, que estará acompañada en este acto por la escritora Lara Dopazo Ruibal. Librería Trama.

Centro de Raiolas

▶ 12.00h. Raiolas inaugura el primer centro de día de Lugo para personas con trastorno del espectro autista. Rúa Bernardino Pardo Ouro 15.

Caudal Fest

▶ 13.00h. III Sesión Caudal Tinería con los DJ Quimbo Beats, Bea Fernandes y Kiko Ron. A las 15.00h., sesión vermú con el grupo lucense Galician Army en el Coliving de O Carme. A las 16.20h. Beach Avenue abre la jornada de conciertos del festival lucense en el parque del Pazo de Feiras e Congresos. A las 22.50h., actuación de Mikel Izal y a la 1.00h., de Arde Bogotá.

Música y poesía en el Mercado

▶ 13.00h. Comienza el espectáculo 'Bota a lingua a pacer', que aúna poesía y música. Mercado de Quiroga Ballesteros.

Cantos de Taberna en Campo Castelo

▶ 20.00 y 23.00h. Actuaciones en doble sesión de varios grupos dentro de una jornada de Cantos de Taberna en locales de hostelería de Campo Castelo.

Teatro aficionado

▶ 20.30h. Representación de la obra 'Almas na gloria: Don Paco' a cargo de Avelaíña Teatro organizada por Fegatea dentro del Circuito Galego de Teatro Amador. Entradas gratis en entradaslugo.es. Auditorio Gustavo Freire.

Concierto en el Club Clavicémbalo

▶ 22.00h. Concierto de los grupos Matote y Barbarian Prophecies. Las entradas tienen un precio de 6 euros y se pueden comprar en taquilla. Club Clavicémbalo.

COMARCA DE LUGO

Andaina popular en Friol

▶ 11.00h. El Concello y el CPI Doutor López Suárez celebran la novena Andaina Popular. Salida desde el consistorio.

Presentación del libro 'Cantos de dor e liberdade' en Outeiro de Rei

▶ 19.30h. Varios autores del libro 'Cantos de dor e liberdade. Voces galegas por Palestina', entre los que se encuentran Marica Campo, Margarita Ledo, Luz Darriba, Lois Diéguez o Miro Villar, presentan este poemario. Algunos de ellos recitarán poemas en el acto. Casa museo Manuel María.

A MARIÑA

Semana Europea de la Movilidad en Burela

▶ 10.00-13.00 y de 17.00-20.00h. Sistema de préstamo de bicicletas eléctricas. En la Praza do Concello.

▶ 10.00-13.30h. Puertas abiertas en el club de tenis y pádel A Marosa.

▶ 10.30h. Ruta con Pasada das Cabras de 6 kilómetros, apta para todas las edades. Desde la Praza do Concello.

▶ 10.30-14.00h. Rastrillo popular, En la Praza da Mariña.

▶ 11.00h. Ruta en bici con los clubs Cerezo Bikes y Club Ciclista Burela. Desde la Praza do Concello.

▶ 12.00h. Circuito de habilidad en bicicleta. En la Praza do Concello.

▶ 16.30h. Búsqueda do Tesouro. Grupos máximos de seis personas y hasta 14 años. Inscripciones en el teléfono 647.13.66.73 hasta el jueves. Salida de la Praza da Mariña.

▶ 16.30-18.00h. Charla 'Olas grandes XXL' con Eric Rebiere. En el salón de plenos del consistorio.

Ao Son do Mar en Burela

▶ 18.00h. Enmarcada en los actos del centenario de la cofradía de pescadores de Burela, esta actividad reunirá a personas mayores vinculadas al mar con los más jóvenes para contarles sus experiencias y actuarán las agrupaciones Santo Inocencio, Acordeonistas da Mariña, Ledica, Dambara y Arume para reinvindicar la música como parte de la cultura marinera. En el auditorio de la casa de la cultura de Burela.

Teatro en Foz

▶ 19.00h. Fauna 113 Teatro representa la comedia 'Os veciños do lado'. Precio 3 euros. En la casa de la cultura de Foz.

Mondoñedo Monumental

▶ 18.30h. Los amantes del atletismo tienen una cita con la sexta edición de la carrera Mondoñedo Monumental.

A CHAIRA

Encontro Internacional de Torneiros da Madeira en Xermade

▶ 10.30h. Arranca una nueva edición del Encontro Internaconal de Torneiros da Madeira de Xermade en el pabellón municipal. Estará como relatores Lolo Castro, Helen Bailey, Géronime y Pedro Clavero. Habrá exposiciones y muchas actividades. Horario de mañana y tarde.

Fútbol sala en Cospeito

▶ 12.00h. Con las cámaras de Teledeporte como testigo, el FSF Castro Cando recibe a uno de los grandes de la Liga, el Melilla. El partido se disputa en el pabellón Municipal de Cospeito.

Festa da Afirmación e Dignidade en Meira

▶ 12.00h. El docente Mario Outeiro recibirá las Mans de Irimia, en un acto que se celebra en el Pedregal de Irimia. A título póstumo también se recordará a Xosé Manuel Carballo. El programa incluye la lectura de varios manifiestos.

Homenaje a todas las comisiones de la Moexmu

▶ 16.30h. Homenaje a las 105 personas que formaron parte de todas las comisiones organizadoras de la Moexmu de Muimenta. Recinto ferial Manuel Vila de Muimenta.

A MONTAÑA

Jornada sobre apicultura en Cervantes

▶ 10.00h. La Casa do Mel de Goente y la Asociación de Apicultores de Cervantes imparten una charla sobre el manejo de las abejas frente a la velutina, la varroa y otros temas sanitarios apícolas. Entrada libre y sin inscripción. Salón multiusos de Cervantes.

SARRIA

Piragüismo en O Incio

▶ 11.00h. La Copa Deputación de piragüismo echa el cierre con la disputa de la prueba que organiza el Cidade de Lugo. Se disputará en el embalse de Vilasouto, en O Incio.

Fiestas de la Virxe das Dores en Paradela

▶ 13.00h. Celebración de una misa solemne, seguida de la procesión y la sesión vermú con el grupo Punto Clave. Esta misma formación animará la verbena a partir de las 23.30. En el campo de la fiesta.

RIBEIRA SACRA

Carrera en Taboada

▶ 18.00h. La Carreira Popular de Taboada alcanza su novena edición.

MELIDE/ARZÚA/CURTIS

Mercado de época en Melide

▶ Todo el día. Melide celebra su mercado de época Furelos no 1900, con mercadillo a partir de las 11.30, espectáculos con fuegos, demostraciones de oficios y pasacalles durante toda la jornada. Aldea de Furelos.

Ruta guiada para descubrir Melide

▶ 11.00h. El Concello de Melide, Asetem y Guido Guía colaboran en una ruta en la que se descubrirán los secretos de Melide y del entorno del Furelos. Los participantes podrán llevar comida para hacer un picnic o bien disfrutar de algún local hostelero. Por la tarde habrá visita al mercado de época Furelos no 1900. Cantón de San Roque.